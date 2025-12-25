יום חמישי, 25.12.2025 שעה 21:22
יום חמישי, 25/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילדגביע המדינה - סיבוב ח'
מ.ס אשדוד
דקה 62
0 0
שופט: אביאל לוי
הפועל ת"א
איציק כלפי | 25/12/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
כרים קימבודי מול אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
יום מרתק בכדורגל הישראלי. סוף השבוע של גביע המדינה מתחיל בשעה זו, כשהפועל תל אביב מארחת בבלומפילד את מ.ס אשדוד, לקרב נהדר של קבוצות מליגת העל כבר בסיבוב ח’. האדומים רוצים ללכת עד הסוף בטורניר, הקבוצה מעיר הנמל תנסה להקשות עליהם. 

החבורה של אליניב ברדה מגיעה למשחק במצב רוח מרומם, אחרי שחזרה לנצח בסוף השבוע האחרון עם 1:3 ביתי נגד מכבי בני ריינה. לפני המחזור הקרוב, בו יש לה קרב ענקיות נגד בית”ר ירושלים, המארחת הערב מבינה שהיא צריכה לשחק עם הכלים הכי חזקים אם היא רוצה להתקדם לשלב הבא.

מהצד השני של המתרס, חיים סילבס וחניכיו כבר היו בפתיחת עונה טובה למדי בליגה, אך התקופה האחרונה רעה מאוד, כשהם כבר עם שישה משחקים ללא ניצחון, כולל תבוסה לבני סכנין במחזור האחרון. היום מצפה לאורחת אתגר קשה אף יותר, כשהיא פוגשת את אחת הקבוצות הטובות בליגה למפגש של הכל או כלום. 

הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים, כשבליגה אשדוד הייתה זו שאירחה, אך חטפה תבוסה 6:2. גם בגביע הטוטו האדומים מת”א יצאו עם ידם על העליונה מוקדם יותר, כשניצחו 0:2. אמנם כעת מדובר על תחרות חדשה, שאוהבת להביא עמה הפתעות, אך הרוח נושבת בכיוון אחד.

מחצית ראשונה
הכדור עובר את דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)הכדור עובר את דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)
  • '36
  • אחר
  • דקות ארוכות ששתי הקבוצות לא רשמו איומים משמעותיים על השער. רוב המשחק מתנהל במרכז השדה, וגם כשהיו התקפות מצד הצדדים, הן לא התפתחו למשהו מסוכן מספיק עד כדי כיבוש
שיקו אלבס עולה לנגיחה (רדאד ג'בארה)שיקו אלבס עולה לנגיחה (רדאד ג'בארה)
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עאמר קיבל את הכרטיס הצהוב השני מבין שחקניה של הקבוצה מעיר הנמל
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • רועי גורדנה קיבל את הכרטיס הצהוב בעקבות עבירה על אל-ים קנצפולסקי
  • '9
  • החמצה
  • ניסיון אדיר של לויזוס לויזו. הרמת קרן של האדומים נחתה על רגלו של הקשר הקפריסאי, שמהאוויר בעט וולה נהדר שנעצר רק אצל נימצ'יסקי
  • '5
  • החמצה
  • מצב טוב של האדומים. דניאל דאפה קיבל את הכדור בתוך הרחבה, אך מול שוער היריבה הוא לא הצליח לשים את הכדור ברשת כשנימצ'יסקי הדף את בעיטתו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
חיים סילבס (רדאד ג'בארה)חיים סילבס (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
