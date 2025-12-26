פיפ"א, אינטר, איסאק ואמורים: האכזבות מ-2025

מה איכזב אותנו בכדורגל העולמי ב-2025? הרשימה כאן די מעורבת, ואין כמובן משקל זהה לסעיפים השונים. אלה רק מחשבות שכדאי לשתף לקראת סיום השנה.

פיפ"א

אז כן, לא יכולות להיות אכזבות אם אין ציפיות, ומפיפ"א של ג'אני אינפנטינו בוודאי אין ציפיות כבר מזמן. ובכל זאת, מה שקרה השנה חרג באופן קיצוני אפילו מהשחיתות אליה הרגיל אותנו האיש עם ראש הביצה. ההשתעבדות המוחלטת לדונלד טראמפ, כולל ההחלטה להעניק לו את פרס פיפ"א לשלום במסגרת הגרלת שלב הבתים של גביע העולם, גורמת לכדורגל העולמי להיראות רע מאוד. הפסלון האומלל, שהומצא רק כדי ללטף את האגו של טראמפ שחושק בפרס נובל לשלום, הוא עדות לאובדן הגבולות המוחלט מצד אינפנטינו. המגלומניה של שניהם דומה. מצא מין את מינו.

ג'אני אינפנטינו (IMAGO)

במקביל, ההגרלה עצמה הוכיחה באופן סופי עד כמה הרסה פיפ"א את המונדיאל. הטורנירים ברוסיה ובקטר היו גרועים, אבל ההגדלה ל-48 נבחרות הופכת את האירוע לביזארי, וגורמת לו להימשך יותר מחודש. פעם צפו האוהדים בכל המשחקים בגביע העולם בשקיקה. הפעם, עם ריבוי משחקים לא רלוונטיים שנועדו לנפות בשלב הבתים רק את הנבחרות החלשות ביותר, זה ממש לא יהיה המצב – קל וחומר כאשר משחקים לא מעטים יתקיימו באמצע הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות לפי שעון אירופה. יהיה קשה למצוא בעולם אדם אחד שיתלהב מכל המשחקים, אבל בפיפ"א מנסים לשווק את הטורניר המעוות כגדול ביותר אי פעם, ומחירי הכרטיסים לא מציאותיים עבור רוב האוהדים. טוב, לא כולם יורשו להיכנס לארצות הברית בכל מקרה לפי מדיניות הגבולות של טראמפ.

ואם זה לא מספיק, הרי שהקיץ התקיים לראשונה גביע העולם למועדונים, טורניר מיותר שנועד אך ורק להעשיר את קופת פיפ"א ולקבע את שלטונו של איפנטינו. רמת העניין בו הייתה נמוכה, אבל זה לחלוטין לא מעניין את אלה שמחרבים את הכדורגל ברחבי העולם בכוונה תחילה.

הגמר של אינטר

אחרי הניצחון ההירואי והדרמטי על ברצלונה בחצי גמר ליגת האלופות, הייתה לאינטר תקווה אמיתית להניף את הגביע. אחרי הכל, היא נתנה פייט מעולה למנצ'סטר סיטי בגמר לפני שנתיים, והפסידה 1:0 בעיקר בגלל חוסר מזל. הפעם, היריבה לא הייתה חזקה יותר על הנייר, ורוב האוהדים הניטרליים ברחבי אירופה היו בעד השחורים-כחולים, הרי מי רוצה לראות קבוצה בבעלות קטרית זוכה בצ'מפיונס ליג?

בפועל, בערב נתון זה לא היה כוחות בכלל. פריז סן ז'רמן לא סתם גברה על אינטר, אלא הביסה אותה בתוצאה הגבוהה ביותר בתולדות גמרים אירופיים. זה נגמר 0:5, והתוצאה הייתה יכולה להיות גבוהה אפילו יותר. אף שחקן אינטר לא הופיע – לא בהגנה, לא בקישור ולא בהתקפה. הניצחון הטקטי של לואיס אנריקה על סימונה אינזאגי היה טוטאלי. זה היה מאכזב מאוד, גם כי הציפיה הייתה לגמר מרתק ושקול יחסית, וגם בגלל זהות הקבוצה שהניפה את הגביע לראשונה בתולדותיה.

מרקיניוס מניף את הגביע (רויטרס)

הרעיון לקיים משחקי ליגה מחוץ למדינות

התרגלנו למשחקי סופרקאפ של ספרד ואיטליה שנערכים בסעודיה, אבל אלה טורנירים יחסית זניחים, אז היה לנו קצת פחות אכפת. משחקי ליגה תמיד התקיימו באצטדיונים הרלוונטיים של הקבוצות, והרעיון להעביר אותם הרחק מהבית רק כדי להזרים כסף היה עד לא מכבר פסול. לא עוד. הסכר נפרץ, והזוועה הזו הפכה לפתע ללגיטימית בעיני גורמים רבים.

