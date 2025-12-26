יום שישי, 26.12.2025 שעה 10:02
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

"ההפסד שלהם רק הופך אותם ליותר מסוכנים"

מכבי ת"א דרוכה לקראת פרטיזן ב-19:00 ומחפשת ניצחון חוץ בבלגרד לראשונה מזה 15 שנים: "יודעים מול מה מתמודדים, אנחנו מגיעים אנדרדוג למרות הרצף"

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב דרוכה לקראת המשחק הערב (שישי, 19:00) מול פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג. הצהובים יגיעו לבלגרד ארנה כשהם מחפשים להגדיל את רצף הניצחונות שלהם לחמישה, במה שאמור להיות משחק חובה עבור שני הצדדים, כאשר חניכיו של עודד קטש ירצו לעשות את מה שלא קרה ב-15 השנים האחרונות - להשיג ניצחון חוץ על פרטיזן בבלגרד ובמועדון בטוחים: “באים כאנדרדוג מובהק למרות רצף הניצחונות”. 

שישה ניצחונות אל מול 11 הפסדים, זהו מאזנה של פרטיזן בלגרד ערב המשחק, אליו היא מגיעה לאחר שמינתה את ג'ואן פנארויה למאמן הראשי של הקבוצה, לה ניצחון אחד פחות מחניכיו של עודד קטש, שרוצים להמשיך ולטפס במעלה הטבלה, או לכל הפחות להמשיך את המומנטום בו הם נמצאים. הצהובים מצפים למשחק קשה באולם מאוד קשה, בו היו קרובים לנצח לפני כשנתיים, אז עם ווייד בולדווין ושותפיו. מכבי תל אביב כבר הובילה ב-22 הפרש בבלגרד ארנה במהלך הרבע השני, אך בסופו של דבר הפסידה את המשחק בתשע הפרש, “כולם זוכרים את המשחק”, סיפרו בסביבת הקבוצה. 

“ההפסד שלהם לז”לגיריס הופך אותם ליותר מסוכנים” מבהירים במועדון. ז'לגיריס קובנה כזכור הביסה את פרטיזן במחזור הקודם ב-41 הפרש, כך שבמכבי תל אביב מצפים לכך שהקבוצה תגיע עם מוטיבציה ובנוסף על כך, הקבוצה מבלגרד הכריזה על קמרון פיין, כך שברור גם שמבחינת מה אפשר לצפות מהקבוצה תחת פנארויה, עדיין לא ברור למה אפשר לצפות, אך אצל קבוצתו של קטש מאמינים שפרטיזן שווה יותר מהמאזן בו נמצאת ובכל הקשור לקהל במועדון בטוחים: “יודעים מול מה אנחנו מתמודדים”.  

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

ג'ימי קלארק אמר לקראת המשחק: “צריך להמשיך במומנטום ולהשיג עוד ניצחון עם ביצוע תוכנית המשחק שלנו. אני חושב שהשיפור והניצחונות מגיעים עם הזמן והניסיון, שיחקנו יחד, הפסדנו יחד ולמדנו אחד את השני. התמקמנו בצורה טובה, אנחנו עושים את זה בצורה טובה יותר והניסיון שאנחנו צוברים עוזר לנו להתקדם. צריכים להישאר עקביים, ברגע שנעשה את זה יהיה טוב”.

מרסיו סנטוס הוסיף: “אנחנו יודעים שיש שם אווירה טובה עם הרבה קהל ואנרגיות אבל אנחנו גם באים עם הרבה אנרגיות. נצטרך לתת את הכי טוב שלנו, יהיה קשה לדבר ולתקשר שם, צריכים לדעת מראש מה אנחנו עושים, לעשות הגנה טובה ויהיה בסדר. החזרה הביתה משמעותית, זה עוזר מאוד כי אין הרבה טיסות, אתה משחק עם האוהדים ולצד המשפחה שלך. מבחינתנו, עם הניצחונות צוברים ביטחון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */