עבור רכש: ברצלונה מוכנה לשחרר את כריסטנסן

ברצלונה ערוכה להסדיר את רישום הפציעה הארוכה של אנדראס כריסטנסן בשל פגיעת הברך שמותירה אותו מחוץ למגרשים ליותר מארבעה חודשים. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית, אך כל הסימנים מצביעים על כך שההליכים יואצו עוד לפני סיום השנה, במטרה להשאיר פתוחה את האפשרות לצרף שחקן הגנה בחלון ההעברות של ינואר.

במועדון בוחנים אפשרויות ועדיין לא התקבלה הכרעה, אך עצם קידום ההליך הבירוקרטי של שחרורו של הבלם הדני עשוי להעיד כי ייעשה מאמץ משמעותי להביא מחליף אמין שיוכל לסייע בשלבי ההכרעה של העונה, גם אם מדובר במהלך לא פשוט לביצוע.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, מודאג במיוחד מהיעדרותו של כריסטנסן. המאמן הגרמני כבר סיכם בעבר עם ההנהלה המקצועית כי לא יפנו לשוק, למרות המצב החריג סביב רונאלד אראוחו, אך הפציעה של הדני יוצרת סיכון ממשי לפרויקט המקצועי. פליק משוכנע שיש לפעול, שכן אם תתרחש פציעה נוספת החל מחודש פברואר, לא ניתן יהיה לעשות דבר והקבוצה תישאר חשופה מאוד בחלק האחורי. בנוסף, קיימת דאגה מיוחדת גם בעמדות המגנים, שם כמעט ואין מחליפים לשחקני ההרכב.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

פליק נאלץ לא פעם לאלתר ולבצע איזונים, כשהוא משתמש באריק גארסיה במספר תפקידים ומציב את ג’רארד מרטין כבלם שמאלי. כל פגיעה נוספת בעמדות המגנים עלולה להיות קטלנית עבור הקבוצה.

להנהלה יש מרווח תמרון מוגבל בשל תקרת השכר, אך רישום הפציעה הארוכה של כריסטנסן יאפשר שימוש ב-80 אחוז משכרו, דבר שיכול לסייע בצירוף שחקן מושאל איכותי. המטרה היא להביא שחקן הגנה ורסטילי, שיוכל לשחק גם כבלם וגם כמגן. אם מדובר בשחקן שמאלי או כזה שיכול לתפקד בצד שמאל, זה ייחשב ליתרון משמעותי.

גם דקו וגם פליק נמצאים בחופשה, ולוקחים פרק זמן למחשבה בזמן שהם בוחנים אפשרויות. במועדון לא יחתימו שחקן אם אינו עומד ברמת האיכות הנדרשת כדי להיאבק על מקום בהרכב, ויש כבר פרופילים של שחקנים שלגביהם נעשו בדיקות. בנוסף, מאמינים כי ככל שהחלון יתקדם עשויה לצוץ הזדמנות משמעותית.