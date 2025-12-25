יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"רפאלוב ימליץ מי יאמן בעונה הבאה? זו בדיחה"

פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס ב"שיחת היום": "אני בהלם, לא חושב שליאור ראוי להזדמנות שנייה. מכבי חיפה לא צריכה מנהל מקצועי, בכר? הוא האיש הנכון"

|
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נחלה הפסד 2:1 מאכזב לבית”ר ירושלים במחזור האחרון בליגת העל, וכעת הפנים של הקבוצה הן לגביע שם תפגוש את מכבי אחי נצרת וכמובן לחלון ההעברות של החורף. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על מצבם של הירוקים מהכרמל.

אתה אוהב את ההחלטה של מכבי חיפה, שליאור רפאלוב ימשיך וימליץ על זהות המאמן?
”אני בהלם. אם אלו הדברים. מכבי חיפה זה המועדון הגדול בישראל. לא חושב שרפאלוב ראוי להזדמנות שנייה. זו בדיחה אם הוא ימליץ על המאמן של מכבי חיפה בעונה הבאה. כל מה שרפאלוב עשה הוא נכשל. לא מכיר מועדון אחר שזה היה קורה. במבחן התוצאה הוא כשל, אז איך הוא נשאר באותו התפקיד”.

אבל אמרו שזאת שנת התחשלות שלו.
”מי אמר שזה יהיה יותר טוב בשנה הבאה? יש מועדון שיש לו אחריות ציבורית. זאת לא חברה פרטית. יש קהל ענק שסובל בבריאות וילדים שבוכים. האוהדים יש להם סוג של בעלות על  הקבוצה. לבעל מנוי יש סוג של מניה. אדם שנכשל בתפקידו צריך לזוז הצידה”.

ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

במכבי חיפה לא נעולים לגבי ברק בכר.
”אחרי הטלטלות שמכבי חיפה עברה, עם מינוי פלורס שאפילו בקבוצת הנוער לא היה לו מקום, כשיש לך את המוצר הכי טוב בשוק, גם גווארדיולה לא לוקח כל שנה אליפות – בכר הוא האיש הנכון, מכבי חיפה לא צריכה מנהל מקצועי. הקונספט נכשל עם שחר. גולדהאר בקנדה ולא מעורב כל כך, שחר בארץ ומגיע לכל מקום. אם אתה מביא מישהו תותח כמו ג’ורדי קרויף אני אשמח, אבל לא רואה את זה קורה. רפאלוב יכול להיות בתפקיד אחר. מנהל זה ניסיון, לא קורסים בבלגיה. עם כל הכבוד יש לו הרבה מה ללמוד, יש כאלו עם תכונות מולדות של ניהול”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא נפרדים מהמאמן בדצמבר.
”החלון של ינואר צריך להתחיל את הבסיס לעונה הבאה. רפאלוב נכשל בקיץ, למה שאתן לו עוד צ’אנס”.

שמעתי שבסביבת רפאלוב אומרים שאגבה מצוין.
”גם פלורס וגם בכר חושבים שלא. לא מבין למה הביאו אותו. זה לא משדרג את הקבוצה. היה צריך להביא שחקן בסגנון של קאנגווה. אגבה לא יותר טוב מאזולאי ומוחמד. מכבי חיפה צריכה להיבנות, יש שלד טוב. אם יביאו בינואר ובקיץ שחקנים יהיה אפשר לבנות קבוצה גדולה”.

