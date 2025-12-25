יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ההתאחדות פועלת כדי לשים סוף לדחיית הדיונים

סוף ל"מסחרת העונשים"? לאחר המקרה של בית"ר, בהתאחדות הביעו חוסר שביעות רצון מכך שדיונים נדחים בקלות בהתאם לאינטרס של קבוצות ויפעלו נגד התופעה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

בהתאחדות לכדורגל שוקלים שינוי מהותי באופן ניהול הדיונים המשמעתיים. כזכור, בית”ר ירושלים נענשה בגין אירועי המשחק מול בני סכנין, כאשר עמד נגדה עונש על תנאי של משחק ללא קהל חוץ.

הדיון בעניינה של בית”ר היה אמור להתקיים לפני המשחק מול מכבי חיפה, אולם נדחה על פי בקשתה, מה שאפשר למועדון להימנע מהפעלת העונש באותו משחק. לאחר מתן פסק הדין, הופעל העונש והוא יחול כעת על משחק החוץ מול הפועל באר שבע.

בהתאחדות הביעו חוסר שביעות רצון מהתנהלות זו, ורואים במקרה של בית”ר דוגמה לתופעה רחבה יותר. לטענת גורמים סביב ההתאחדות, קיימת תחושה כי נוצר מצב שבו ניתן לדחות דיונים משמעתיים בהתאם לאינטרסים של הקבוצות, דבר שנתפס כבלתי רציני ופוגע בהתנהלות התקינה של המערכת.

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל (אסי ממן)בית הדין של ההתאחדות לכדורגל (אסי ממן)

בשל כך, בהתאחדות מבקשים לשים סוף לדחיות הדיונים ולמצב שהוגדר כ"מסחרה" סביב העונשים והעמדות לדין. גורמים בהתאחדות ציינו כי אם יהיה צורך, הנושא יעוגן בתקנון, כך שלא ניתן יהיה לדחות דיונים משמעתיים באופן שמאפשר לקבוצות לבחור מתי יופעל עונש.

לפי אותם גורמים, ההתאחדות מתכוונת לבחון לעומק כיצד לשנות את המצב הקיים ומה המשמעויות של תיקון התקנון, במטרה למנוע מקרים שבהם קבוצות דוחות דיונים שאינם נוחים להן. הכוונה היא לבצע שינוי שיביא לסיום התופעה ויקבע כללים ברורים שיחולו על כלל המועדונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */