ההתאחדות פועלת כדי לשים סוף לדחיית הדיונים

בהתאחדות לכדורגל שוקלים שינוי מהותי באופן ניהול הדיונים המשמעתיים. כזכור, בית”ר ירושלים נענשה בגין אירועי המשחק מול בני סכנין, כאשר עמד נגדה עונש על תנאי של משחק ללא קהל חוץ.

הדיון בעניינה של בית”ר היה אמור להתקיים לפני המשחק מול מכבי חיפה, אולם נדחה על פי בקשתה, מה שאפשר למועדון להימנע מהפעלת העונש באותו משחק. לאחר מתן פסק הדין, הופעל העונש והוא יחול כעת על משחק החוץ מול הפועל באר שבע.

בהתאחדות הביעו חוסר שביעות רצון מהתנהלות זו, ורואים במקרה של בית”ר דוגמה לתופעה רחבה יותר. לטענת גורמים סביב ההתאחדות, קיימת תחושה כי נוצר מצב שבו ניתן לדחות דיונים משמעתיים בהתאם לאינטרסים של הקבוצות, דבר שנתפס כבלתי רציני ופוגע בהתנהלות התקינה של המערכת.

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל (אסי ממן)

בשל כך, בהתאחדות מבקשים לשים סוף לדחיות הדיונים ולמצב שהוגדר כ"מסחרה" סביב העונשים והעמדות לדין. גורמים בהתאחדות ציינו כי אם יהיה צורך, הנושא יעוגן בתקנון, כך שלא ניתן יהיה לדחות דיונים משמעתיים באופן שמאפשר לקבוצות לבחור מתי יופעל עונש.

לפי אותם גורמים, ההתאחדות מתכוונת לבחון לעומק כיצד לשנות את המצב הקיים ומה המשמעויות של תיקון התקנון, במטרה למנוע מקרים שבהם קבוצות דוחות דיונים שאינם נוחים להן. הכוונה היא לבצע שינוי שיביא לסיום התופעה ויקבע כללים ברורים שיחולו על כלל המועדונים.