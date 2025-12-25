יום חמישי, 25.12.2025 שעה 14:13
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"באר שבע שלחה סקאוט כדי לראות משחק שלנו"

מאמן שדרות אהוד כחילה ב"שיחת היום" לקראת ב"ש בגביע: "נקווה שנעשה סנסציה עולמית, באים להראות שיש לנו קבוצה עם לב. נצטרך שיהיו ביום קטסטרופלי"

|
אהוד כחילה (צילום אורי גבאי - שדרונט)
אהוד כחילה (צילום אורי גבאי - שדרונט)

מ.כ שדרות הצנועה תנסה לחולל סנסציה בגביע המדינה, כשמולה תתייצב מוליכת ליגת העל הגאה הפועל באר שבע. מאמן שדרות אהוד כחילה דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על ההכנות ומה שמצפה לקבוצתו.

רוצים להמשיך להיות סינדרלה?
”חולמים על זה. מודעים לפערים, ב”ש הקבוצה הכי טובה בארץ. תמיד חולמים, זה מותר. נקווה שנעשה סנסציה עולמית. אמרתי לשחקנים שבאים ליהנות ולחוות חוויה. באים להראות שבשדרות יש קבוצה עם לב”.

מה אתה חושב שיכול לעשות את ההבדל? ב”ש תגיע בטח דרוכה אחרי ההפסד.
”כן, ההפסד עשה לנו נזק. אולי אם היו מנצחים היו באים יותר נינוחים. הם שלחו סקאוטינג לראות את המשחק האחרון שלנו. הם יבואו במלוא הכוח. בשביל שדרות זו היסטוריה מטורפת. נכון לאתמול 1,800 כרטיסים נמכרו וזה מטורף. יגיעו כמעט 2,500 איש”.

שנה שעברה פגשת את ב”ש עם דימונה.
“כן. התושבים בשיגעון”.

יש שחקנים שגדלו בב”ש.
”כן. הם חלמו לשחק בטרנר. ב”ש היא משפחה גדולה של אזור הדרום”.

אתה מדמיין איך אתה הופך להיות הקבוצה שכל המדינה תדבר עליה?
“נצטרך לתפוס אותם ביום קטסטרופלי ולהיות ביום גדול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */