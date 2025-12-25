יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:12
שונות  >> Winner השבוע

אתם קבעתם: עידו שרון הוא Winner המחזור

השוער המוכשר שנעל את השער של טבריה בניצחון המפתיע על הפועל ב"ש, נבחר למצטיין המחזור ה-15 בליגת העל. גבר על קרבאלי ואלטמן, שלצידו על הפודיום

|
ה-Winner של המחזור, עידו שרון (צור חלפון - גרפיקה)
המחזור ה-15 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. המשחקים הקרובים יהיו בגביע ולאחר מכן יהיה מחזור אמצע שבוע, אך בינתיים אתם הצבעתם וקבעתם כי מי שזכה ב-Winner המחזור הוא עידו שרון.

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

השוער המוכשר של עירוני טבריה שמושאל מהפועל תל אביב קיבל לא מזמן את הקרדיט על חשבון רוג’ריו סנטוס ולקח את המושכות כבר מההתחלה, אבל נגד הפועל באר שבע הוא הבריק אפילו עוד יותר. בן ה-23 שמר על שער נקי מול המוליכה, וסיפק הצלה אחר הצלה במשחק יוצא מן הכלל בו הצפוניים גברו 0:3 על החבורה של רן קוז’וק.

שרון גבר על בריאן קרבאלי, הבלם של בית”ר ירושלים שהגיע למקום השני לאחר שהיה נפלא ב-1:2 של הירושלמים על מכבי חיפה בסמי עופר. למקום השלישי הגיע עמרי אלטמן, שסיים עם צמד ובישול ב-1:3 של הפועל ת”א על מכבי בני ריינה. למקום הרביעי הגיע עוז בילו ממכבי נתניה, ולמקום החמישי הגיעו יחדיו ג'בייר בושנאק מבני סכנין וקליי מהפועל פתח תקווה.

