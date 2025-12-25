"כבר היו בעבר סינדרלות, לכל קבוצה יש חולשות"

מכבי אחי נצרת הוגרלה מול מכבי חיפה בגביע המדינה ושואפת להדהים את הקבוצה של ברק בכר. לפני המפגש הגדול ביותר של המועדון בתקופה האחרונה, המאמן עלאא סאיג דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המשחק המאתגר שמצפה לקבוצתו וההכנות.

איך התחושות לשחק נגד מכבי חיפה?

”התרגשות מאוד גדולה. להחזיר את אחי נצרת לבמה המרכזית זה לא מובן מאליו. פתחנו את העונה בצורה יפה מאוד. הקהל מחכה למשחק הזה, הרבה זמן לא היה משחק גדול בעילוט”.

איך אפשר לצמצם את הפערים?

”שחקן אחד שלהם שווה את כל התקציב שלנו. קרו דברים בכדורגל. אנחנו זוכרים הפתעות, אין מאמן שיבוא ויגיד ‘כמה נקבל היום’”.

מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מה ההכנה שעשית?

”הראיתי להם וידאו של מכבי חיפה, איך הם מניעים את הכדור. זה לא קל להתמודד נגד השחקנים הכי טובים בארץ”.

בווידאו שעברת, גילית חולשות?

”לכל קבוצה בעולם יש חולשות. בווידאו זה משהו אחד ובמגרש זה שונה”.

כמה אתה מתרגש?

”מאוד, אני אוהד מכבי חיפה. ברק בכר אחד המאמנים הגדולים בארץ. לא דמיינתי שזה יקרה, יום חג”.

בבית אתם מצטיינים העונה.

”נכון, אבל כל השנים הבית היה הכוח שלנו. יש סינדרלות בעולם ובארץ, רק לפני חמש שנים מכבי ת”א הודחה לאום אל פאחם. מקווה שנצליח איכשהו”.

שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

ההכנה של מכבי חיפה לא טובה.

”תביא לי את מה שיש להם”.

מי השחקנים הכי בולטים שלך?

“חטיב, חילו, יש לנו בלם מנוסה, צעירים מאוד מוכשרים. כולם ראו שיש לנו קבוצה מאומנת”.

כמה קהל יגיע?

”בערך 4,000”.

התאמנתם לפנדלים?

”מחר יש אימון מסכם”.

אתה מגיע עם חליפה?

”נתלבש טוב, יש לנו כריסמס”.