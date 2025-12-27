יום שבת, 27.12.2025 שעה 10:55
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2928-3218מנצ'סטר יונייטד5
2925-2817ליברפול6
2717-1917סנדרלנד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2323-2318ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

קומו קטנה עליו? היעדים האפשריים של פברגאס

הכדורגל שהקבוצה האיטלקית הצנועה מציגה בזכות המאמן פותח בפניו אפשרויות שאפתניות רבות לעתיד. ברצלונה וסיטי הוזכרו, וגם: ההצעות שדחה בקיץ

|
ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

ג’אן פיירו גספריני סבור שהכדורגל של קומו מבוסס על יותר מדי מסירות, במיוחד אחורה לשוער. עם זאת, אם יש נוסחה שראויה לאישור על סמך התוצאות שהיא משיגה, זו של ססק פברגאס בהחלט ראויה להתייחסות רצינית. הקטלוני קודם ב-2024 לאימון הקבוצה הראשונה של קומו, ובעונתו הראשונה סיים במקום ה-10, הוביל את המועדון לדירוג הגבוה בתולדותיו ולשיא נקודות בסרייה א’. העונה החדשה נפתחה אפילו טוב יותר, עם קומו בצמרת הגבוהה, מטרידה את הגדולות, מסיימת בתיקו מול יובנטוס ומשיגה 0:0 גם נגד נאפולי.

בקיצור, קומו של ססק היא אף פעם לא יריבה קלה, והניהול של מירוואן סווארסו משלב משאבים כלכליים משמעותיים לצד היעדר לחץ מיידי להצלחה בין-לאומית. הכוונה היא לבנות מודל בריא, מעין אי של שלווה שבו, שבוע אחר שבוע, מתכנסים כוכבים גדולים מעולם הבידור, מאיטליה ועד ארצות הברית. פברגאס הבין זאת לפני כולם, גם משום שלקח חלק פעיל בבניית הפרויקט, וזו הסיבה המרכזית שבגללה קיבל ודחה הצעות שונות בקיץ האחרון.

“כאן בקומו יש יותר יציבות וסבלנות מאשר במועדונים אחרים. זה מאפשר לקבל החלטות בזהירות רבה יותר ונותן יותר זמן לנתח דברים”, אמר המאמן לאחרונה. באזור האגמים הוא יכול ללטש את פילוסופיית הכדורגל שלו, לבנות מההגנה ולשמור תמיד על יתרון מספרי. הכוונות הללו מקבלות חיזוק משחקנים כמו ניקו פאס, מרטין בטורינה, מאקסימו פרונה, חאקובו ראמון ואחרים, שיוצרים מופע מהנה באמת על כר הדשא.

שחקני קומו (IMAGO)שחקני קומו (IMAGO)

אין זה מפתיע, אם כן, שהשילוב הזה של נוסחה, כישרון וסבלנות מושך תשומת לב. ססק פברגאס הוא כיום אחד המאמנים המחוזרים והמוערכים ביותר, ולכן אצטדיון סיניגאליה מושך לא רק שחקנים ושחקניות מעולם הבידור, אלא גם נציגי מועדונים.

אם אינטר פנתה למאמן הספרדי לפני שבחרה בכריסטיאן קיבו לספסל, אפשר לצפות שתור חדש ייווצר בעוד כמה חודשים. גם רומא ובאייר לברקוזן ניסו, הגרמנים לאחר עזיבתו של צ’אבי אלונסו. טבעי שהשאיפות של ססק יגדלו עם הזמן, וייתכן שממדיה הנוכחיים של קומו יהיו קטנים מדי עבורו.

הבעלים הפרגמטי היה ישיר לפני זמן מה: “ביקשתי ממנו להתחיל לחשוב מי יכול להחליף אותו יום אחד. לא כי אני רוצה שיעזוב, אלא כדי שנהיה מוכנים אם יקרה משהו בלתי צפוי. אנחנו מקווים שהרגע הזה לא יגיע בקרוב, אבל אם כן, נהיה מוכנים”. קל להאמין שרוחות הקיץ הבא מבשרות שינויים. יש שכבר רומזים שהוא עשוי לעלות על מטוס למנצ’סטר אם פפ גווארדיולה יתפטר, ויש גם מי שמוכנים להישבע שברצלונה היא היעד האמיתי שלו. בקיצור, יש ודאות אחת בלבד: הוא זה שיבחר.

