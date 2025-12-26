עם כ-1,200 אנשים: עדן נמני נשאה לאלירן זגורי

ליאור ליבוביץ' אמיר
|
אמש (חמישי) נערכה החתונה לה כל עולם הכדורגל חיכה בציפייה, עדן שרה בתו של אבי נמני באה בברית הנישואים עם בחיר ליבה אלירן זגורי.
החתונה, אליה הזמנו יותר מ-1,200 איש, נערכה באולמי גבריאל שבנס ציונה כאשר לכבוד המאורע נסגרו שני האולמות הסגורים והגן שבחוץ. מיטב אנשי הכדורגל הגיעו לברך ולכבד, כולל ערן זהבי, אלירן עטר, טל בן חיים, עידן ורד ועוד המון.
גם מאמנים רבים, שחקני עבר, פרשנים ושדרים מעולם תקשורת הספורט כיבדו בנוכחותם, ובחלק האומנותי עלו על הבמה ששון שאולוב ומאוחר יותר אייל גולן שהקפיצו את קהל האורחים.