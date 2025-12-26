יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:30
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

אוהד WWE ונדחה על ידי כולן: סיפורו של סמניו

הקיצוני של בורנמות' בשווי 74 מיליון אירו בחר במנצ'סטר סיטי וגווארדיולה: הגנאי הבין-לאומי הוא הדמות הבולטת בחלון ההעברות של החורף בפרמייר ליג

|
אנטואן סמניו (IMAGO)
אנטואן סמניו (IMAGO)

כבר זמן מה שאנטואן סמניו (לונדון, 2000) אינו שם אלמוני. והוא הרוויח זאת ביושר. באמצעות שערים, ספרינטים, דריבלים, וכן, צריך לומר גם חגיגות מוחצנות. הבין-לאומי הגנאי, מאז הופעת הבכורה שלו בנבחרת ב-2022, התבסס כקיצוני ייחודי, אך מכריע. הוא מושא תשוקתם של מועדונים רבים בליגה האנגלית. או ליתר דיוק, של מועדוני הביג 6, היחידים שיכולים להרשות לעצמם את רכישתו היקרה מבורנמות’ של אנדוני איראולה. עם זאת, לפני כמה שנים הוא כמעט שלא עורר עניין.

כמקובל, כאשר שחקן מתחיל לפרוח בפרמייר ליג, שמו נקשר במהירות למועדוני הצמרת של הכדורגל האנגלי. כך קרה גם עם סמניו, שנקשר לצ’לסי, טוטנהאם, מנצ’סטר יונייטד או מנצ’סטר סיטי. דווקא סיטי, בהדרכת פפ גווארדיולה, היא המועדון שנחשב למתקדם ביותר בצירופו.

סעיף שחרור של 74 מיליון אירו

מעבר לשמועות, מ שמעניין במקרה של סמניו הוא האופן החד והפתאומי שבו התפוצץ מקצועית. בורנמות’ החתימה אותו שישה חודשים לפני הגעתו של איראולה, בינואר 2023, תמורת קצת יותר מ-10 מיליון אירו. כיום, המועדון מפנה לסעיף השחרור שלו, שנקבע על 74 מיליון. אבל ההתחלה לא הייתה פשוטה כלל.

אנטואן סמניו (IMAGO)אנטואן סמניו (IMAGO)

הוא נדחה על ידי מועדונים רבים בפרמייר ליג: ארסנל, טוטנהאם, פולהאם, קריסטל פאלאס. אפילו ווסטהאם, שב-2018 לא רק שוויתרה על סמניו, אלא גם על מייקל אוליסה. “כשאתה בן 15 או 16 אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. היו לי הרבה ספקות, אבל החוויות האלו עזרו לי להפוך לשחקן שאני היום”, הסביר סמניו בראיון ל-Football Focus.

בהשראת בוקר טי

כך או כך, כל זה כבר מאחוריו. היום סמניו הוא אחד השחקנים הבולטים בליגה האנגלית בזכות הישירות והעוצמה שלו. שחקן התקפה בגובה 1.85 מטר שמביא שערים, ראיית משחק ויכולת הכרעה באחד על אחד, תכונות שבקבוצה מהשורה הראשונה יכולות לעשות את ההבדל. העונה, בבורנמות’ שנמצאת ברצף של שמונה משחקים ללא ניצחון, הוא רשם שמונה שערים ושלושה בישולים ב-16 משחקי פרמייר ליג.

הוא גם הפך לדמות תקשורתית בזכות הלוקים והחגיגות שלו, הפופולריות מאוד בקרב אוהדי ה-WWE. לא פעם חגג שערים בחיקוי התרגיל של בוקר טי האגדי, פעמיים חבר היכל התהילה, המכונה “ספינרוני”. יש הרבה ציפייה לראות אותו עושה את הקפיצה הגדולה ביותר בקריירה שלו. האם זה יהיה במנצ’סטר סיטי?

