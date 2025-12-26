יונתן כהן ייעדר לפחות שבוע וחצי מהמגרשים

בדרך כלל, כשקבוצה מליגת העל פוגשת במפעל גביע המדינה קבוצה מליגה נמוכה יותר, הכלל הוא לעבור ולסיים את המשחק ללא פציעות. על הסעיף הראשון הפועל פ"ת יכולה לסמן וי לאחר שגברה אמש (חמישי) 1:2 על עירוני כרמיאל, למרות לא מעט לחץ.

היכולת לא הייתה גדולה, אך הצוות המקצועי בראשותו של המאמן עומר פרץ והמנהל המקצועי ניר לוין זוכרים היטב את המשחק בו הודחו עם מכבי ת"א נגד בית"ר שמשון ת"א לפני כמעט שני עשורים, והמלאבסים הבהירו שמה שחשוב הוא לעבור, אך הודו שהאנרגיות של השחקנים אמש היו נמוכות יותר.

אלא שעל הסעיף השני, כלל אי אפשר לסמן וי: מדובר בקשר יונתן כהן, שנפצע בשריר האחורי כבר בדקות הראשונות והוחלף בשלב מוקדם. כהן עצמו סיפר בסיום לאנשי המועדון כי הוא מרגיש שלא מדובר בפציעה חמורה, משמע קרע גדול, אך בכל אופן הוא יישלח לצילום ביום ראשון.

יונתן כהן. ייעדר לפחות שבוע וחצי (ראובן שוורץ)

כהן צפוי להיעדר לפחות שבוע וחצי מהמגרשים, כשיחמיץ את המשחק ביום רביעי מול מכבי נתניה וגם את זה שאחריו מול מכבי בני ריינה. אם מוסיפים את הפציעה של ג'וסלין טאבי, אז האופציות ההתקפיות של המאמן עומר פרץ התקצרו משמעותית.

ועכשיו לסוגיית טאבי: הנושא שעולה יותר ויותר בימים האחרונים הוא זמן ההחלמה שלו מהפציעה בקרסול. כפי שפרסמנו שלשום, הקשר מחוף השנהב נשלח לצילום MRI נוסף על מנת לאבחן את משך ההחלמה, כאשר אין אבחנה חד משמעית והיא נעה בין זמן החלמה של שבועיים עד חודש לבין חודשיים.

אם מדברים על העסקה עם סלטיק, ניתן להגיד לפי גורמים כי בין מכבי נתניה לבין הסקוטים יש הסכמה, אך פה נכנס עניין הפציעה: בנתניה, שדוחפים לעסקה, הגדילו לעשות שאף שלחו את טאבי להיבדק אצל רופא הקבוצה, שהעריך שזמן ההיעדרות יהיה יותר קרוב לחודש.

ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

לכולם ברור, שהפציעה תשפיע גם על העסקה עם סלטיק, שייתכן שתזמן אותו לבדיקות רפואיות במועדון לפני שתלך על עסקה רשמית. הסכומים המדוברים הם באיזור 2.3 מיליון אירו (שיתחלקו גם עם הפועל פ"ת ועם בית"ר טוברוק), כשפ"ת עודכנה ביממה האחרונה על המו"מ.

נושא נוסף שהעסיק את אנשי המועדון הוא ההתנגשות בין טאבי לבין צ'יפיוקה סונגה אתמול בשעות הבוקר. רק בערב התבררו יותר פרטים, שמגדילים את תחושת המזל שבה הסתיים המקרה, כאשר שתי המכוניות של השניים נהרסו כמעט כליל.

שחקני הפועל פתח תקווה עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)

"אולי המועדון צריך להשכיר לשחקנים רכב מסוג טסלה שבו יהיה נהג אוטומטי במקום שהשחקנים שלנו ינהגו", הגיב המאמן עומר פרץ בסיום המשחק לתקרית בחצי הומור וחצי אכזבה. "אני שמח שזה עבר בשלום, כי התמונות שקיבלנו לא נראו טוב. העיקר שהם בריאים".