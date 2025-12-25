הפתעה ראשונה: מכבי יפו ניצחה 0:2 את סכנין

סוף השבוע הגדול של גביע המדינה מתחיל בשעה זו, כשכבר בסיבוב ח’ אנחנו מקבלים שני מפגשים מסקרנים. במוקד, בני סכנין מארחת את מכבי יפו מהליגה הלאומית ובמקביל, הפועל רעננה מהליגה השנייה בטיבה פוגשת את מכבי קריית גת שמשחקת בליגה א’ דרום.

בני סכנין – מכבי יפו 2:0

היפואים סיפקו לנו הפתעה כבר ביום הראשון של סיבוב ח’. החבורה של איציק ברוך הגיעה מוכנה להתמודדות ועמדה כשווה בין שווים מול הקבוצה מליגת העל כשהיא הרבתה לסכן את השער של מוחמד אבו ניל. בדקה ה-60 יפו סוף סוף באה על שכרה כשיואל אבוחצירה נגח את הראשון. סכנין לא הצליחה להגיע למצבים טובים מדי ולבסוף גם נענשה על כך. הגנת המארחת קפאה לחלוטין וגיל יצחק נותר לבד ברחבה, הוא לא התבלבל וגלגל את הכדור לרשת החשופה. מכבי יפו ממשיכה לשמינית הגמר, בעוד שהחבורה של שרון מימר מחוץ לגביע כבר בשלב המוקדם.

איאד אבו עביד מול יואל אבוחצירה (עמרי שטיין)

שרון מימר (עמרי שטיין)

מוסטפא שיח יוסף מול שביט אלגבי (עמרי שטיין)

דקה 60, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1 מוצדק: הגבהה לרחבה מצאה את ראשו של יואל אבוחצירה, שנותר ללא שמירה ונגח מדויק לרשת של אבו ניל.

יואל אבוחצירה חוגג את השער (עמרי שטיין)

שחקני מכבי יפו שמחים (עמרי שטיין)

הספסל של מכבי יפו חוגג (עמרי שטיין)

דקה 82, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: הגנת סכנין קפאה וכדור רוחב מצא את גיל יצחק ברחבה לגמרי לבדו, החלוץ גלגל את הכדור לרשת החשופה והכפיל את היתרון.

שחקני מכבי יפו בטירוף (עמרי שטיין)

גיל יצחק מאושר (עמרי שטיין)

שחקני בני סכנין מתוסכלים (עמרי שטיין)

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, איברהים דראמה (ג’בייר בושנאק, 46’), אחמד איברהים, מוחמד טאהא, איאד אבו עביד, מוסטפא שייח יוסף, מקס גרצ’קין, עדן שמיר, עומר קורסיה, קרלו ברוצ’יץ’ וארתור מריניאן.

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, אבי תורג’מן, אינוסנט קינגסלי, דן סירקיס, יואל אבוחצירה, מנסור באדג’י, מתן בית עקב, ניר גואטה, סאלי גנון, רונן פרץ ושביט אלגבי.

הפועל רעננה – מכבי קריית גת 2:2

בשביל זה הגביע קיים. שתי קבוצות שלא נמצאות בליגה הבכירה כיום נפגשות, כשלכל אחת יש מה להציע. מצד אחד עומדת לה המארחת, שסופרת שני משחקים ללא ניצחון ונמצאת בחלקה התחתון של הליגה הלאומית, כשמהצד השני ניצבת הקבוצה מהדרום, שמוליכה בגאון את ליגה א’ דרום והיא הקבוצה היחידה שלא נוצחה עדיין העונה בכל שלוש הליגות הבכירות.

דקה 11, שער! קריית גת מפתיעה בפתיחה והיא עלתה ל-0:1: טוואבה ניגש לנקודה הלבנה לאחר הכשלה ברחבה, לא התבלבל והעלה את האורחת ליתרון מהיר ומפתיע.

דקה 17, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: אוואגו אספה קיבל את הכדור על סף הפינה השמאלית של הרחבה, הוא הניף את רגלו ובעט כדור היישר על הרשת, השוער עמית סרוסי הצליח רק לגעת בכדור.

דקה 60, שער! קריית גת החזירה לעצמה את היתרון והיא ב-1:2: מבצע קבוצתי נהדר של הקבוצה מליגה א’ השאיר את ריף מסיקה הבלתי נגמר במצב לא רע, הוא מצידו בעט כדור שהכניע את גיל ברדה השוער.

דקה 90+5, שער! הפועל רעננה השוותה ל-2:2 עם שער דרמטי: שניר שוקר הדביק כדור לראשו של מיקו ממן, שנגח מדויק וכבש שער דרמטי בתוספת הזמן.

הרכב הפועל רעננה: גיל ברדה, אביב לין, אדיר קורדובה, איתמר גוהטה, גל לוי, הראל ליכטנשטיין, וונדרסון יאקובו, טום ברקוביץ’, מוחמד אבו פאני, רן מאיר ואוואגו אספה.

הרכב מכבי קריית גת: עמית סרוסי, אנצ’ קיזאילווקו, ארז מתואס, בר שושן, גיל חדד, חי בוזגלו, יבלטאל טוואבה, מור עדרי, עומר יפרח, עדן בן מנשה וריף מסיקה.