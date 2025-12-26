"קורין עשה את ההבדל, מחאמיד? בא בול בזמן"

אחרי הניצחון הקליל על מכבי בני ריינה במחזור הליגה האחרון, הפועל תל אביב התפנתה למפעל הגביע מתוך מטרה אחת - להתקדם שלב אחד יותר לעומת העונה שעברה, אז נעצרה בחצי הגמר על ידי מחזיקת הגביע הנוכחית הפועל באר שבע. החבורה של אליניב ברדה לא התקשתה אמש (חמישי) כשניצחה בבלומפילד 0:3 את מ.ס. אשדוד והשיגה את הכרטיס לשלב שמינית גמר הגביע.

"בגביע צריך לעלות שלב וסיבוב ח' הוא קריטי", אמרו בחודורוב, "קיבלנו הגרלה קשה מאוד, בטח כשמדובר בקבוצת ליגת העל בשלב הכי מוקדם במפעל הזה. השער המוקדם לא נכנס לנו כמו שרצינו, אבל בסוף הכניסה של רוי קורין עשתה את ההבדל ואנחנו כבר עם הפנים למשחק הכי קשה בליגה נגד בית"ר ירושלים".

בהפועל יצאו באנרגיות טובות אחרי הניצחון, גם לאור כמות החיסורים שהולכת וגדלה. מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, הסתדר ללא הפצועים שאנדה סילבה, סתיו טוריאל, דורון ליידנר, מור בוסקילה ולוקאס פלקאו המורחק. ברדה קיבל מחמאות על ניהול המשחק והחילופים שהביאו לו את הניצחון.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

מי שקיבל את מלוא המחמאות הוא רוי קורין, שנזעק מהספסל והצליח לכבוש את שני השערים הראשונים, האחד ברגל ימין והשני בשמאל. בקבוצה שיבחו גם את כובש השער השלישי אנאס מחאמיד, שכבש שער בכורה בקדנציה השנייה בהפועל ולא ידע את נפשו מרוב אושר.

השער של מחאמיד מגיע מבחינת אנשי הפועל בזמן הנכון, שייתן לחלוץ שחזר ממכבי פתח תקווה הרבה ביטחון, שפחות קיים כרגע אצל החלוץ הבכיר דניאל דאפה. "השער הזה הכי מגיע לאנאס שעבר הרבה רגעים שיכולים לשבור שחקנים, זה בא בול בזמן. הוא יכול לתת לנו משהו בהתקפה שלא היה לנו עד עכשיו", אמרו בקבוצה.

אנס מחאמיד (רדאד ג'בארה)

בהפועל ת”א שוב הסתדרו ללא הכוכב סתיו טוריאל, שמתמודד עם פציעה בקרסול. טוריאל עדיין לא חזר להתאמן אפילו חלקית עם הקבוצה וינסה בתחילת שבוע. נכון לרגע זה, בצוות הרפואי פסימיים מאוד שטוריאל יהיה כשיר לבית"ר ירושלים ביום חמישי הקרוב.

אפרופו טוריאל, הדיאלוג בין נציגיו להפועל ת”א עדיין תקוע. במועדון ציפו לקבל הצעה מסודרת בתקופה הקרובה, אך עד כה לא הועבר שום מסמך רשמי לנציגיו של מלך השערים. בהנהלה הבהירו כי אין כוונה לפרוץ את מסגרת השכר שנקבעה לשחקנים המובילים.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)

משמעות הדבר היא שטוריאל יידרש לשקול את עתידו במקרה שתונח בפניו הצעה אטרקטיבית מעבר לים. נכון לעכשיו, שכרו של טוריאל עומד על כ-160 אלף יורו לעונה, כאשר סביבתו מכוונת לשדרוג משמעותי, לכל הפחות הכפלה של הסכום.



בעוד שישה ימים יפגשו האדומים את בית"ר ירושלים, למשחק ליגה מסקרן במיוחד מול הקבוצה הטובה והמלהיבה כרגע. בחודורוב היו שמחים להגיע למשחק עם סגל מלא, אבל יקוו לעבור את המשחק בשלום עם מה שיש. דורון ליידנר, שאנדה סילבה, דור בנימיני, סתיו טוריאל ומור בוסקילה ימשיכו להיעדר, כשלוקאס פלקאו יחזור מהשעיה. שיקו ואנדריאן קרייב לא ספגו צהוב חמישי ויוכלו לשחק נגד בית"ר.