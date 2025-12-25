"באר שבע שלחה סקאוט כדי לראות משחק שלנו"

מ.כ שדרות הצנועה תנסה לחולל סנסציה בגביע המדינה, כשמולה תתייצב מוליכת ליגת העל הגאה הפועל באר שבע. מאמן שדרות אהוד כחילה דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על ההכנות ומה שמצפה לקבוצתו.

רוצים להמשיך להיות סינדרלה?

”חולמים על זה. מודעים לפערים, ב”ש הקבוצה הכי טובה בארץ. תמיד חולמים, זה מותר. נקווה שנעשה סנסציה עולמית. אמרתי לשחקנים שבאים ליהנות ולחוות חוויה. באים להראות שבשדרות יש קבוצה עם לב”.

מה אתה חושב שיכול לעשות את ההבדל? ב”ש תגיע בטח דרוכה אחרי ההפסד.

”כן, ההפסד עשה לנו נזק. אולי אם היו מנצחים היו באים יותר נינוחים. הם שלחו סקאוטינג לראות את המשחק האחרון שלנו. הם יבואו במלוא הכוח. בשביל שדרות זו היסטוריה מטורפת. נכון לאתמול 1,800 כרטיסים נמכרו וזה מטורף. יגיעו כמעט 2,500 איש”.

שנה שעברה פגשת את ב”ש עם דימונה.

“כן. התושבים בשיגעון”.

יש שחקנים שגדלו בב”ש.

”כן. הם חלמו לשחק בטרנר. ב”ש היא משפחה גדולה של אזור הדרום”.

אתה מדמיין איך אתה הופך להיות הקבוצה שכל המדינה תדבר עליה?

“נצטרך לתפוס אותם ביום קטסטרופלי ולהיות ביום גדול”.