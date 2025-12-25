ליגת התיכונים: נקבעו העולות לשלב חצי הגמר

הפתעת העונה: האלופה הודחה על ידי העולה החדשה- בתום משחק צמוד במיוחד שנותר פתוח עד השניות האחרונות, גברה רוטברג רמת השרון 89:84 על כצנלסון כפר סבא והעפילה לחצי הגמר*

היום (חמישי) התקיימו משחקי רבע הגמר של אליפות התיכונים בכדורסל בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל – הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. המשחקים התקיימו בשיטת נוקאאוט לצד שני משחקי הישרדות, בהן נקבעו העולות לחצאי הגמר של התלמידים.

במשחק המרכזי, אירח תיכון כצנלסון כפר סבא שקבוצתו היא האלופה, את תיכון רוטברג רמת השרון שקבוצתו העפילה לליגת התיכונים מאליפות התיכונים בכדורסל בגליל העליון. המשחק נחתם בתוצאה 84:89 לטובת העולה החדשה מהאליפות הארצית, רוטברג רמת השרון. מצטיין המשחק, שחקן קבוצת רוטברג רמת השרון, יונתן שנקר, קיבל פרס באדיבות חברת סמסונג עם 19 נקודות ו-7 אסיסטים.

בתום משחק משוגע: רמה"ש עם 84:89 על כפ"ס

רוטברג רמת השרון נגד כצנלסון כפר סבא (ארז עוזיר)

שמחה גדולה ברוטברג רמת השרון (ארז עוזיר)

במקביל למשחק המרכזי התקיימו שלושה משחקי רבע גמר ושני משחקי הישרדות ונרשמו התוצאות הבאות: נבחרת הרב תחומי עמק חרוד ניצחה את הגימנסיה ראשון לציון, בתוצאה 65:74. במשחק בין מקיף היובל הרצליה לתיכון חדש תל אביב, חדש תל אביב ניצחה בתוצאה 55:81. רמות ים עמק חפר פגשה את העולה השנייה מאליפות הארצית בגליל העליון, מטרווסט רעננה כאשר המשחק נחתם בתוצאה 55:88 לטובת רמות ים.

בשבוע הבא תיערך הגרלת משחקי חצאי הגמר תלמידים וביום חמישי ה-01.01 ייפגשו הקבוצות העולות מליגת התלמידים ומליגת התלמידות למשחקי חצאי הגמר המותחים, וילחמו על מקומם בגמר.

במשחקי ההישרדות בליך ניצחו 90:92 את ליאו באק חיפה בהארכה. במשחק ההישרדות השני, הריאלי חיפה ניצחו 70:76 את גינסבורג יבנה.

רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר, רועי לוין, ציין: "כל הכבוד לקבוצות הפיינל פור – תיכון חדש, רמות ים, עמק חרוד והעולות למשחקי חצי הגמר תלמידים. שלב רבע הגמר סיפק משחקים איכותיים ומלאי מתח. התלמידים הוכיחו שוב את היכולות שלהם במשחקים צמודים, עם משמעת ועבודה קבוצתית מרשימה. אליפות התיכונים ממשיכה להוות במה משמעותית למצוינות חינוכית וספורטיבית, ואנו מצפים למשחקי חצי גמר ברמה הגבוהה ביותר".