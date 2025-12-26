עם כ-1,200 אנשים: עדן נמני נשאה לאלירן זגורי

אמש (חמישי) נערכה החתונה לה כל עולם הכדורגל חיכה בציפייה, עדן שרה בתו של אבי נמני באה בברית הנישואים עם בחיר ליבה אלירן זגורי.

החתונה, אליה הזמנו יותר מ-1,200 איש, נערכה באולמי גבריאל שבנס ציונה כאשר לכבוד המאורע נסגרו שני האולמות הסגורים והגן שבחוץ. מיטב אנשי הכדורגל הגיעו לברך ולכבד, כולל ערן זהבי, אלירן עטר, טל בן חיים, עידן ורד ועוד המון.

עדן שרה ואלירן זגורי (חגי מיכאלי)

אבי ומאיה נמני (חגי מיכאלי)

עידן ורד (חגי מיכאלי)

איציק עובדיה (חגי מיכאלי)

גל אראל (חגי מיכאלי)

אלי טביב (חגי מיכאלי)

שי ברדה (חגי מיכאלי)

אופיר חיים (חגי מיכאלי)

דוד רביבו (חגי מיכאלי)

ארז כלפון (חגי מיכאלי)

אברהם גרנט מחויך (חגי מיכאלי)

ברק בכר (חגי מיכאלי)

אלי ועדי אוחנה (חגי מיכאלי)

רוני וסימה לוי (חגי מיכאלי)

משה סיני (חגי מיכאלי)

אלון ואודליה חרזי (חגי מיכאלי)

ניר סביליה (חגי מיכאלי)

עמיר תורג'מן (חגי מיכאלי)

גם מאמנים רבים, שחקני עבר, פרשנים ושדרים מעולם תקשורת הספורט כיבדו בנוכחותם, ובחלק האומנותי עלו על הבמה ששון שאולוב ומאוחר יותר אייל גולן שהקפיצו את קהל האורחים.