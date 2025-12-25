ברדה: דאפה? בסוף זה ייכנס, אני מכיר את זה

היום הראשון של סיבוב ח’ יצא לדרך ובין המשחקים, סיפק גם מפגש על טהרת ליגת העל, כשהפועל תל אביב הצליחה להביס 0:3 על מ.ס אשדוד, בניצחון שהבטיח לה את המקום בשלב הבא.

מאמן המנצחת, אליניב ברדה, התייחס להופעה של קבוצתו: “התחלנו טוב, היו לנו חמש קרנות בחצי הראשון ולא ניצלנו. אשדוד עם המהירות שיש לה מקדימה הגיעה לחצאי מצבים שסיכנו אותנו. בחצי השני היה חשוב שנשלוט יותר במשחק וננסה להזיז את הכדור יותר מהר. לשמחתי, נראינו יותר טוב, הגענו להזדמנויות וניצלנו אותן”.

על המחליפים ששינו את המשחק: “אני יכול להבין את אנאס מחאמיד. הוא עבר תקופה קשה עם פציעה וסוף סוף הוא מתאמן טוב. הוא פרק המון תסכול ואני שמח בשבילו. אותו סיפור זה רוי קורין. היו לו כאבים בברך שהפריעו לו להתאמן כמו שצריך ואני שמח שהמחליפים ידעו להיכנס ולשנות את המשחק”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

על דניאל דאפה: “בסוף זה יכנס. הייתי חלוץ, אני מכיר את התקופה שהכדור ואתה לא חברים, אבל האחד שנכנס יפתח את הפקק ואז ייכנסו עוד”.

על הקהל: “הרגיש כמו 20 אלף. הם בדקות לא טובות עודדו וזה מאוד חשוב, הקהל הזה מרים ודוחף לתקופות טובות”.

על המשחק מול בית”ר ירושלים: “ממחר אנחנו כולנו נתמקד בבית”ר, עכשיו נשמח מהניצחון”.

רוי קורין חוגג (רדאד ג'בארה)

כובש הצמד, רוי קורין, אמר לאחר ההתמודדות: “אני שמח על הניצחון, זה היה מאוד חשוב. היה משחק לא פשוט עד השער הראשון. בכל דקה שאשחק אנסה לעשות את ההכי טוב שלי. עברנו שלב וזה הכי חשוב”.

על דקות המשחק שלו: “כל שחקן רוצה לשחק יותר אבל יש מאמן שמחליט וכל החלטה שהוא יקבל אני אכבד. אני אנסה לקחת את הצ’אנסים שלי כשאני אקבל אותם. נכנסתי אחרי האדום שהם קיבלו, הרגשתי שהיה לנו יותר שטחים ואני שמח שידענו לנצל את זה ולכבוש”.

על השאיפות בגביע: “שנה שעברה הגענו לחצי הגמר והפסדנו. השנה נרצה להגיע קצת יותר רחוק”.