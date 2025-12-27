יום שבת, 27.12.2025 שעה 10:55
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3713-2816לאנס1
3614-3516פאריס סן-ז'רמן2
3215-3616מארסיי3
3220-3316ליל4
2716-2216ליון5
2724-2716ראן6
2320-2516שטרסבורג7
2319-2416טולוז8
2327-2616מונאקו9
2218-1716אנז'ה10
1927-2116ברסט11
1828-1916לוריין12
1729-1916ניס13
1629-2116פ.צ. פאריס14
1522-1316לה האבר15
1225-1416אוקזר16
1128-1416נאנט17
1137-1716מץ18

אחרי שיחזור: האתגר הבלתי אפשרי של אנדריק

מאז גרוסו, אין זכר לחלוץ מרכזי שעזב את ריאל מדריד בהשאלה וחזר כדי להשאיר חותם. הברזילאי שעבר לליון כדי לצבור דקות וניסיון מכוון לשנות את זה

|
אנדריק (ליון)
אנדריק (ליון)

אנדריק קיבל החלטה. ביום שלישי האחרון אושרה השאלתו לליון עד ל-30 ביוני, ללא אופציית רכישה. המטרה שלו ברורה: לשחק במונדיאל ולאחר מכן לחזור לריאל מדריד, בתקווה לזכות סוף סוף בתפקיד מרכזי שנמנע ממנו מאז הגעתו, תחילה תחת קרלו אנצ’לוטי ולאחר מכן אצל צ’אבי אלונסו.

בגיל 19, אנדריק עושה צעד שעשוי להגדיר את הקריירה שלו. בצרפת תהיה לו הזדמנות להוכיח שיש לו את מה שצריך כדי לחזור לריאל מדריד, ולספק תחמושת לאלו שאינם מבינים מדוע זכה למעט כל כך דקות משחק בקבוצה שתלויה, בכל הקשור לשערים, בצורה כה משמעותית בקיליאן אמבפה. עם זאת, מדובר גם בסיכון, שכן אין תקדים לחלוץ שעזב את ריאל מדריד בהשאלה והצליח כשחזר הביתה.

החלוצים המרכזיים האחרונים שהושאלו על ידי ריאל מדריד בניסיון להוכיח שהם ראויים להישאר בקבוצה הראשונה היו כולם שחקני בית: אלברו רודריגס, לטאסה ובורחה מיוראל. באף אחד מהמקרים הללו לא הייתה אפילו רמיזה קלה לחזרה כדי לחלוק את החוד עם קארים בנזמה או אמבפה.

בורחה מיוראל (IMAGO)בורחה מיוראל (IMAGO)

בקיץ 2019, לאחר עונה הרסנית בעקבות עזיבתו של כריסטיאנו רונאלדו, חיפשה ריאל מדריד חלוץ פורה מחוץ לספרד. ההימור היה על לוקה יוביץ’, שנרכש מפרנקפורט תמורת 63 מיליון אירו. הסרבי מעולם לא הזכיר את החלוץ שציפו לו. שני שערים בעונה וחצי הובילו להשאלה כושלת חזרה לפרנקפורט, ממנה שב לעוד עונה חסרת ברק לפני שנמכר לפיורנטינה.

מריאנו עזב את ריאל מדריד לליון בהעברה קבועה, עם סעיף רכישה חוזרת שהמועדון הפעיל בקיץ 2018, אותו קיץ שבו הגיע יולן לופטגי. הוא חזר עם מוניטין של כובש סדרתי, אחרי 21 שערים, כדי לכתוב סיפור שמעולם לא נראה בריאל מדריד, אך לרעה. מאז חזרתו שיחק חמש עונות במועדון, רשם 70 הופעות וכבש שבעה שערים בלבד. כישלון מוחלט.

מריאנו דיאס (IMAGO)מריאנו דיאס (IMAGO)

המקרה של מוראטה

ראול דה תומאס הוא חלק מרשימה ארוכה של כובשים שגדלו במחלקת הנוער של ריאל מדריד, יצאו להשאלה בתקווה לחזור, אך מצאו את עצמם במסלול ללא חזרה. הדפוס הזה כמעט ונשבר עם אלברו מוראטה. החלוץ, כיום בקומו, עזב ליובנטוס ב-2014 כאלוף אירופה. הוא חתם לשנתיים, עם אופציית רכישה חוזרת שריאל מדריד אכן הפעילה. הוא חזר והיה שחקן משמעותי בקבוצת השיא של זידאן בעונת 2016/17, כבש 20 שערים וזכה באליפות ובליגת האלופות. אך לבסוף בחר לעזוב את ריאל מדריד לצמיתות.

