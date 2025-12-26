טיול של שישי: 0:6 לנתניה מול יפו אורתודוקסים

הגביע זה מקום שבו מותר לקבוצות לחלום, לחשוב הכי גבוה שיש, אבל לפעמים זה פשוט בלתי אפשרי וכך זה הרגיש היום (שישי) בשכונת התקווה. בני יפו אורתודוקסים מליגה ב’ אירחה את מכבי נתניה במסגרת סיבוב ח’, והיהלומים לא התקשו בכלל בדרך ל-0:6 והעפלה לשמינית הגמר של המפעל השני בחשיבותו בכדורגל הישראלי.

כצפוי, המארחת לא ממש הצליחה להוות איום ובקושי להגיע לרחבה של תומר צרפתי, אבל היא יכולה לומר תודה על החוויה שלא בכל יום השחקנים שלה משחקים מול קבוצה מליגת העל, ואפילו קבוצה מהצמרת. בכל מקרה, כבר בדקה ה-16 הסכר נפרץ ומשם החיים של יוסי אבוקסיס ושחקניו נעשו קלים יותר, אחרי שעוז בילו כבש.

בילו גם היה מעורב בשני, כשהוסיף בישול לגול כשלו כשמצא את גונטי דיומנדה שתי לדקות לפני ההפסקה. הריברטו טבארש הצטרף אל החגיגה בדקה ה-52 ומשם זה כבר באמת הפך לקל מידי. גונטי דיומנדה כבש את השלישי, באסם זערורה הוסיף צמד תוך שלוש דקות כדי לקבוע 0:5 ואת תוצאת הסיום חתם מתיאס דאבו עם השישי.

הקבוצה מליגה ב’, שנמצאת במקום התשיעי בליגה ב’ דרום א’, תמשיך את המסע שלה במפעל המרכזי ונפרדה בכבוד רב מגביע המדינה, אחרי שעברה את מ.כ ירושלים בסיבוב ז’ רק כדי להיכנע למכבי נתניה, שמן הסתם לא ברמה שלה. היהלומים ימשיכו גם את במסע שלהם בליגה כבר ביום רביעי במחזור אמצע השבוע, כשיארחו את הפועל פתח תקווה.

מחצית ראשונה

שחקני הקבוצות מוכנים (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים בדקה דומייה לאבי מלר ז"ל (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי נתניה בדקה דומייה לאבי מלר ז"ל (חגי מיכאלי)

אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

אוהדי מ.ס בני יפו אורתודוקסים (חגי מיכאלי)

דקה 1: השופט גל לייבוביץ’ שרק! המשחק בשכונת התקווה יצא לדרך.

דקה 2: כבר הזדמנות ראשונה לאורחת. גלעד בן צור טעה ועוז בילו נותר באחד על אחד, אבל איברהים ג’רם בהצלה גדולה מנע גול מוקדם.

ירין עובדיה דוהר (חגי מיכאלי)

גלעד בן צור גולש (חגי מיכאלי)

עוז בילו באחד על אחד (חגי מיכאלי)

ווילסון האריס עולה גבוה (חגי מיכאלי)

דקה 15: איום של הקבוצה מליגה ב’. המארחת זכתה בקרן והלכה על קצרה, ג’ורג’ אמסיס הרים ולאונרדו אמסיס נגח לבדו ברחבת ה-5, אך מחוץ למסגרת של תומר צרפתי.

דקה 16, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: הסכר נפרץ. טבארש פרץ בצד ימין, עבר שני שחקנים ושלח רוחב חזק לרחבה, ווילסון האריס הוריד עם העקב לעוז בילו והכוכב בנגיעה מצא את הרשת מקרוב.

הריברטון טבארש דוהר (חגי מיכאלי)

עוז בילו מאושר (חגי מיכאלי)

עוז בילו רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

חיבוקים אצל מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

ווילסון האריס מחבק את עוז בילו (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 31: מצב טוב לנתניה, כשטבארש חתך מימין והעביר לרגל שמאל, אבל הקיצוני היה חייב למסור לעמרי שמיר שהיה לבד לגמרי ובחר לבעוט ישר לידיים של ג’רם.

דקה 35: לי און מזרחי ומאור לוי החליפו מסירות בדרך לרחבה, הכדור הועבר לעמרי שמיר והכישרון בנגיעה בעט טוב וכבר הכניע את ג’רם, אבל לא את הקורה. רק כמעט.

