כדורגל ישראלי

מימר: כל השינויים והחילופים בגביע היו מאולצים

מאמן סכנין על השחקנים שפתחו ושותפו בהפסד 2:0 למכבי יפו שהוביל להדחה מהגביע: "ידעתי שזה מוקש, אך עדיין ציפיתי שכל מי שבסגל ישחק טוב יותר"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בבני סכנין התאכזבו מאוד עם ההדחה בבית במשחק הגביע מול מכבי יפו אחרי הפסד 2:0 אתמול (חמישי). התחושה הכללית והטענות שניתן היה לשמוע בסיום במועדון היו ששרון מימר היה צריך ללכת עם ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו, כאשר שורה של שחקני הרכב לא שיחקו.

למימר היה הסבר מעשי לכך בסיום המשחק: "אולי יש אצלנו חוסר תקשורת ולא יודעים, אז כל החילופים והשינויים היו מאולצים. מת’יו אנים ובושנאק היו חולים ועומר אבוהב היה חולה, ולא רצינו לסכן ולפתוח איתם. ויום קודם באימון חסן חילו ואלון אזוגי נכנסו ראש בראש ולא יכלו לפתוח. הכל היה מאולץ, אבל זה לא תירוץ. גם מי ששיחק ונמצא בסגל ותרם עד עכשיו, היה צריך לדאוג שנשחק וניראה הרבה יותר טוב.

מניסיון ידעתי שהמשחק הזה מוקש. אם הייתה לי אפשרות הייתי עולה בהרכב הכי חזק שלנו. חמישה שחקנים להחליף בגלל אילוץ, זה פגע באיכות המשחק. חמישה חיסורים זה לא מובן מאילו. אנחנו עם כל הכבוד סכנין, זו לא קבוצה עשירה שעטורה בהרבה שחקנים ברמה גבוהה ועדיין ציפיתי שכל מי שבסגל ישחק הרבה יותר טוב".

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בסכנין יכולים היו לזכור היטב שלפני שנתיים בלבד הקבוצה גם הופתעה בגביע מול בית"ר ת"א במשחק באותו השלב. מימר הוסיף: "זה חלק מהמשחק בגביע. זה קרה לסכנין וזה קרה גם לקבוצות גדולות. לפני שנה עם ריינה הדחנו את מכבי ת"א בבלומפילד, ככה שזה היופי של הגביע ולצערי נפלנו ליופי הזה של הסינדרלה מצד יפו".

