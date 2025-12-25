לקראת בני יפו: אבוקסיס יבצע 6 שינויים בהרכב

לאחר תוצאת התיקו עם מכבי ת"א בתחילת השבוע, מכבי נתניה תחל מחר (שישי) את מסע הגביע שלה במשחק חוץ שייערך באצטדיון בשכונת התקווה מול אורתודוכסים בני יפו, במטרה להגיע רחוק ככל הניתן.

פחות מ-24 שעות למשחק, קרוב ל-1000 יהלומים כבר הבטיחו את מקומם באצטדיון, עוד עדות לאמונה של הקהל בקבוצה. המאמן יוסי אבוקסיס דיבר לקראת המשחק: "כמובן שלכל משחק אנחנו באים ונותנים את הכל. כדי להגיע עד הסוף בגביע, צריך לעבור חמישה משחקים ומבחינתי כל משחק גביע הוא משחק גמר. נבוא מוכנים כדי לעבור שלב למרות שזו קבוצה מליגה ב”.

מבחינה מקצועית, תומר צרפתי יפתח בשער במקומו של עומר ניראון לאחר שלא שיחק העונה. כארם ג'אבר ויובל שדה, שנעדרו מול מכבי ת"א, יחזרו לסגל כאשר הקפטן יכנס ישירות למרכז ההגנה, לצד איתי בן שבת שישמור על מקומו מהמשחק מול הצהובים. ליאון מזרחי יפתח במקומו של רותם קלר ששיחק את מרבית הדקות העונה ויזכה למנוחה.

תומר צרפתי. יקבל הזדמנות בהרכב (עמרי שטיין)

בקישור, מי שינוח יהיה עזיז אוואטרה, כאשר עומרי שמיר, שלא זכה לדקות רבות לאחרונה, יעלה ב-11 של אבוקסיס. בחלק הקדמי אבוקסיס יעלה בהרכב חזק כאשר מאור לוי ועוז בילו, השחקן הלוהט של היהלומים העונה, יפתחו. מתיאוס דאבו לא יתחיל את המשחק על הדשא, כאשר ווילסון האריס, שאבוקסיס החמיא לו לאחר המשחק מול מכבי, יקבל את הצ'אנס.

בסה"כ, אבוקסיס יבצע לא פחות משישה שינויים מההרכב שפתח בתחילת השבוע ולמעשה יחלק את הרוטציה. העובדה שמוחמד ג'טיי וסאהר תאג'י לא יפתחו גם מחר מראה למעשה את דרכם החוצה.

הרכב משוער: תומר צרפתי, הריברטו טבארש, יובל שדה, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, ליאון מזרחי, עומרי שמיר, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ו-ווילסון האריס.