יום חמישי, 25.12.2025 שעה 21:22
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

הסנטר דרק “דיסי” קוקדיסי חתם במכבי רעננה

הקבוצה מהשרון הודיעה על צירופו של שחקן הפנים המנוסה (34), ששיחק בין היתר גם בגלבוע/גליל: "אני נרגש לחזור לישראל ולעזור לקבוצה בכל דרך שאוכל"

|
שחקני מכבי רעננה (רועי כפיר)
שחקני מכבי רעננה (רועי כפיר)

מכבי רעננה הודיעה הערב (חמישי) על החתמת הסנטר דרק “דיסי” קוקדיסי. שחקן הרכש של השרוניים (34, 2.06 מ׳) שיחק בשנים האחרונות בגלבוע/גליל (כיום הפועל העמק), אוניברסו טרוויזו, סקייליינרס פרנקפורט, פיסטויה וליידה.

את עונת 2025/26 פתח דיסי באל אהלי בנגאזי מלוב, קבוצה המשחקת גם בליגת האלופות האפריקאית. בעונה החולפת שיחק דיסי בפיסטויה מליגת העל האיטלקית, שם העמיד ב-16 משחקים ממוצע של 7.4 נק׳, 1.6 אס׳, 9.6 ריב׳ ב-26 דק׳.

דיסי הוסיף: “נרגש לחזור לישראל ולעזור לקבוצה בכל דרך שאוכל, על הפרקט ובחדר הלבשה. מצפה לראות ולפגוש את כל האוהדים, יאללה רעננה!”.

מאמן הקבוצה, שי סגלוביץ׳, הוסיף: “שמח מאוד על הצטרפותו של דרק קוק למכבי רעננה. אחרי חיפושים ארוכים, מצאנו את הגבוה המתאים לסגל השחקנים הקיים ואין ספק שהצטרפותו תעזור לנו לדרך של ניצחונות כבר במשחקים הקרובים. פציעתו של פרימן הותירה חלל גדול בעמדות הפנים, ואני בטוח שדרק יביא מניסיונו בליגה הישראלית ובכלל באירופה ויעזור לנו בצבע בשני צידי המגרש”.

