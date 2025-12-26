אוהד WWE ונדחה על ידי כולן: סיפורו של סמניו

כבר זמן מה שאנטואן סמניו (לונדון, 2000) אינו שם אלמוני. והוא הרוויח זאת ביושר. באמצעות שערים, ספרינטים, דריבלים, וכן, צריך לומר גם חגיגות מוחצנות. הבין-לאומי הגנאי, מאז הופעת הבכורה שלו בנבחרת ב-2022, התבסס כקיצוני ייחודי, אך מכריע. הוא מושא תשוקתם של מועדונים רבים בליגה האנגלית. או ליתר דיוק, של מועדוני הביג 6, היחידים שיכולים להרשות לעצמם את רכישתו היקרה מבורנמות’ של אנדוני איראולה. עם זאת, לפני כמה שנים הוא כמעט שלא עורר עניין.

כמקובל, כאשר שחקן מתחיל לפרוח בפרמייר ליג, שמו נקשר במהירות למועדוני הצמרת של הכדורגל האנגלי. כך קרה גם עם סמניו, שנקשר לצ’לסי, טוטנהאם, מנצ’סטר יונייטד או מנצ’סטר סיטי. דווקא סיטי, בהדרכת פפ גווארדיולה, היא המועדון שנחשב למתקדם ביותר בצירופו.

סעיף שחרור של 74 מיליון אירו

מעבר לשמועות, מ שמעניין במקרה של סמניו הוא האופן החד והפתאומי שבו התפוצץ מקצועית. בורנמות’ החתימה אותו שישה חודשים לפני הגעתו של איראולה, בינואר 2023, תמורת קצת יותר מ-10 מיליון אירו. כיום, המועדון מפנה לסעיף השחרור שלו, שנקבע על 74 מיליון. אבל ההתחלה לא הייתה פשוטה כלל.

הוא נדחה על ידי מועדונים רבים בפרמייר ליג: ארסנל, טוטנהאם, פולהאם, קריסטל פאלאס. אפילו ווסטהאם, שב-2018 לא רק שוויתרה על סמניו, אלא גם על מייקל אוליסה. “כשאתה בן 15 או 16 אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. היו לי הרבה ספקות, אבל החוויות האלו עזרו לי להפוך לשחקן שאני היום”, הסביר סמניו בראיון ל-Football Focus.

בהשראת בוקר טי

כך או כך, כל זה כבר מאחוריו. היום סמניו הוא אחד השחקנים הבולטים בליגה האנגלית בזכות הישירות והעוצמה שלו. שחקן התקפה בגובה 1.85 מטר שמביא שערים, ראיית משחק ויכולת הכרעה באחד על אחד, תכונות שבקבוצה מהשורה הראשונה יכולות לעשות את ההבדל. העונה, בבורנמות’ שנמצאת ברצף של שמונה משחקים ללא ניצחון, הוא רשם שמונה שערים ושלושה בישולים ב-16 משחקי פרמייר ליג.

הוא גם הפך לדמות תקשורתית בזכות הלוקים והחגיגות שלו, הפופולריות מאוד בקרב אוהדי ה-WWE. לא פעם חגג שערים בחיקוי התרגיל של בוקר טי האגדי, פעמיים חבר היכל התהילה, המכונה “ספינרוני”. יש הרבה ציפייה לראות אותו עושה את הקפיצה הגדולה ביותר בקריירה שלו. האם זה יהיה במנצ’סטר סיטי?