ברשימת החלוצים שעזבו בניסיון לחזור נמצאים גם רוברטו סולדאדו ופורטייו. הראשון רשם עונה נהדרת באוססונה עם 13 שערים, שהובילו לזימון לנבחרת תחת לואיס אראגונס. הוא חזר למדריד, אך הועבר לחטאפה. במקרה של פורטיו, מדובר היה בשחקן צעיר ומבטיח ממחלקת הנוער עם חוש לשערים, אך זה לא הספיק מול התחרות עם רונאלדו. זו הייתה משימה בלתי אפשרית שהסתיימה בהשאלות לפיורנטינה וקלאב ברוז’ לפני הפרידה הסופית מהמועדון.

הרשימה הארוכה כוללת גם חלוצים כמו אגאנזו, קונגו וקנאבל, וגם אורזאיס, וכן כובשים מוכחים כמו סמואל אטו או מוריינטס, כשהאחרון הושאל למונאקו בנסיבות לא פשוטות לאחר הגעתו של רונאלדו. הוא כבר היה מבוסס בריאל מדריד, עם שתי זכיות בגביע אירופה. לאחר שנה בנסיכות חזר למועדון הספרדי, אך תפקידו היה שולי כל כך עד שחתם בליברפול בינואר. משהו דומה קרה עם בפטיסטה, שהושאל לארסנל לפני שנמכר לרומא.

המקרה של אטו הוא אחד הבלתי מוסברים הגדולים. הוא מעולם לא קיבל הזדמנות אמיתית בריאל מדריד. השאלות ללגאנס, אספניול ומיורקה הסתיימו במעבר מהאי לברצלונה, מעבר שהתברר שפגע מאוד במועדון.

סמואל אטו (רויטרס)סמואל אטו (רויטרס)

שחקן אחד שיצא להשאלה וחזר כדי לבלות שלוש עונות בריאל מדריד היה סבסטיאן לוסאדה. לאחר שערך את הופעת הבכורה שלו בליגה ב-9 בספטמבר 1984 מול ספורטינג חיחון, ביום שבו השחקנים המקצוענים שבתו, הוא עזב ב-1987 להשאלה לאספניול, שהפסידה בגמר גביע אופ”א לבאייר לברקוזן. הוא חזר לריאל מדריד אחרי עונה מצוינת, אך תמיד כחלוץ שלישי, מאחר שהחוד נשלט על ידי בוטראגניו והוגו סאנצ’ס.

גרוסו ואתלטיקו

רמון גרוסו יכול להיות החריג הגדול. הוא בילה כמה חודשים בהשאלה באתלטיקו מדריד, תקופה שעזרה לרוחיבלאנקוס להימנע מירידה. לדבר על גרוסו זה לדבר על ריאל מדריד. הוא עשה היסטוריה במועדון, אך החל לפרוח דווקא באתלטיקו, קבוצה שהייתה על סף ירידה לליגה השנייה. ללא אפשרות לבצע החתמות בשל מחסור בכסף, אתלטיקו ביקשה מריאל מדריד שחקן צעיר שהצטיין בפלוס אולטרה, קבוצת המילואים דאז.

למרות הסתייגויות ראשוניות, ריאל מדריד אישרה את השאלתו של גרוסו, שכבר כבש 13 שערים ב-15 משחקים עם קבוצת המילואים. הוא כבש כבר במשחק הבכורה, ויחד איתו פתחה אתלטיקו ברצף חיובי שאפשר לה לסיים במקום השביעי ולהימנע מירידה. חזרתו לברנבאו הייתה מיידית. עד כדי כך שבאותה עונה, 1963/64, שיחק בגביע המלך עם ריאל מדריד, שהודחה ברבע הגמר… על ידי אתלטיקו: 1:1 ו-2:1, כשגרוסו כבש את השער של ריאל מדריד בחוץ. הוא שיחק בריאל מדריד עד 1976 ופרש עם 11 תארים: גביע אירופה אחד, שבע אליפויות ספרד ושלושה גביעי מלך. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */