בסגל חסר ושחקן פצוע: ההכנות של ק"ש לר"ג

בשיאה של תקופה לא פשוטה בליגה, עירוני קריית שמונה תנסה לשים מחר בצד את הצרות בתחתית, כשתפגוש במסגרת גביע המדינה את הפועל רמת גן למשחק חוץ בו תגיע בסגל חסר מאוד.

אם לא די בעזיבתו של סאקו באנגורה שכבר המריא לגינאה וממתין לויזה על מנת שיוכל להמריא לארה"ב ובפציעתו של אנתוני לימבומבה, גם יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי המוצהבים ייעדרו. למעשה, למאמן שי ברדה לא יהיו יותר מדי אופציות מחר כשגם איציק שולמייסטר, שנפצע מול הפועל פ"ת, ייעדר.

הבוקר נערך האימון המסכם בחדרה, כשלאחריו נסעה הקבוצה למלון בו תתכונן לקראת המשחק מחר, כאשר עקב הסגל הקצר שכלל אימון עם 15 שחקנים, למשחק מחר יתלבשו שלושה שוערים, כשגם בילאל שאהין, שעדיין לא כשיר לחלוטין, ייכלל בסגל כדי למלא אותו אך ספק גדול אם בכלל הוא יהיה יכול לשחק. יונתן מלכה, שהיה מתוכנן להיות בסגל, התגייס וייעדר גם הוא.

אדריאן אוגריסה (חג'אג' רחאל)

למעשה הסגל יהיה מורכב מחר מלא מעט שחקני נוער, כאשר ברדה ייתן מנוחה לבלם שי בן דוד שיתחיל על הספסל וליאל דרעי יפתח במקומו. מתן זלמנוביץ', שוער המשנה, צפוי לקבל הזדמנות בין הקורות. הראל גולדנברג, יחליף את שולמייסטר הפצוע.

בקישור, אביב אברהם יירד לספסל כאשר אריאל שירצקי יפתח במקומו ואילו בהיעדר חלופה אחרת, ג'ואן חלבי הצעיר ועלי מוסה יפתחו בחלק הקדמי במקומם של מרדכי ואבו רומי כאשר אדריאן אוגריסה יהיה הצלע השלישית.

"קשה לשחק עם סגל כזה קצר, בקושי היה סגל להתאמן ואין הוקוס פוקוס, אבל בגביע אנחנו רוצים לעבור שלב וזה מה שחשוב", אמרו במועדון.

הרכב משוער: מתן זלמנוביץ' (דניאל טננבאום), עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי, הראל גולדנברג, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, ג'ואן חלבי, עלי מוסה ואדריאן אוגריסה.