באוקטובר פורסם כי ויאריאל וברצלונה היו אמורות לקיים את משחק הליגה שלהן במיאמי במחזור האחרון של השנה. מזימה הזו סוכלה, ורבים השמיעו את התנגדותם, כולל האנזי פליק ופרנקי דה יונג שבחרו ללכת עם האמת שלהם כנגד ההנהלה. אלא שזה נתפס כאפשרי, וניתן להעריך שניסיונות מחודשים ייעשו ב-2026.

לאמין ימאל (IMAGO)

כמו כן, הליגה האיטלקית אישרה שבועיים לפני תום 2025 את קיומו של משחק הליגה בין מילאן לקומו באוסטרליה בפברואר. גם כאן נעשתה פניית פרסה בסופו של דבר, והרעיון נפל באופן משעשע בגלל אי הסכמות עם המארגנים, אך כיצד זה ייתכן? מדוע רצו לגזול מאוהדי שתי הקבוצות לעודד אותן במשחק הצמרת המסקרן שעשוי להשפיע על מאבק האליפות? אין כאן הגינות, וקיים חשד שהשיקול הזה לא מעניין את הרשויות שמחפשות רק כסף.

האם תוך כמה שנים נראה כשליש ממשחקי הליגות המובילות באירופה נודדים לריאד, דוחא, מיאמי, מלבורן, ג'קרטה או בייג'ין? מזל שזה לא יקרה באנטרקטיקה כי פינגווינים לא קונים כרטיסים.

רובן אמורים

2025 הייתה השנה המלאה הראשונה של רובן אמורים כמאמן מנצ'סטר יונייטד, וניתן להגדיר אותה כאכזבה משמעותית. הפורטוגלי, שהיה עילוי על ספסל ספורטינג, הגיע לאולד טראפורד על תקן סוג של מושיע בנובמבר 2024. במולדתו, הוא נסק במהירות מסחררת והפך כל מה שנגע בזהב. ההתאקלמות בפרמייר ליג אמנם לא היתה צפויה להיות חלקה, אך בקרב האוהדים הייתה תקווה לשיפור בתוצאות ובסגנון המשחק.

בפועל, הדיון המשמעותי היחיד שיצר עד כה אמורים נעוץ בסביב המערך 3-4-3 בו הוא נחוש לשחק תמיד ובכל תנאי. הוא עשה זאת במהלך העונה שעברה, אותה סיימה מנצ'סטר יונייטד באופן מדהים במקום ה-15 עם הפרש שערים שלילי. הפסד בגמר הליגה האירופית לטוטנהאם הותיר את הקבוצה ללא מפעלים אירופיים העונה, ואיפשר לאמורים להתרכז בליגה. חלון ההעברות הוקדש לחיזוק בעמדות כדי לשחק בשיטה הספציפית שלו, אך הכל עדיין מקרטע. המאמן שמר על המשרה, ואולי 2026 תהיה טובה הרבה יותר מבחינתו, אבל את 2025 מעדיפים בצד האדום של מנצ'סטר לשכוח.

רובן אמורים (IMAGO)

אייאקס

לא היה קל להיות אוהד אייאקס השנה שחוותה סוג של טרגדיה ספורטיבית במאי. האימפריה מאמסטרדם הייתה קרובה מאוד לזכייה באליפות, כאשר פתחה יתרון 9 נקודות על איינדהובן 5 מחזורים בלבד לתום העונה שעברה. היא "הצליחה" לבזבז אותו ב-4 משחקים בלבד, איבדה את הכתר, ואז עזב גם המאמן פרנצ'סקו פאריולי שלא הסתדר עם ההנהלה. האיטלקי חתם בפורטו ורושם הצלחות, ואילו אייאקס שקעה מחדש במשבר.

מינויו של ג'ון הייטינחה למאמן התברר כהחלטה אומללה, ופתיחת העונה הייתה חלשה בכל החזיתות. את שלב הבתים בליגת האלופות פתחה סגנית אלופת הולנד עם 5 הפסדים רצופים, ובזירה המקומית היא נמצאת בפיגור 16 נקודות מאיינדהובן. הייטינחה פוטר בנובמבר, והמועדון עדיין מחפש מחליף קבוע. בנסיבות הקיימות, אוסקר גלוך, שהיה הרכש היקר של אייאקס בקיץ, מותיר רושם חיובי בהחלט, וייתכן שהוא יהיה אחד הגורמים לתקומה בשנת 2026. נחכה ונראה.

