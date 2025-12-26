יום שישי, 26.12.2025 שעה 10:02
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

"אתה מוסלמי, יש לך אחריות": מוחמד סלאח חטף

הכוכב המצרי של ליברפול העלה תמונה לרשת של הבנות שלו עם עץ חג המולד וקיבל גל ביקורות: "מסר בעייתי לצעירים". וגם: התגובות החיוביות שהוא קיבל

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

סלאח בן ה-33 הפך את שיתוף התמונה למסורת שנתית, וגם השנה העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה בה נראות בנותיו, מאקה (11) וקאיאן (5), יושבות ליד עץ חג מולד מקושט בכדורים וסרט אדום גדול. בדומה לשנים קודמות, גם הפעם הסתפק במסר קצר, אך כזה שהספיק כדי להצית דיון סוער.

חלק מעוקביו המוסלמים הביעו ביקורת חריפה, וטענו כי מדובר במעשה שאינו תואם את האיסלאם. “אתה מוסלמי ומיליונים עוקבים אחריך, זו אחריות”, כתב אחד מהם, בעוד אחרים הזהירו מפני “מסר בעייתי לצעירים”.

מנגד, סלאח זכה גם לגל תמיכה רחב, הן ממוסלמים והן מלא מוסלמים, ששיבחו אותו על מסר של סובלנות, כבוד ואנושיות. “העולם יהיה מקום טוב יותר אם נכבד את השוני בינינו”, נכתב באחת התגובות. אחרים הדגישו כי מדובר במחווה פשוטה לילדיו ובמסר של אחדות.

הבנות של מוחמד סלאח עם העץ (אינסטגרם)הבנות של מוחמד סלאח עם העץ (אינסטגרם)

בינתיים, “המלך המצרי” עצמו כלל לא נמצא בבית, אלא עסוק עם נבחרת מצרים בגביע אפריקה לאומות. סלאח התאמן גם ביום חג המולד, ואף כבש את הפנדל המכריע בניצחון 1:2 על זימבבואה. ביום שישי תפגוש מצרים את דרום אפריקה, בניסיון להמשיך במומנטום.

מצרים, שיאנית הזכיות בטורניר עם שבעה תארים, לא הניפה את הגביע מאז 2010, השנה האחרונה לפני שסלאח הפך לשחקן קבוע בנבחרת. עבורו, זכייה ראשונה באליפות אפריקה עדיין נותרה יעד מרכזי, כדי לשים גם את הסאגה שהייתה בליברפול מאחור.

