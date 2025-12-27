"סיפור קשה להבנה": מה קורה עם בלינגהאם?

הסיפור של ג’וד בלינגהאם בריאל מדריד עד כה “קשה להבנה”, כך נכתב בתקשורת הספרדית. השחקן הגיע כקשר שלם, התפוצץ ככובש שמצטרף לרחבה בחודשים ראשונים קסומים שהעמידו אותו במאבק על כדור הזהב, ובהמשך דעך כמעט לחלוטין, והפך לשחקן של הברקות רגעיות שלא מצליח למצוא את מקומו על המגרש.

103 מיליון האירו הקבועים ועוד 30 מיליון במשתנים ששולמו בזמנו לדורטמונד נראו כמו מציאה של ממש, אך עם חלוף הזמן נקודת המבט השתנתה. התפקיד של האנגלי בעונה שעברה היה מאכזב, אך הפציעה בכתף שימשה כהצדקה ליכולת החלשה. העונה, לאחר שעבר ניתוח והשתחרר מהכאבים, כבר אין תירוץ.

המספרים מדאיגים

באופן מעניין, הירידה של ריאל מדריד העונה חופפת לחזרתו של בלינגהאם להרכב. ברור שהוא לא האחראי העיקרי למה שקורה לקבוצה, אך המספרים כן מצביעים על כך שהוא אחת הבעיות. בלי ג’וד בלינגהאם, ריאל מדריד שיחקה 5 משחקים והשיגה 5 ניצחונות. כאשר שיחק דקות ספורות כמחליף, הקבוצה שיחקה 6 משחקים וגם בהם רשמה מאזן מושלם.

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

הנתון הבולט מגיע במשחקים שבהם פתח בהרכב. בסך הכל מדובר ב-14 משחקים: 7 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו-4 הפסדים. האחוזים חדים וברורים: בלי בלינגהאם או כשהוא עולה מהספסל, ריאל מנצחת ב-100% מהמשחקים. כשהקשר פותח בהרכב, רק ב-50% מהמשחקים מדובר בניצחון.

אפשר לראות את הפער גם דרך כמות השערים. עם בלינגהאם בהרכב, ריאל כבשה 21 שערים וספגה 15. כשהוא עלה מהספסל, הקבוצה כבשה 21 שערים וספגה 7, וכשהוא לא שיחק כלל, הבלאנקוס כבשו 10 שערים וספגו רק 3.

עדיף בלעדיו? בלינגהאם (IMAGO)

“בלתי ניתן לזיהוי”

החזרה שלו להרכב העונה הגיעה עם לא מעט מחלוקת. אחרי ניתוח בכתף וכששיחק דקות בודדות מול אספניול ולבאנטה, בלינגהאם פתח בהרכב מול אתלטיקו מדריד. החלטה של צ’אבי אלונסו שהזיזה את ארדה גולר מהעמדה שבה פרח, והסתיימה בקריסה מוחלטת עם חמישייה לטובת החבורה של סימאונה (5:2).

מאז, המאמן ניסה למצוא לאנגלי מקום מתאים על המגרש, אך התוצאות רחוקות מלהיות חיוביות. “אני בכושר הגופני הטוב ביותר שלי מזה הרבה זמן”, הודה הקשר בדברים שאמר לתקשורת של המועדון לפני המשחק מול ברצלונה.

בפועל, בלינגהאם לא נראה רע מבחינה פיזית, והבעיות שלו נובעות יותר ממיקום לקוי וממאמצים מיותרים. הבעיה הגדולה באמת נראית עם הכדור. מדובר בשחקן עם יכולות ייחודיות, אך כזה שמופיע רק לסירוגין במשחקים, עם הברקות נקודתיות שיש להן ערך, אך אינן מספיקות.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

למרות הכל, בלינגהאם לא מצליח להפוך לדומיננטי במרכז המגרש. המבט שלו מופנה תמיד לרחבה, שם הוא לא פעם מתנגש עם אמבפה. הוא נוטה להוביל כדור יתר על המידה, עם נגיעות מיותרות שמונעות ממנו למצוא את הפתרון הנכון, ואינו מעניק לריאל את הסדר והארגון שהקבוצה זקוקה להם כל כך. בנוסף לכך, חזרתו למגרש חפפה גם לירידה ביכולת של ארדה גולר.

בריאל מדריד מתחילה לחלחל ההבנה שיש צורך למצוא פתרון לבעיה שאיש לא יכול היה לצפות לפני שנתיים בלבד. החזרת בלינגהאם לגרסה של הקשר השלם שהדהים את העולם חייבת להפוך לאחת העדיפויות של הקבוצה בצל המשבר שפוקד אותה.