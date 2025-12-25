אצטדיון ר"ג, מאבק החולצות ועוד: זוהר בראיון

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על משבר אולימפיאדת החורף, עתיד אצטדיון רמת גן, הרפורמה ועניין מינוי שופט ספורט, מחאת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב וגם: ענייני משרדו, נושא ועדת החקירה, החיקוי שעשו לו בארץ נהדרת ובנו.

הכנסת אישרה ועדת חקירה, אבל לא ממלכתית כמו שרצו. באוקטובר 23 אמרת שיקימו ממלכתית.

”נכון. אבל בזמנו לא היה נשיא בית משפט עליון עם מחלוקת כל כך קשה. לא רוצים שתקום ועדה שלו כי הציבור הישראלי לא יוכל לקחת אותה ברצינות. הוועדה שתקום תהיה שוויונית”.

המשפחות השכולות נגד.

”הן רוצות תשובות בצדק. לאט הן יבינו שזו ועדה מקצועית”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

אתה ישן טוב בלילה? זאת נראית ועדת טיוח. אמרת לא מעט שתהיה ועדת חקירה ממלכתית.

”הוועדה באה לעשות את עבודתה נאמנה. ימים יגידו”.

הקולנוע הישראלי על הראש שלך עם הבלגן עם הפרס. איפה זה עומד?

”רצינו לעשות טקס מכובד שייתן פרסים למי שראוי, לא מרצון לפגוע או להשפיל טקסים אחרים, למרות שטקס אופיר לא סביר בגלל הסרט הפלסטיני שנבחר. ערכתי טקס יפה ומכובד”.

אתה רואה סרטים?

”אני משתדל. מי שהחרים עשה את זה כי הופעל עליו איומים. לא אמשיך לממן סרטים נגד חיילי צה”ל. אני מחשב מסלול מחדש בתקצוב הקולנוע הישראלי. יש לו קו קיצוני ומפלג”.

אהבת את החיקוי בארץ נהדרת?

”זה לא דומה, אבל מצחיק”.

מיקי זוהר (שחר גרוס)

יש לנו ספורטאים שצריכים לצאת לאולימפיאדת החורף ואין שר פנים שיחתום להם על הדרכון.

”אנחנו בדרך לפתור את המשבר. יהיה מענה. אנחנו מבינים את הבעיה”.

שלושת הספורטאים יצאו לאולימפיאדה?

”אנחנו על זה”.

אם הם לא יצאו זה יהיה ביזיון.

”כן, אני מסכים”.

מריה סיניוק (IMAGO)

למה שלא יתנו לך להיות קצת שר הפנים?

”אני עסוק בתרבות ובספורט”.

מה לגבי אצטדיון רמת גן והשיפוץ?

”אנחנו מאוד רציניים. נוכל להביא בשורה לאצטדיון מקורה עם 50 אלף מקומות ברמה בינלאומית. יש לי תוכנית ובקרוב יהיו בשורות”.

מה לגבי הקבוצות התל אביביות?

“יכול להיות שאצטדיון רמת גן ישמש את חלקן. לא יודע מי. העומס על בלומפילד יופחת”.

אצטדיון רמת גן (IMAGO)

תוכל להעביר את זה בחודשים הקרובים לפני הבחירות?

”כן, אני פועל לכך”.

חסרים מתקני ספורט בארץ.

”אתה מתפרץ לדלת פתוחה. היה לי הישג להגדלת קרן המתקנים ב-2026. זה כדי לעשות את השינוי המיוחל”.

מה לגבי הסיפור של החולצות עם הפועל תל אביב והמשטרה?

“מאבק סופר מיותר. זה סתם הלך והסלים. זה פוגע בחוויה של האוהד והעלבת עובד ציבור. בג”צ טעה שהוא אישר את זה, החולצות לא תרמו שום דבר. הן היו התרסה. זה נזק תדמיתי”.

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

מה לגבי שיפור הליגות הנמוכות?

”אנחנו משתדלים לשלם הכי מוקדם. מגיעים סכומים מכובדים. אנחנו לא מושלמים, יש בירוקרטיה”.

פנו אליך נבחרת אורוגוואי לגבי הכספים כדי שהם יבואו לישראל?

“כן. אמרתי שנשמח שיגיעו, זה חשוב שנארח פה משחקים, אמרתי שאם יש דרך משפטית להעביר תקציב לזה אשמח”.

יש אלימות רבה בליגות הנמוכות והנוער. מה התחושות שלך לגבי זה?

”זה דבר שהורס כל חלקה טובה. עדיין לא הצלחתי לתקן את זה ואני לא מתכוון לוותר. זה מאוד מחמיר לצערי, המענה מורכב מענישה חמורה, מצלמות והסדרת פירוטכניקה. צריך אכיפה מוגברת וענישה ברורה. יש מגבלות, יש אנשים שלא זורמים על העניין, בן גביר תומך בזה, שר המשפטים עוד צריך לעבור שכנוע”.

איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

מה לגבי שופט ספורט?

”יש מחסור בשופטים”.

לא הצלחת להעביר את הרפורמה בספורט הישראלי, הוא עדיין לא מוכן לשינוי כזה?

“התהליך הזה ימשיך בשנת 2026 ובסוף יהיה שינוי שאני מייחל לו”.

אם תנצחו בבחירות, תרצה להישאר בתפקיד?

”כדי שאוותר על זה צריכה להגיע הצעה למשרד מאוד משמעותי. קודם צריך לנצח בבחירות. הפכתי את המשרד למשמעותי עם הישגים”.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

לא מיצית?

”לא. יש כמה הישגים שאני עוד אביא אם אמשיך”.

הבן שלך נפגע מכך שאתה נאבק במלחמות שלך ולא מוזמן להופעות?

“חד משמעית. זה עצוב, אבל זו המציאות. הוא לוקח את זה בצורה הכי גברית שיש ולא מתבכיין. נקווה שאנשים ישמו את ההפרדה הנדרשת בסוף”.

שמו עליו איקס כל מיני גורמים?

”לצערי הרב כן”.