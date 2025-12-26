יום שישי, 26.12.2025 שעה 13:04
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

עם כ-1,200 אנשים: עדן נמני נשאה לאלירן זגורי

הבת של אגדת הכדורגל התחתנה לבחירת ליבה בנס ציונה, כשמיטב אנשי הספורט הגיעו כדי לשמח ולתת כבוד. על הבמה: ששון שאולוב ואייל גולן. צפו בתמונות

|
עדן שרה ואלירן זגורי מתחתנים (חגי מיכאלי)
עדן שרה ואלירן זגורי מתחתנים (חגי מיכאלי)

אמש (חמישי) נערכה החתונה לה כל עולם הכדורגל חיכה בציפייה, עדן שרה בתו של אבי נמני באה בברית הנישואים עם בחיר ליבה אלירן זגורי.

החתונה, אליה הזמנו יותר מ-1,200 איש, נערכה באולמי גבריאל שבנס ציונה כאשר לכבוד המאורע נסגרו שני האולמות הסגורים והגן שבחוץ. מיטב אנשי הכדורגל הגיעו לברך ולכבד, כולל ערן זהבי, אלירן עטר, טל בן חיים, עידן ורד ועוד המון.

עדן שרה ואלירן זגורי (חגי מיכאלי)עדן שרה ואלירן זגורי (חגי מיכאלי)
אבי ומאיה נמני (חגי מיכאלי)אבי ומאיה נמני (חגי מיכאלי)
עידן ורד (חגי מיכאלי)עידן ורד (חגי מיכאלי)
איציק עובדיה (חגי מיכאלי)איציק עובדיה (חגי מיכאלי)
גל אראל (חגי מיכאלי)גל אראל (חגי מיכאלי)
אלי טביב (חגי מיכאלי)אלי טביב (חגי מיכאלי)
שי ברדה (חגי מיכאלי)שי ברדה (חגי מיכאלי)
אופיר חיים (חגי מיכאלי)אופיר חיים (חגי מיכאלי)
דוד רביבו (חגי מיכאלי)דוד רביבו (חגי מיכאלי)
ארז כלפון (חגי מיכאלי)ארז כלפון (חגי מיכאלי)
אברהם גרנט מחויך (חגי מיכאלי)אברהם גרנט מחויך (חגי מיכאלי)
ברק בכר (חגי מיכאלי)ברק בכר (חגי מיכאלי)
אלי ועדי אוחנה (חגי מיכאלי)אלי ועדי אוחנה (חגי מיכאלי)
רוני וסימה לוי (חגי מיכאלי)רוני וסימה לוי (חגי מיכאלי)
משה סיני (חגי מיכאלי)משה סיני (חגי מיכאלי)
אלון ואודליה חרזי (חגי מיכאלי)אלון ואודליה חרזי (חגי מיכאלי)
ניר סביליה (חגי מיכאלי)ניר סביליה (חגי מיכאלי)
עמיר תורגעמיר תורג'מן (חגי מיכאלי)

גם מאמנים רבים, שחקני עבר, פרשנים ושדרים מעולם תקשורת הספורט כיבדו בנוכחותם, ובחלק האומנותי עלו על הבמה ששון שאולוב ומאוחר יותר אייל גולן שהקפיצו את קהל האורחים.

