כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"מתאים לי בשלב הבא מכבי חיפה בסמי עופר"

אחרי ה-0:2 על בני סכנין בסיבוב ח' של גביע המדינה, איציק ברוך, מאמן מכבי יפו, מכוון גבוה. מימר: "אולי חשבנו שנעבור בקלות וזה עבד נגדנו"

שחקני מכבי יפו בטירוף (עמרי שטיין)
עם 0:2 יקר ומרשים על בני סכנין בסיבוב ח’, מכבי יפו מהליגה הלאומית הפכה הערב (חמישי) להיות הסינדרלה הראשונה עד כה בגביע המדינה.

בחדר ההלבשה הייתה התפרצות שמחה גדולה מצד חניכיו של איציק ברוך שאמר: “אף אחד לא האמין שנפתיע את סכנין. הניצחון מוקדש ל-15 האוהדים שהגיעו מיפו. אחרי 4 הפסדים רצופים בליגה הביטחון נפגע. אם עברנו קבוצה כמו סכנין נשמח לקבל קבוצה שתכניס לנו קהל וכסף זה יעזור לנו להביא שחקנים בינואר. השלב הבא? אשמח לקבל את מכבי חיפה בסמי עופר".

מנגד בסכנין הייתה אכזבה גדולה, עיקר האכזבה נבעה מכך שהקבוצה לא הזכירה את היכולת מהניצחון האחרון בליגה מול אשדוד. שרון מימר אמר: "אולי חשבנו שנעבור בקלות וזה עבד נגדנו. סתם נכנסו ללחץ מול קבוצה ששיחקה עם התלהבות וכל הכבוד ליפו. האוהדים התאכזבו ואני מבין אותם. התפקיד שלי להכין את הקבוצה למשחק הבא מול הפועל חיפה".

