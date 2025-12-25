יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:22
ספורט אחר  >> כדוריד

משבר: איגוד הכדוריד בדרך לגירעון גדול בתקציב

ההנהלה עודכנה כי האיגוד יסיים את השנה בגירעון של 750 אלף שקלים וב-2026 הוא אף יוכפל. היו"ר מבקש עזרה מהקבוצות, ישפיע לרעה על פעילות הענף?

|
עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)
עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

הכדוריד הישראלי במשבר והאיגוד בדרך לגירעון גדול בתקציב. ל-ONE נודע כי איגוד הכדוריד צפוי לסגור את שנת 2025 עם גירעון של כ-750 אלף שקלים ובשנת 2026 הגירעון אף יוכפל ל-1.5 מיליון שקלים, מה שעלול להשפיע לרעה על פעילות הענף.

חברי ההנהלה עודכנו בישיבה מיוחדת שהתקיימה אמש (רביעי) כי תקציב האיגוד יהיה גירעוני בשנה זו וגם בשנה הבאה. הישיבה התקיימה לבקשת חברי האיגוד שחששו מכך ואכן התברר כי יש משבר פיננסי בענף. לפי ההערכות, הגירעון צפוי לעמוד בסיום שנת 2025 על כ-750 אלף שקלים ובשנת 2026 הוא אף יוכפל ל-1.5 מיליון שקלים.

כלומר, בשנתיים האיגוד עלול לסיים עם תקציב גירעוני של כ-2.2 מיליון שקלים. זה כמובן עלול לפגוע בפעילות הענף, כולל בקיום משחקים ובהוצאת הנבחרות למשחקים בחו”ל - כל עוד האיגוד לא יצליח להתאזן ולקצץ בהוצאות, או לחילופין להכניס כסף גדול פנימה.

היו״ר עידן מזרחי פיזר הבטחות עם בחירתו לתפקיד וטען לא פעם הוא יגייס תקציבים מחוץ לאיגוד, כולל מספונסרים, אך בינתיים בישיבת ההנהלה אמש הוא הודיע לחברי ההנהלה כי ביקש תמיכה ממשרד התרבות והספורט וכי בינתיים הוא חושב על גביית כסף מהקבוצות המובילות כדי לעזור לאיגוד שנקלע למשבר פיננסי.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

לפי ההצעה שהעלה מזרחי בישיבה, כל קבוצה בליגת העל לגברים תעביר לקופת האיגוד כ-60 אלף שקלים מתקציב השחקן הישראלי השנתי שניתן לה ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, הוא דרש להעלות את דמי הרישום והשירותים שמספק האיגוד לקבוצות. כלומר, היו״ר מבקש עזרה מהקבוצות, אלא שחלק מחברי ההנהלה התנגדו להצעתו.

מזרחי אף הודיע כי בכוונתו לצמצם את מספר הזרים בליגת העל לגברים מארבעה לשלושה וכי תתקיים על כך הצבעה בימים הקרובים, אך חלק מחברי ההנהלה התנגדו גם לזה. המהלך נראה תמוה לחלקם, במיוחד לאחר שהאיגוד אישר להגדיל בנשים את מספר הזרות לחמש רק לאחרונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */