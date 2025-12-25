"הפוך השופט לא היה ממהר לשלוף צהוב שני"

אחרי פתיחת עונה מסחררת, מ.ס אשדוד נקלעה לתקופה פחות טובה, כשהערב (חמישי), הודחה בעשרה שחקנים להפועל תל אביב לה הפסידה 3:0, כשמוחמד עאמר הורחק במצב בו התוצאה הייתה מאופסת. מאמן המפסידה, חיים סילבס, זעם בסיום:

“מהמקום שאני נמצא בו רואים שאפילו לא היה פאול, זה מאוד פשוט. מוחמד עשה גליץ’ על הכדור ויצא עם הכדור, אין פה שאלה בכלל. אבל מה שהתרחש אחר כך מעצבן עוד יותר, אני הרבה שנים פה ואני אף פעם לא מתלונן על שופטים.

“תמיד בכדורגל יש טעויות כאלו ואחרות של שופטים, אבל ההרחקה של מוחמד עאמר גמרה את המשחק. היא יצרה פער גדול בין שתי הקבוצות. זו הייתה שאלה של זמן מתי ניפול מהרגליים. הפועל תל אביב קבוצה טובה, אבל אני יודע מניסיון שאם הם לא היו מקבלים את העזרה הזו והיו נלחצים עוד טיפה, היינו יכולים לצאת עם יותר ממה שיצאנו.

השופט אביאל לוי עם הכרטיס האדום ביד, מוחמד עאמר על הדשא לא מאמין למראה עיניו (רדאד ג'בארה)

“הרבה מאוד צהובים קלים, באותו הרגע הוא לא תכנן להוציא צהוב כי זה תחת לחץ של שחקנים. אני מניח שהפוך הוא לא היה ממהר לשלוף צהוב שני. למה פתאום החלטת? כי מישהו צעק לך צהוב שני? זאת אומרת ‘הנה יש לי הזדמנות להיות הגיבור פה’. צעק לך אלטמן ‘תוציא צהוב שני’ אז אתה מוציא צהוב שני וגומר את המשחק? כרטיסים אדומים זה דבר שקורה בכדורגל, אבל כואב לי על השחקנים. באנו לפה חבולים, והמשחק הזה יכול היה לתת לנו דחיפה למעלה”.

על היריבה הבאה מכבי חיפה: “אף אחד לא הבטיח שהעונה הזו תהיה רצופה בשושנים. חלק ממסע של קבוצה אלו עליות וירידות. אלה אתגרים שכל קבוצה צריכה לעבור. אנחנו עכשיו בתקופה פחות טובה, ננסה לבוא למשחק הבא ולגרום לו להוציא אותנו לתקופה טובה יותר”.