יום חמישי, 25.12.2025 שעה 16:48
כדורגל ישראלי

ניצחון הרוח: הטורניר לזכר רז מזרחי ובן שמעוני

שורדי הנובה ולוחמי המילואים של HP Indigo נפגשו בטורניר ידידות מרגש, ברגע יוצא דופן של חיבור וריפוי: "יש אחריות עמוקה להיות לצד מי שנפגעו"

|
הטורניר לזכר רז מזרחי ובן שמעוני (שוקה כהן)
הטורניר לזכר רז מזרחי ובן שמעוני (שוקה כהן)

רגע יוצא דופן של חיבור וריפוי נרשם אמש (רביעי) במגרש הכדורגל במרכז וייסגל ברחובות, כשחברת HP Indigo ועמותת שורדי הנובה קיימו טורניר ידידות מיוחד שבו השתתפו שורדי המסיבה ברעים לצד קהילת המילואימניקים והנהלת החברה. בטורניר לקחו חלק ארבע קבוצות מעורבות (נשים וגברים): שתי קבוצות המייצגות את קהילת הנובה ושתי קבוצות של HP Indigo, שהורכבו ממשרתי מילואים ומנהלים בכירים של החברה.

הטורניר הוקדש לזכרם של יקיריהם של עובדי החברה שנרצחו בטבח: רז מזרחי ז"ל, לוחמת מג"ב ואחייניתו של קובי סינואני מחטיבת הפיתוח, ובן שמעוני ז"ל, בן דודה של לימור צמח ממחלקת ICPS WW. שמעוני ז"ל הפך לאחד מסמלי הגבורה של 7 באוקטובר, לאחר שחילץ ברכבו שמונה צעירים מהתופת, בחר לחזור פנימה שוב ושוב כדי להציל נוספים, ובפעם הרביעית נרצח על ידי מחבלים.

נועם זילברשטיין, מנכ"ל HP Indigo, שהשתתף בטורניר המרגש, אמר: "הבחירה שלנו לפעול דווקא מישראל היא ברורה וערכית עבורנו. אנו רואים בעשייה שלנו חלק בלתי נפרד מהחוסן הכלכלי של המדינה, ומתוך כך חשים אחריות עמוקה להיות לצד מי שנפגעו וממשיכים להשתקם מהמלחמה – מהמילואימניקים ועד שורדי הנובה. עבורנו, ההשתתפות בטורניר הידידותי הזה היא זכות גדולה והזדמנות לעמוד יחד, להוקיר ולזכור את יקיריהם של עובדינו, מתוך אמונה שהחוסן שלנו נבנה מהיכולת להיות מאוחדים.

פז עמר, שורד נובה ומנהל תחום הספורט בעמותת 'קהילת שבט הנובה', אמר: "הספורט הוא כלי עוצמתי לשיקום. המפגש על המגרש עם אנשי HP Indigo, שרבים מהם חזרו בעצמם משירות מילואים ארוך, מייצר שפה משותפת של גבורה ובחירה בחיים. התמיכה הזו של התעשייה הישראלית בקהילת השורדים היא רוח גבית משמעותית עבורנו במסע הריפוי".

