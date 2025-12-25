עשתה את שלה: הפועל פ"ת גברה 1:2 על כרמיאל

סוף סוף זה חזר. סיבוב ח’ של גביע המדינה נפתח הערב (חמישי). מבמוקד – הפועל פתח תקווה פתחה את דרכה בטורניר ואמנם מעט התקשתה, אך עלתה לשלב שמינית הגמר עם 1:2 על הפועל כרמיאל מליגה א’. במקביל, בני יהודה ניצחה 1:2 את מכבי אתא ביאליק.

הפועל פ”ת – הפועל כרמיאל 1:2

הקבוצה מליגת העל הגיעה בכושר למשחק הערב ופגשה יריבה נוחה על הנייר, מהליגה השלישית, אך היא מעט התקשתה וזה לא הלך קל. המלאבסים חטפו מכה כבר אחרי 53 שניות, כאשר יונתן כהן נפצע במהלך הראשון של המשחק והוחלף. בדקה ה-12 גולן בני העלה ליתרון את המארחת, שתי דקות מאוחר יותר סיראז’ נאסר השווה, אך בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, צ’פיוקה סונגה בעט חופשית מושלמת לחיבורים, נתן 1:2 ושלח את קבוצתו לשלב הבא.

אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

גולן בני (ראובן שוורץ)

עומר פרץ (ראובן שוורץ)

אורן פלאש (ראובן שוורץ)

דניאל בניש קולט את הכדור (ראובן שוורץ)

מארק קוסטה (ראובן שוורץ)

סיראז' נסאר (ראובן שוורץ)

דקה 12, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:1: כדור עומק אדיר הגיע לגולן בני שנכנס מאחור, נותר חופשי, לא התבלבל וכבש.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 14, שער! הפועל כרמיאל השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. כדור עומק נכנס לסיראז’ נאסר, שמתוך הרחבה בעט ימינה וכבש.

שחקני הפועל כרמיאל חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני הפועל כרמיאל חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 47, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-1:2: המלאבסים קיבלו בעיטה חופשית, סונגה ניגש, בעט, עבר את החומה והכדור נעצר רק ברשת.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

הרכב הפועל פ”ת: שחר אמסלם, עמית גלזר, עידן כהן, שחר רוזן, מתן גושה, נדב נידם (רועי דוד, 63’), בוני אמיאן, גולן בני, צ’פיוקה סונגה, יונתן כהן (נועם גיסין, 1’) ומארק קוסטה (שביט מזל, 63’).

הרכב כרמיאל: דניאל בניש, איאהב שאמי, לירון אזולאי, אכראם שריח, תומר הרשקוביץ’, אינן גונסלס, איתי גולדנברג, מוחמד כנעאן, מחמוד חסאן, עומר תורג’מן וסיראז’ נאסר.

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק 1:2

הכתומים, שבמקום להיאבק על העלייה לליגת העל, נמצאים בתחתית הלאומית והערב יכול להיות שהמשחק ייתן לה תנופה לצאת לדרך חדשה. המארחת נראתה טוב ובדקה ה-14 אביחי וודג’ה העלה אותה ליתרון, בדקה ה-33 ארד בר יכול היה להכפיל, אך החמיץ פנדל, כשחיכינו עד הסיום לשער נוסף. שגיא דרור עשה 0:2 בדקה ה-89, יובל דיין צימק בתוספת הזמן וכמעט הסיום היה דרמטי במיוחד, אך בני יהודה שמרה על התוצאה ועלתה לשלב הבא.

אברהם אבי סבג (שחר גרוס)

אלי לוי (שחר גרוס)

על רקע המצב המקצועי הקשה, בבני יהודה החליפו את התרנגול בעוף אחר (שחר גרוס)

על רקע המצב המקצועי הקשה, אוהדי בני יהודה הגיעו לתמוך (שחר גרוס)

חמזה שיבלי בורח לעמית מועלם (שחר גרוס)

יובל דיין מנסה לעצור את אביחי וודג'ה (שחר גרוס)

דקה 14, בני יהודה עלתה ל-0:1: אביחי וודג’ה קיבל את הכדור ברחבה, לא התבלבל וסיים ברשת.

אביחי וודג'ה נוגע בשמיים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים עם אביחי וודג'ה, שלא שוכח להודות (שחר גרוס)

דקה 33, החמצת פנדל! זה היה חייב להיות השני של בני יהודה. ארד בר ניגש לנקודה הלבנה, אך בעט לא טוב ועמית קרן הדף נהדר.

ארד בר בועט את הפנדל (שחר גרוס)

אליאן רוחאנא משתלט (שחר גרוס)

סתיו ישראלי עם הכדור (שחר גרוס)

דקה 89, שער! בני יהודה עלתה ל-0:2: שגיא דרור קיבל כדור על סף הרחבה, עבר לרגל ימין ושחרר בעיטה שטוחה היישר לפינה השמאלית של הרשת.

שגיא דרור חוגג (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה מברכים את שגיא דרור (שחר גרוס)

דקה 90+1, שער! אתא ביאליק צימקה ל-2:1: אבו ראס הגביה קרן, הכדור פגע ביובל דיין ונכנס לרשת.

הכדור נכנס לרשת של בני יהודה (שחר גרוס)

יובל דיין שמח מהשער המצמק שכבש (שחר גרוס)

כובש השער המצמק יובל דיין מסמן שש (שחר גרוס)

הרכב בני יהודה: אור יצחק, מאור קנדיל (סתיו ישראלי, 68’), מתן לוי, ג’ונתן אגיפונג, ארד בר, אביחי וודג’ה, דני עאמר (מור פדידה, 75’), רז נחמיאס, חמזה שיבלי (מאור ביטון, 83’), שגיא דרור ואליאן רוחנא (אלעד שחף, 75’).

הרכב אתא ביאליק: עמית קרן, יזן נאסר, מוחמד ג’נאדי (רועי גוטליב, 85’), רון אפלבאום, שחר הרפז, עמית מזרחי (עמית חדד, 77’), עמית מועלם, ניר עזריה, יובל דיין, אפיק קטן (זיו שני, 77’) ומוחמד אבו ראס.