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

אלכסנדר איסאק

אין לדעת מה יקרה בהמשך הקריירה של אלכסנדר איסאק, אך בינתיים מדובר בפיאסקו הגדול ביותר בשוק ההעברות של הקיץ. החלוץ השבדי עשה הכל על מנת להכריח את ניוקאסל למכור אותו לניוקאסל, פתח בשביתה איטלקית, שרף את כל הגשרים עם האוהדים, והפך לדמות שנואה דווקא בשנה בה השער שלו העניק למועדון תואר ראשון מזה 70 שנה. איסאק הפציץ נגד ליברפול בגמר גביע הליגה, אבל היה נחוש לעבור לאנפילד בכל מחיר – והמחיר הזה נקבע אחרי סאגה מתישה ומייגעת על 125 מיליון ליש"ט.

ובכן, היעדר האימונים בקיץ השפיע לרעה על כושרו של הסקורר, והוא עדיין לא מצא שפה משותפת עם חבריו החדשים. עם 3 שערים בלבד ב-16 משחקים בכל המסגרות, בחלקם נכנס כמחליף, הוא לא סיפק את הסחורה, וזו אחת הסיבות למשבר אליו נקלעה אלופת אנגליה בחודשי הסתיו. על הנייר, היא הייתה אמורה להתחזק אחרי מסע רכש משמעותי, אולם בפועל התלכיד נסדק והיכולת נפגעה. השנה נגמרה רע מאוד עבור איסאק ששבר את הקרסול דווקא כאשר הבקיע לרשת טוטנהאם, והוא צפוי להיעדר מספר חודשים. העונה הזו הלכה לאיבוד מבחינתו. בגיל 26, יש עוד המון זמן לתקן, כמובן, אבל העסקה הזו לא מביאה בינתיים מזל לאף אחד.

אלכסנדר איסאק מתוסכל (IMAGO)

סנטיאגו חימנס

בכל הקשור להעברות ינואר, סנטיאגו חימנס מסיים את 2025 כפלופ בקנה מידה משמעותי ומאכזב במיוחד. הסקורר המקסיקני עשה חיים משוגעים בפיינורד, ובואו למילאן הצטייר כצעד הנכון. אחרי הכל, הוא אוהד שרוף של הקבוצה, והמועדון האדום-שחור שמח להעניק לו את החולצה מספר 7 המזוהה עם אנדריי שבצ'נקו. זה היה סמלי אפילו יותר בהתחשב בכך שאימו של חימנס אוקראינית. הכל היה מוכן להפיכתו לאהוב הקהל בסן סירו, ובאופן משעשע הוא פגש את האקסית פיינורד כבר במשחקים הראשונים בליגת האלופות. העניין הוא כי מילאן הודחה, ומאז הקריירה של חימנס באיטליה לא המריאה בלשון המעטה.

הסיבוב השני בעונה שעברה הניב 5 שערי ליגה, והוא איבד בהדרגה את המקום בהרכב שהיה אמור להיות רשום על שמו בטאבו. העונה עדיין אין לחימנס שערים ב-9 הופעות, הוא מושבת בגלל פציעה מאז נובמבר, ובאיטליה מדווחים כי ההנהלה תשמח למכור אותו במידה ויבואו קונים רציניים. חבל מאוד.

נבחרת יוון

ביוון צומח דור נהדר של כוכבים צעירים, בראשות הפליימייקר הבלגי קונסטנטינוס קארצאס שהחליט בתחילת השנה לייצג את מולדת הוריו וקיבל לצורך כך אזרחות. ביחד עם ואנגליס פאבלידיס שקורע רשתות בבנפיקה, כריסטוס צוליס שזוהר באגף בברוז', כריסטוס מוצאקיס שמוגדר כנער פלא באולימפיאקוס, וכראלאמפוס קוסטולאס שהוחתם הקיץ בברייטון, הייתה תקווה להצלחה מסחררת במוקדמות המונדיאל. היוונים שובצו לבית סביר עם דנמרק וסקוטלנד, והעפלה לפלייאוף מהמקום השני הייתה תוכנית מינימום. בפועל, דנמרק פישלה וסיימה שניה, אבל סקוטלנד הייתה הראשונה – בעוד יוון איבדה את הסיכוי עוד לפני שני המחזורים האחרונים.

בקרב הנבחרות, זו האכזבה המשמעותית ביותר של השנה, אבל הסיפור של הסגל הזה רק מתחיל, ואפשר להניח כי היוונים יעלו בקרוב לטורניר הראשון שלהם מאז 2014.