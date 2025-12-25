יום חמישי, 25.12.2025 שעה 13:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

קרוב לסיכום: פרטי ההסכם בין המנהלת לאיגוד

הצדדים קרובים לפריצת דרך להארכת ההסכם, טיוטות סופיות הועברו והמנהלת תצטרך לשלם 2 מיליון ש"ח לעונה. וגם: המתווה לקביעת סוגיית העולות והיורדות

|
מקס היידיגר וטיילר אניס (רועי כפיר)
מקס היידיגר וטיילר אניס (רועי כפיר)

בימים האחרונים מתקיים משא ומתן מתקדם בין מנהלת הליגה לאיגוד בניסיון להגיע להסכמות על הארכת ההסכם בין הצדדים. ביממה האחרונה הועברו טיוטות סופיות להסכם חדש לחמש שנים, כאשר עיקרו קובע כי המנהלת תעביר לאיגוד סכום של 2 מיליון שקלים בכל עונה.

לצד ההתקדמות בניסוח ההסכם, נותרה מחלוקת מרכזית בין הצדדים סביב סוגיית העולות והיורדות, ובפרט השאלה האם יש מקום להקטין את הליגה. הנושא נחשב לנפיץ במיוחד והוא זה שמעכב בשלב זה סגירה מלאה של ההסכם.

כדי להתמודד עם המחלוקת, הוסכם עקרונית על הקמת ועדה מיוחדת שתדון בנושא. בוועדה אמורים לקחת חלק יושב ראש האיגוד עמוס פרישמן, מנכ"ל האיגוד רון סקיטל, יושב ראש המנהלת ארי שטינברג, מנכ"ל המנהלת דייויד בסן, וכן גורם נוסף שישמש כצד חמישי.

ארי שטינברג (אלעד גוטמן)ארי שטינברג (אלעד גוטמן)

עם זאת, גם סביב הרכב הוועדה ומנגנון קבלת ההחלטות קיימת מתיחות. באיגוד חוששים שהמנהלת תנסה להשתלט על הוועדה באמצעות קביעת הנציג החמישי ולכן דורשים או לקבוע בעצמם את הנציג, או שהאיגוד יציע שמות שמקובלים עליו. 

בשל כך, נדרשות עדיין הסכמות ברורות באשר למנגנון שיקבע כיצד תפעל הוועדה. בסופו של דבר, ההכרעות בנוגע לעולות וליורדות אמורות להתקבל על ידי אותה ועדה מיוחדת, כאשר במקביל נמשכת העבודה על הטיוטות האחרונות להסכם הכולל בין האיגוד למנהלת.

