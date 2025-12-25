סולימנוב לפני נתניה: באים לשחק, הכל יכול להיות

משה סולימנוב, שחקנה של בני יפו אורתוכודסים מליגה ב', דיבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת המשחק מול מכבי נתניה במסגרת גביע המדינה, בו קבוצתו תנסה לעשות את הבלתי ייאמן.

ליגה ב, מקום תשיעי, פוגשים את מכבי נתניה, איך התחושות?

”מאוד מתרגשים. זה היסטורי ביפו. אנחנו יודעים שנתניה אחת הקבוצות הטובות בליגת העל. היופי של הגביע זה שיש סינדרלות”.

כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים?

”ראשון, שלישי וחמישי. יש פה שלוש דתות שכולם מכבדים. יש אימונים בקצב גבוה ויש תנאים טובים”.

התאמנתם על פנדלים?

”לא”.

שחקני מכבי נתניה (רדאד ג'בארה)

יש תחושה שתפתיעו?

”אנחנו באים לשחק ונקווה, הכל יכול להיות”.

באיזה רמה המגרש?

”הבנתי שהוא יהיה מלא. תהיה חוויה ממש כיפית”.

מה אתם יכולים לנצל לדעתכם?

”אין מה. בכל תפקיד בנתניה מצוינים. אנחנו באים לנסות לעשות משהו טוב”.