עוז בילו עם הכדור (חגי מיכאלי)

כארם ג'אבר דוחף קדימה (חגי מיכאלי)

לי און מזרחי מרים מול אמיר עבוד (חגי מיכאלי)

דקה 38: כדור חד של לי און מזרחי מצד שמאל מצא את בילו ברחבה, הכוכב בעט שטוח בנגיעה ופספס בסנטימטרים את המסגרת.

דקה 43, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: בילו קיבל כדור, הסתובב יפה ושלח את דיומנדה לאחד על אחד, השחקן מחוף השנהב לא התבלבל והכפיל, בילו הוסיף בישול לגול שלו.

גונטי דיומנדה כובש (חגי מיכאלי)

גונטי דיומנדה רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

גונטי דיומנדה חוגג (חגי מיכאלי)

גונטי דיומנדה ו-ווילסון האריס מתחבקים (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי נתניה נהנים (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

מחצית שנייה

דקה 52, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:4: סאמח מוסא איבד כדור, באסם זערורה שעלה אחרי ההפסקה אמר תודה, לקח, מסר לעומק לטבארש והקיצוני בעט לרשת את השלישי.

הריברטו טבארש מכניע את איברהים ג'רם (חגי מיכאלי)

הריברטו טבארש רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

הריברטו טבארש מאושר (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי נתניה נהנים (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 57: ווילסון האריס רצה להצטרף גם לרשימת הכובשים כשחטף כדור למוסא, אבל האמריקאי נעצר באחד על אחד אצל ג’רם, שהדף לקרן.

דקה 68: רותם קלר פרץ נפלא בצד שמאל והגיע עד לרחבה, שם הוא נבלם את ג’רם. הכדור נהדף ישירות להאריס על קצה הרחבה והבעיטה של החלוץ כבר עברה את ג’רם, אך גלעד בן צור בהצלה גדולה מקו השער מנע את הרביעי.

ווילסון האריס נוגח (חגי מיכאלי)

ווילסון האריס מנסה להגיע (חגי מיכאלי)

כארם ג'אבר נוגח (חגי מיכאלי)

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

דקה 69, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:4: כארם ג’אבר שלח כדור ארוך לקלר, המגן הרים, ג’רם עצר נגיחה של האריס, עצר עוד בעיטה של האריס, אבל לא את הריבאונד הנוסף שהגיע לבאסם זערורה, שדחק מקרוב.

דקה 72, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:5: קל מידי. לי און מזרחי קיבל מקלר, הרים לצד הרחוק משמאל לימין ובאסם זערורה התרומם נהדר כדי לנגוח את החמישי.

סלמה מנע (חגי מיכאלי)

עמרי שמיר מנסה להגיע (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 83, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:6: ג’אבר שלח את עמית כהן, המגן העביר רוחב טוב ומתיאס דאבו כבש מקרוב. האירוע המיוחד הגיע דווקא בחגיגה, כשדאבו רץ לקהל, לקח טלפון של אוהד וצילם סרטון עם האוהדים בסלפי בו הוא רוקד עם האוהדים.

מתיאס דאבו כובש (חגי מיכאלי)

מתיאס דאבו רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

מתיאס דאבו חוגג עם הקהל (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דקה 88: רותם קלר קיבל כדור באחד על אחד מול ג’רם, אך האחרון יצא עם ידו על העליונה. למרות השישייה, הופעה נפלאה של השוער של בני אורתודוקסים, שהראה שהוא לגמרי מעל הרמה של ליגה ב’.

דקה 90: לייבוביץ’ ריחם ולא הוציא שנייה, שריקת הסיום בשכונת התקווה! מכבי נתניה בשמינית הגמר אחרי 0:6 על יפו אורתודוקסים מליגה ב’.

הרכב מ.ס בני יפו אורתודוקסים: איברהים ג’רם, אמיר עבוד (חסיין סלאמה, 64’), דוד טובול, גלעד בן צור, סאמח מוסא (לואי גוטי, 64’), אחמד אבו נאדי, משה סולימנוב, ירין עובדיה (מיכאל אבן אבי, 53’), ג’ורג’ אמסיס (סעיד ג’רבוע, 53’), פריד זתוניה (נביל סייף, 64’) ולאונרדו אמסיס.

הרכב מכבי נתניה: תומר צרפתי, הריברטו טבארש (עמית כהן, 62’), איתי בן שבת, כארם ג’אבר, יובל שדה, לי און מזרחי, מאור לוי (באסם זערורה, 46’), גונטי דיומנדה (מתיאס דאבו, 62’), עוז בילו (דניאל אטלן, 46’), עמרי שמיר ו-ווילסון האריס.