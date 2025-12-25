קרוב לסיכום: פרטי ההסכם בין המנהלת לאיגוד

בימים האחרונים מתקיים משא ומתן מתקדם בין מנהלת הליגה לאיגוד בניסיון להגיע להסכמות על הארכת ההסכם בין הצדדים. ביממה האחרונה הועברו טיוטות סופיות להסכם חדש לחמש שנים, כאשר עיקרו קובע כי המנהלת תעביר לאיגוד סכום של 2 מיליון שקלים בכל עונה.

לצד ההתקדמות בניסוח ההסכם, נותרה מחלוקת מרכזית בין הצדדים סביב סוגיית העולות והיורדות, ובפרט השאלה האם יש מקום להקטין את הליגה. הנושא נחשב לנפיץ במיוחד והוא זה שמעכב בשלב זה סגירה מלאה של ההסכם.

כדי להתמודד עם המחלוקת, הוסכם עקרונית על הקמת ועדה מיוחדת שתדון בנושא. בוועדה אמורים לקחת חלק יושב ראש האיגוד עמוס פרישמן, מנכ"ל האיגוד רון סקיטל, יושב ראש המנהלת ארי שטינברג, מנכ"ל המנהלת דייויד בסן, וכן גורם נוסף שישמש כצד חמישי.

ארי שטינברג (אלעד גוטמן)

עם זאת, גם סביב הרכב הוועדה ומנגנון קבלת ההחלטות קיימת מתיחות. באיגוד חוששים שהמנהלת תנסה להשתלט על הוועדה באמצעות קביעת הנציג החמישי ולכן דורשים או לקבוע בעצמם את הנציג, או שהאיגוד יציע שמות שמקובלים עליו.

בשל כך, נדרשות עדיין הסכמות ברורות באשר למנגנון שיקבע כיצד תפעל הוועדה. בסופו של דבר, ההכרעות בנוגע לעולות וליורדות אמורות להתקבל על ידי אותה ועדה מיוחדת, כאשר במקביל נמשכת העבודה על הטיוטות האחרונות להסכם הכולל בין האיגוד למנהלת.