יגאל פריד ישפוט את בית"ר נגד הפועל ת"א בטדי

ליגת העל ממשיכה לצבור תאוצה ואחרי שיצאנו להפסקה קצרה ביותר בעקבות משחקי סיבוב ח’ בגביע המדינה, המחזור הבא ישוחק באמצע השבוע הבא והוא יהיה ה-16 במספר. במוקד, הפועל תל אביב תתארח לקרב ענק בטדי אצל בית”ר ירושלים.

מי ששובץ לנהל את ההתמודדות הזו הוא יגאל פריד, כשניב שטייף יהיה ב-VAR יחד עם שלומי בן אברהם. במשחק בין מ.ס אשדוד למכבי חיפה השופט יהיה גל לייבוביץ’, ובהפועל באר שבע נגד הפועל ירושלים עומר בירן יהיה האיש עם המשרוקית.

ספיר ברמן שובצה להתמודדות בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה, שניר לוי יהיה על הדשא למשחק בין מכבי תל אביב לעירוני טבריה בבלומפילד, יובל שטיין ישפוט את המפגש בין הפועל חיפה לבני סכנין ובמשחק השיפתח את המחזור, דוד פוקסמן ינהל את בני ריינה נגד קריית שמונה.