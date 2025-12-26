ק"ש בשלב הבא אחרי מהפך אדיר על הפועל ר"ג

היום השני מתוך שלושה בסיבוב ח’ בגביע המדינה שוחק היום (שישי), כשבין ההתמודדויות המרתקות שקיבלנו, עירוני קריית שמונה עלתה לשמינית הגמר אחרי מהפך ו-2:3 אדיר על הפועל רמת גן, כשבמקביל, הפועל ירושלים המשיכה לשלב הבא גם היא אחרי 0:2 ביתי נגד הפועל אום אל פאחם.

הפועל רמת גן – עירוני קריית שמונה 3:2

איזה משחק אדיר קיבלנו. הקבוצה מליגת העל באה במומנטום שלילי, וזה ניכר גם על הדשא באצטדיון רמת גן, כשהאורדונים עלו ליתרון כבר בדקה השלישית משער של דגאץ’ וורקו. בדקה ה- 66 יובל ששון הכפיל עבור המארחת שכבר ראתה את ההפתעה הולכת וקרבה, אך אז, הצפוניים התעוררו וביצעו מהפך פשוט אדיר משערים של אביב אברהם, אריאל שרצקי ועלי מוסא בדקה ה-89.

הרכב הפועל ר”ג: איתמר ישראלי, אדמס מוחמד, אדר רטנר, גידי קאניוק, דודי טויטו, יובל ששון, מוטי ברשצקי, נדב מרקוביץ’, דג’אן וורקו, ניב סרדל וניר ברדע.

הרכב עירוני ק”ש: מתן זלמנוביץ’, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, גואן חלבי, הראל גולדנברג, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אופיר בנבנישתי, ליאל דרעי, עלי מוסא ואדריאן אוגריסה.

דקה 3, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: כדור עלה לרחבה ולאחר בלבול חזר לדגאץ’ וורקו, שהפציץ מקרוב פנימה.

שחקני הפועל רמת גן חוגגים (שחר גרוס)

שחקני הפועל רמת גן מאושרים (שחר גרוס)

דקה 66, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:2: לא יאומן. האורדונים הכפילו את התוצאה הודות לנגיחה טובה מקרוב של יובל ששון.

שחקני הפועל רמת גן חוגגים (שחר גרוס)

דקה 70, שער! עירוני קריית שמונה צימקה ל-2:1: אביב אברהם נגח את הכדור לחיבורים הרחוקים אחרי הרמה מצד ימין.

דקה 76, שער! עירוני קריית שמונה השוותה ל-2:2: איזו דרמה! האורחת קיבלה פנדל, הקפטן אריאל שרצקי בעט פנימה.

אריאל שרצקי מדייק מהנקודה (שחר גרוס)

שחקני הפועל קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 89, שער! עירוני קריית שמונה עלתה ל-2:3: וואו! עלי מוסא קיבל את הכדור בצד ימין ושלח צ’יפ לרשת.

שחקני הפועל קריית שמונה חוגגים (שחר גרוס)

עלי מוסא על גג העולם (שחר גרוס)

שחקני הפועל קריית שמונה בטירוף (שחר גרוס)

דקה 90: עלי מוסא ראה את הצהוב השני והורחק אחרי שהוריד חולצה בחגיגת השער.

הפועל ירושלים – הפועל א.א פאחם 0:2

משחק נהדר באצטדיון טדי. הקבוצה מתחתי ליגת העל התקשתה בסיבוב ח’ במקרי העבר, אך זה לא קרה הפעם, כשהיא הצליחה להשיג את הכרטיס לשלב הבא מול הקבוצה מהמקום האחרון בליגה א’ צפון. ג’ון אוטומאו כבש ראשון במחצית הראשונה, עידו עולי, שעלה מהספסל, קבע את התוצאה בבעיטה מרחוק.

הרכב הפועל ירושלים: בן גורדין, ינון אליהו, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, סדריק דון, ינאי דיסטלפלד, גיא בדש, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

הרכב הפועל א.א פאחם: רועי רבינוביץ’, אחמד ג’בארין, ביאן אבו ריא, בשיא בהגאת, מג’ד חורי, מוחמד מחאג’נה, נור ג’בארין, פאריס אגבאריה, ראמז טאהא, רועי מרדכי ושלו אטיאס.

דקה 45, שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: קרן של גיא בדש עלתה ומצאה את אנדרו אידוקו, שנגח לאחור היישר לראשו של ג’ון אוטומאו, שסיים פנימה.

השער של ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים מברכים את ג'ון אוטומאו (אורן בן חקון)

דקה 80, שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:2: כדור חופשי נמסר לעידו עולי, שבעט מרחוק פנימה הודות לדיפלקשן של שחקן הגנה.

עידו עולי כובש (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)