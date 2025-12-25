מרי כריסמס: 124:126 ענק לניו יורק על קליבלנד

יש מספר ימים בשנה שמיוחדים יותר מהרגיל ב-NBA ואחד מהם זה חג המולד, עם מיטב המפגשים שיש לליגה להציע. יום המשחקים החל איך לא בגארדן, שם הניקס סיפקו ניצחון ענק עם 124:126 על קליבלנד. בהמשך, סן אנטוניו תפגוש את אוקלהומה.

ניו יורק ניקס – קליבלנד קבאלירס 124:126

הקסם של הגארדן עשה את שלו, כאשר המאחרת נקלעה לפיגור דו ספרתי לאורך רוב שלבי המשחק וברבע רביעי אדיר עם העוצמות של האולם הצליחה לצאת עם ידה על העליונה. החבורה של מייק בראון עלתה למאזן של 21 ניצחונות לצד תשעה הפסדים, וסידרה לקאבס את ההפסד ה-15 שלהם. ג’יילן ברנסון זרח תחת אור הזרוקים של היום המיוחד עם 34 נקדות, ג’ורדן קלארקסון עזר לו עם 25 משלו מהספסל ו-29 נקודות של דונובן מיצ’ל לא הספיקו בצד השני.