מכבי ת"א אנדרדוג ב-Winner נגד פרטיזן בלגרד

שישי עמוס במיוחד היום בכל מה שקשור לספורט, ואפילו ספורט בישראלי בפרט. במוקד, מכבי תל אביב תנסה להמשיך במומנטום נגד פרטיזן ביורוליג (19:00), מכבי נתניה תתארח בגביע אצל מ.ס בני יפו אורתודוקסים (14:00), קריית שמונה תשחק נגד רמת גן (14:00) ומאוחר יותר מנצ’סטר יונייטד תפגוש את ניוקאסל (22:00).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל בכדור הכתום. מכבי תל אביב רוצה ניצחון חמישי ברצף ביורוליג והיא אנדרדוג. היחס לניצחון כלשהו של מכבי ת”א בסרביה או הפסד שלה עד שתי נקודות הוא פי 1.80, כאשר מנגד היחס לניצחון של פרטיזן בשלוש נקודות ומעלה עומד על פי 1.80 גם כן.

עודד קטש (רדאד ג'בארה)

בכדורגל, יש רק יחס לניצחון של נתניה בשלושה שערים ומעלה והוא עומד על פי 1.60, כאשר אם מישהו חושב שבני יפו אורתודוקסים, אחת משתי הנציגות בסיבוב ח’ מליגה ב’, תנצח תגרור הארכה או תפסיד עד שני שערים הבדל, היחס הוא פי 2.50. היחס לניצחון של היהלומים בדיוק בשני שערים הוא פי 4.50.

יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)

עוד משחק בגביע יהיה בין הפועל רמת גן לקריית שמונה, כאשר כמובן הקבוצה מליגת העל פייבוריטית לפי המומחים אל מול זו מהלאומית. שי ברדה וחניכיו עם יחס של פי 1.65 לניצחון שלהם, כאשר היחס לניצחון ב-90 דקות של האורדונים הוא פי 3.65. היחס על תיקו ב-90 דקות שיגרור הארכה הוא פי 3.35.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

ולסיום באנגליה, מנצ’סטר יונייטד עדיפה, אך לא ברבה. היחס לשלוש נקודות של השדים האדומים על ניוקאסל עומד על פי 2.40 באולד טראפורד, כאשר היחס לניצחון בחוץ של המגפייז עומד על פי 2.55. היחס על חלוקת נקודות בתיאטרון החלומות עומד על פי 3.35.