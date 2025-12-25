יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

מוגזם: התלות של ריאל מדריד בגולים של אמבפה

59 השערים של הצרפתי ב-2025 בולטים עוד יותר כשאחריו ברשימה בלינגהאם ו-ויניסיוס שכבשו רק 13 כל אחד. מספר 10 כבש למעלה ממחצית שערי הקבוצה העונה

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד מסכמת את שנת 2025 עם ודאות אחת: יש לה את הכובש הטוב ביותר האפשרי בסגל, קיליאן אמבפה, שלמעשה רק שני חלוצים נוספים יכולים להאפיל עליו, ארלינג הולאנד והארי קיין, אך במקביל עולה השאלה האם הבלאנקוס סובלים מתלות מוגזמת בכוכב ההתקפה שלהם.

עם שערו מול סביליה, הצרפתי השווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית אחת, שיא שנקבע ב-2013, אך הפער בינו לבין שאר חבריו לקבוצה נראה עצום. אחרי קיליאן, ג’וד בלינגהאם ו-ויניסיוס עומדים על 13 שערים כל אחד ב-2025, פער של 40 שערים. רודריגו רביעי עם 10, ארדה גולר חמישי עם שמונה. המקום השישי מתחלק בין אנדריק, שהושאל לליון, גונסאלו גארסיה, פדריקו ואלוורדה וברהים דיאס, עם חמישה שערים כל אחד.

כאשר כוללים גם שערים בנבחרות, אמבפה סיים גם כמלך השערים של אירופה עם 66 כיבושים, כולל שבעה במדי נבחרת צרפת, ב-67 משחקים. הארי קיין שני עם 60 שערים ב-65 משחקים, והולאנד שלישי, אם כי לו הממוצע הטוב ביותר מבין השלושה: 57 שערים ב-54 משחקים, קצת יותר משער למשחק.

קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)

בריאל מדריד, אמבפה ניצל את העוצמה ההתקפית של קבוצתו לאורך כל 2025. כבר לפני סיום 2024, קרלו אנצ’לוטי הזהיר שקיליאן קרוב לחזור ליכולת השיא שלו. ההתחלה לא הייתה קלה אחרי שנה אחרונה קשה מאוד בפאריס סן ז’רמן, אך החלוץ נכנס לקצב כבר מתחילת השנה.

נקודת השפל של ויניסיוס ובלינגהאם

ויניסיוס נמצא בתקופה קשה שהרחיקה אותו יותר מהרגיל מאמבפה בריאל מדריד. לשם השוואה, הברזילאי כבש 35 שערים ב-2024, ובעונה שעברה, למרות ירידה מסוימת ביכולת ב-2025, סיים עם 22 שערים ו-19 בישולים ב-58 משחקים, בעוד שבעונת 2023/24 רשם 24 שערים ו-11 בישולים ב-39 משחקים. כעת ויני עומד על רצף של 17 משחקים ו־1,334 דקות ללא שער.

באשר לבלינגהאם, היה צפוי שלא ישמור על קצב הכיבושים של עונת הבכורה שלו. ללא קארים בנזמה, אנצ’לוטי קירב אותו לרחבה והוא פתח בצורה יוצאת דופן. בעונה שעברה, בין היתר בשל פציעת הכתף שהצריכה ניתוח, החלו הבעיות. וגם צ’אבי אלונסו, אף שהשחקן החלים, לא הצליח להוציא מג’וד את המיטב.

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

על אף שג’וד החמיץ את ארבעת מחזורי הליגה הראשונים בשל הפציעה, הוא לא כבש את שערו הראשון עד 22 באוקטובר מול יובנטוס, ומיד לאחר מכן פתח את מאזנו בליגה מול ברצלונה. מול סביליה במחזור האחרון הוא מצא שוב את הרשת, אך מאזנו העונה עומד על חמישה שערים וארבעה בישולים ב-20 משחקים.

מחצית משערי הליגה

עד כה העונה, אמבפה כבש מחצית משערי הליגה של ריאל מדריד (18 לצרפתי מתוך 36 של הקבוצה), אך האחוז הזה חוצה את רף ה-50% כאשר מתייחסים לליגת האלופות, שם מספר 10 מוביל את טבלת הכובשים עם תשעה מתוך 13 השערים של ריאל מדריד. בשלב הזה של העונה, אפילו כריסטיאנו רונאלדו לא הגיע ל־50- משערי הקבוצה.

עם זאת, אמבפה לא אוהב את הדיבור על תלות. “אני חושב שזה שטויות. אני לא מתכוון לזלזל, פשוט זו שאלה לא טובה. לכל אחד יש תפקיד בקבוצה, והתפקיד שלי הוא לכבוש שערים”, אמר.

כובשי השערים של ריאל מדריד ב-2025:

קיליאן אמבפה: 59 שערים
ויניסיוס: 13 שערים
ג’וד בלינגהאם: 13 שערים
רודריגו: 10 שערים
ארדה גולר: 8 שערים
אנדריק: 5 שערים
פדריקו ואלוורדה: 5 שערים
גונסאלו גארסיה: 5 שערים
ברהים דיאס: 5 שערים
לוקה מודריץ’: 4 שערים
אדוארדו קמאבינגה: 4 שערים
אורליאן טשואמני: 2 שערים

