 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
67%2701-284724ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
54%3303-335328קליבלנד קאבלירס
52%3051-300425שיקגו בולס
50%2785-279424אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
84%2691-300125אוקלהומה ת'אנדר
77%3056-329026דנבר נאגטס
75%2711-288324סן אנטוניו ספרס
67%2691-291024יוסטון רוקטס
67%3112-321427מינסוטה טימברוולבס
62%2821-277324לוס אנג'לס לייקרס
56%3016-311527גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
39%3269-317028דאלאס מאבריקס
38%3130-305926פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3312-311027ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

"נספר עליו לנכדים": המספרים מהמופע של יוקיץ'

הסרבי סיפק ערב היסטורי עם 56 נק', 16 ריב' ו-15 אס' ב-138:142 של דנבר על מינסוטה, בארה"ב הריעו: "תופעת טבע". מספריו בפנים, הגבוה: "היה משוגע"

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

אחד המשחקים הכי גדולים שנראו העונה, שנראו בשנים האחרונות ובטח ובטח שנראו בכריסמס ב-NBA. מינסוטה ודנבר סיפקו את המופע של הלילה (בין חמישי לשישי), ובסופו של דבר ערב היסטורי של ניקולה יוקיץ’ הוביל ל-138:142 מדהים בהארכה על הטימברוולבס, במפגש בין השלישית במערב לרביעית שאורבת לה.

דנבר שייטה כמעט לאורך כל המשחק ביתרון דו ספרתי, אבל לפתע ריצת 2:16 בסיום גרמה למשחק צמוד ואנתוני אדוארדס בשלשה מדהימה כפה הארכה ובכללי רשם משחק מדהים של 44 נקודות, ואפילו ההארכה נפתחה ב-0:9 של מינסוטה, אך בסופו של דבר יוקיץ’ יצא מחייך, כשאדוארדס אפילו קיבל שתי טכניות בסיום והורחק.

אז מה עשה יוקיץ’? 56 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים. כן, תקראו שוב – 56 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים, כשאת כל זאת הוא עשה עם 15 מ-21 מהשדה ו-22 מ-23 מקו העונשין, הופעה היסטורית, לא פחות. אז קצת מספרים. תחילה, יוקיץ’ הראשון אי פעם לראשונה 55+, 15+ ו-15+, זה קודם כל.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' וג'מאל מארי (רויטרס)

הסרבי הוא השחקן החמישי לקלוע 50 נקודות ומעלה בחג המולד ושלישי אחרי הרבה, כשעוד קלעו זה ברנרנד קינג (60), ווילט צ’מברליין (59), יוקיץ’ (56), ריק בארי (50) ולוקה דונצ’יץ’ (50). בנוסף, הוא הצטרף לראסל ווסטברוק וראסל ווטסברוק כיחידים עם יותר מטריפל דאבל אחד במשחקי חג המולד, כשעשה זאת גם ב-2022.

ב-ESPN החמיאו בענק: “חווינו רגע היסטורי, יוקיץ’ הוא שחקן שנספר לנכדים שלנו שהיינו עדים לדבר כזה. הוא תופעת טובה”. הסרבי עצמו דיבר בסיום: “בחצי הראשון הובלנו, הם חזרו, בחצי השני אותו דבר, אדוארדס קלע שלשה מדהימה לכפות הארכה, מצאנו דרך לשוב אנחנו ולנצח את המשחק”.

על ההופעה שלו: “אני אחמיא לחברים שלי לקבוצה, יש לנו כמה פצועים ויש כאן מנטליות של ‘הבא בתור’, והרבה הופיעו כאן עם משחק גדול, שמח שגם אני הצלחתי לרשום משחק טוב. המשחק עצמו? משחק משוגע, נחמד לסיים עם ניצחון”.

