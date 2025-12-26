במכון ביקשו תשלומים נוספים, האיגודים התנגדו

מכון וינגייט נערך לשנת 2026 ובשל העובדה כי הכל מתייקר במשק, מה שעלול להכניס את המכון הלאומי לגירעון, בימים האחרונים המכון הלאומי ביקש מהאיגודים שפועלים בתחומו לשלם גם על חנייה לספורטאים שאינם בסגלים האולימפיים ובנבחרות הבוגרות. האיגודים מתנגדים לכך ופנו למשרד התרבות והספורט על מנת שיעזור.

גל ההתייקרויות במדינת ישראל לא פוסח על מכון וינגייט, כולל במזון ובשירותים, עד כדי כך שבהנהלת המכון חוששים כי יסיימו את שנת 2026 בגירעון של כשלושה מיליון שקלים בתקציב. בעקבות זאת, במכון הלאומי שוקלים מספר צעדים כדי להימנע מכך ולסיים את השנה הבאה במצב מאוזן. במכון לא העלו מחירים על המזון או תעריפים על שימוש במתקנים בשנה הקרובה, למרות שהמדד עלה, כדי שלא לפגוע בספורטאי ההישג של ישראל, אך המכון ביקש מהאיגודים לשלם יותר במקומות אחרים.

בפגישה עם האיגודים על הבתים הלאומיים, ראשי האיגודים התבקשו להתחיל לשלם על חנייה במתחם עבור הספורטאים שאינם בסגלים האולימפיים. כלומר, ספורטאים שמגיעים להתאמן והם לא חלק מנבחרות ישראל או שלא זכו בהישגים, ייאלצו לשלם בעצמם על החנייה או שהאיגודים ישלמו על כך. מתוך רצון טוב במכון הבטיחו כי הם ישלמו רק כ-50% ממחיר החנייה ולא מחיר מלא. כמו כן, האיגודים נדרשו לשלם גם על מחסנים מעתה והלאה.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)

אלא שהאיגודים התנגדו לכך ובמכון הבטיחו לשקול זאת בשנית. בינתיים, ראשי האיגודים פנו במכתב משותף לשר התרבות והספורט מיקי זוהר וביקשו את עזרתו: “אנו מבקשים את עזרתך הדחופה בסיוע לטובת הגדלת תקציב הבתים הלאומיים. אנו נתקלים בקושי קיומי מול המכון לקראת שנת הפעילות 2026”.

במכתב ציינו ראשי איגודי הספורט המובילים: “נמסר לנו כי החל מהשנה הבאה ניאלץ לשלם בנוסף על תשלומים קבועים עצומים של מתקני אימונים, מגורים ומשרדים, גם עלויות של מחסנים וחניות. חשוב לציין, הסכומים שאנו משלמים צמודים למדד ומתווספים לעלויות שוטפות גבוהות במיוחד לאור המלחמה, עלויות אבטחה ושלל הוצאות גבוהות לטובת תפעול שוטף של כל איגוד. ב-2026 עתידים להיכנס איגודים נוספים תחת אותה תמיכה (עוגת התקציב של הבתים הלאומיים, א.מ) מה שיקטין את התקציב הקיים ממילא”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר. יתערב? (שחר גרוס)

על המכתב היו חתומים מנכ״ל איגוד האתלטיקה חי כהן, מנכ״לית איגוד ההתעמלות שרית שנער, מנכ״לית התאחדות הטיפוס אמור פז, מנכ״ל איגוד טניס השולחן מאיר יצחק, מנכ״ל איגוד הטריאתלון גיל קופר, מנכ״לית איגוד הכדורמים דנה טרטצקי גתוע, מנכ״ל איגוד הכדורעף זוהר בר נצר, מנכ״לית איגוד הסיוף אירנה טל, מנכ״ל איגוד הקשתות גיא מצקין, מנכ״לית איגוד הרוגבי בוני מנור ומנכ״לית איגוד השחייה ליאת ויסבוך.

בעקבות זאת, גם במכון וינגייט נמצאים בדיונים עם משרד התרבות והספורט לגבי האפשרות של הגדלת היקף התמיכה בבתים הלאומיים. הכדור נמצא אצל שר התרבות והספורט מיקי זוהר, וכעת עולה השאלה האם הוא יתערב ויצליח לפתור את המחלוקת.

לפי התכנון, עוד ענפים צפויים להיכנס לבתים הלאומיים בשנה הקרובה במכון וינגייט, כמו האתלטיקה שיתחילו בינואר פעילות באצטדיון החדש במכון, כדורסל 3X3 שקיבלו אולם לאימונים וטניס שבקרוב יחלו העבודות על המתקן החדש בו תוקם אקדמיה. בימים האחרונים, גם איגוד הכדוריד ביקש להיכנס לבתים הלאומיים אך ספק אם זה יקרה.