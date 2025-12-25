יום חמישי, 25.12.2025 שעה 19:08
כדורגל ישראלי

בסגל חסר ושחקן פצוע: ההכנות של ק"ש לר"ג

הקבוצה של ברדה, שתחסר שלושה שחקני הרכב, תנסה לעבור שלב בגביע: שרצקי, חלבי ומוסה יפתחו, בן דוד יזכה למנוחה. בגלל הסגל הקצר: שאהין על הספסל

|
שי ברדה (עמרי שטיין)
שי ברדה (עמרי שטיין)

בשיאה של תקופה לא פשוטה בליגה, עירוני קריית שמונה תנסה לשים מחר בצד את הצרות בתחתית, כשתפגוש במסגרת גביע המדינה את הפועל רמת גן למשחק חוץ בו תגיע בסגל חסר מאוד.

אם לא די בעזיבתו של סאקו באנגורה שכבר המריא לגינאה וממתין לויזה על מנת שיוכל להמריא לארה"ב ובפציעתו של אנתוני לימבומבה, גם יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי המוצהבים ייעדרו. למעשה, למאמן שי ברדה לא יהיו יותר מדי אופציות מחר כשגם איציק שולמייסטר, שנפצע מול הפועל פ"ת, ייעדר. 

הבוקר נערך האימון המסכם בחדרה, כשלאחריו נסעה הקבוצה למלון בו תתכונן לקראת המשחק מחר, כאשר עקב הסגל הקצר שכלל אימון עם 15 שחקנים, למשחק מחר יתלבשו שלושה שוערים, כשגם בילאל שאהין, שעדיין לא כשיר לחלוטין, ייכלל בסגל כדי למלא אותו אך ספק גדול אם בכלל הוא יהיה יכול לשחק. יונתן מלכה, שהיה מתוכנן להיות בסגל, התגייס וייעדר גם הוא.

אדריאן אוגריסה (חגאדריאן אוגריסה (חג'אג' רחאל)

למעשה הסגל יהיה מורכב מחר מלא מעט שחקני נוער, כאשר ברדה ייתן מנוחה לבלם שי בן דוד שיתחיל על הספסל וליאל דרעי יפתח במקומו. מתן זלמנוביץ', שוער המשנה, צפוי לקבל הזדמנות בין הקורות. הראל גולדנברג, יחליף את שולמייסטר הפצוע.

בקישור, אביב אברהם יירד לספסל כאשר אריאל שירצקי יפתח במקומו ואילו בהיעדר חלופה אחרת, ג'ואן חלבי הצעיר ועלי מוסה יפתחו בחלק הקדמי במקומם של מרדכי ואבו רומי כאשר אדריאן אוגריסה יהיה הצלע השלישית.

"קשה לשחק עם סגל כזה קצר, בקושי היה סגל להתאמן ואין הוקוס פוקוס, אבל בגביע אנחנו רוצים לעבור שלב וזה מה שחשוב", אמרו במועדון. 

הרכב משוער: מתן זלמנוביץ' (דניאל טננבאום), עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי, הראל גולדנברג, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, ג'ואן חלבי, עלי מוסה ואדריאן אוגריסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */