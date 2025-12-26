יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:07
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יונתן כהן ייעדר לפחות שבוע וחצי מהמגרשים

קשר פ"ת שנפצע חש שלא מדובר בפציעה חמורה אך יישלח לצילום. פרץ על התאונה: "התמונות לא נראו טוב". וגם: זמן ההחלמה של טאבי והקשר לעסקת סלטיק

יונתן כהן (שחר גרוס)
יונתן כהן (שחר גרוס)

בדרך כלל, כשקבוצה מליגת העל פוגשת במפעל גביע המדינה קבוצה מליגה נמוכה יותר, הכלל הוא לעבור ולסיים את המשחק ללא פציעות. על הסעיף הראשון הפועל פ"ת יכולה לסמן וי לאחר שגברה אמש (חמישי) 1:2 על עירוני כרמיאל, למרות לא מעט לחץ.

היכולת לא הייתה גדולה, אך הצוות המקצועי בראשותו של המאמן עומר פרץ והמנהל המקצועי ניר לוין זוכרים היטב את המשחק בו הודחו עם מכבי ת"א נגד בית"ר שמשון ת"א לפני כמעט שני עשורים, והמלאבסים הבהירו שמה שחשוב הוא לעבור, אך הודו שהאנרגיות של השחקנים אמש היו נמוכות יותר.

אלא שעל הסעיף השני, כלל אי אפשר לסמן וי: מדובר בקשר יונתן כהן, שנפצע בשריר האחורי כבר בדקות הראשונות והוחלף בשלב מוקדם. כהן עצמו סיפר בסיום לאנשי המועדון כי הוא מרגיש שלא מדובר בפציעה חמורה, משמע קרע גדול, אך בכל אופן הוא יישלח לצילום ביום ראשון.

יונתן כהן. ייעדר לפחות שבוע וחצי (ראובן שוורץ)יונתן כהן. ייעדר לפחות שבוע וחצי (ראובן שוורץ)

כהן צפוי להיעדר לפחות שבוע וחצי מהמגרשים, כשיחמיץ את המשחק ביום רביעי מול מכבי נתניה וגם את זה שאחריו מול מכבי בני ריינה. אם מוסיפים את הפציעה של ג'וסלין טאבי, אז האופציות ההתקפיות של המאמן עומר פרץ התקצרו משמעותית.

ועכשיו לסוגיית טאבי: הנושא שעולה יותר ויותר בימים האחרונים הוא זמן ההחלמה שלו מהפציעה בקרסול. כפי שפרסמנו שלשום, הקשר מחוף השנהב נשלח לצילום MRI נוסף על מנת לאבחן את משך ההחלמה, כאשר אין אבחנה חד משמעית והיא נעה בין זמן החלמה של שבועיים עד חודש לבין חודשיים.

אם מדברים על העסקה עם סלטיק, ניתן להגיד לפי גורמים כי בין מכבי נתניה לבין הסקוטים יש הסכמה, אך פה נכנס עניין הפציעה: בנתניה, שדוחפים לעסקה, הגדילו לעשות שאף שלחו את טאבי להיבדק אצל רופא הקבוצה, שהעריך שזמן ההיעדרות יהיה יותר קרוב לחודש.

גג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

לכולם ברור, שהפציעה תשפיע גם על העסקה עם סלטיק, שייתכן שתזמן אותו לבדיקות רפואיות במועדון לפני שתלך על עסקה רשמית. הסכומים המדוברים הם באיזור 2.3 מיליון אירו (שיתחלקו גם עם הפועל פ"ת ועם בית"ר טוברוק), כשפ"ת עודכנה ביממה האחרונה על המו"מ.

נושא נוסף שהעסיק את אנשי המועדון הוא ההתנגשות בין טאבי לבין צ'יפיוקה סונגה אתמול בשעות הבוקר. רק בערב התבררו יותר פרטים, שמגדילים את תחושת המזל שבה הסתיים המקרה, כאשר שתי המכוניות של השניים נהרסו כמעט כליל.

שחקני הפועל פתח תקווה עם צשחקני הפועל פתח תקווה עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)

"אולי המועדון צריך להשכיר לשחקנים רכב מסוג טסלה שבו יהיה נהג אוטומטי במקום שהשחקנים שלנו ינהגו", הגיב המאמן עומר פרץ בסיום המשחק לתקרית בחצי הומור וחצי אכזבה. "אני שמח שזה עבר בשלום, כי התמונות שקיבלנו לא נראו טוב. העיקר שהם בריאים".

