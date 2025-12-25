הסנטר דרק “דיסי” קוקדיסי חתם במכבי רעננה

מכבי רעננה הודיעה הערב (חמישי) על החתמת הסנטר דרק “דיסי” קוקדיסי. שחקן הרכש של השרוניים (34, 2.06 מ׳) שיחק בשנים האחרונות בגלבוע/גליל (כיום הפועל העמק), אוניברסו טרוויזו, סקייליינרס פרנקפורט, פיסטויה וליידה.

את עונת 2025/26 פתח דיסי באל אהלי בנגאזי מלוב, קבוצה המשחקת גם בליגת האלופות האפריקאית. בעונה החולפת שיחק דיסי בפיסטויה מליגת העל האיטלקית, שם העמיד ב-16 משחקים ממוצע של 7.4 נק׳, 1.6 אס׳, 9.6 ריב׳ ב-26 דק׳.

דיסי הוסיף: “נרגש לחזור לישראל ולעזור לקבוצה בכל דרך שאוכל, על הפרקט ובחדר הלבשה. מצפה לראות ולפגוש את כל האוהדים, יאללה רעננה!”.

מאמן הקבוצה, שי סגלוביץ׳, הוסיף: “שמח מאוד על הצטרפותו של דרק קוק למכבי רעננה. אחרי חיפושים ארוכים, מצאנו את הגבוה המתאים לסגל השחקנים הקיים ואין ספק שהצטרפותו תעזור לנו לדרך של ניצחונות כבר במשחקים הקרובים. פציעתו של פרימן הותירה חלל גדול בעמדות הפנים, ואני בטוח שדרק יביא מניסיונו בליגה הישראלית ובכלל באירופה ויעזור לנו בצבע בשני צידי המגרש”.