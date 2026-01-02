עכשיו גם זהבי ברשימה: האגדות שפרשו לאחרונה

ערן זהבי הודיע אתמול על פרישה מכדורגל, ביום הראשון של 2026, והפך לשם הגדול הראשון שתולה את הנעליים בשנה הקלנדרית החדשה. לפניו, כוכבים לא מעטים הודיעו על פרישה גם בשנת 2025, וזה הזמן לקחת רגע לנוסטלגיה.

סרחיו בוסקטס

האיש שהגדיר מחדש את תפקיד הקשר האחורי תלה את הנעליים בסטייל בגיל 37. היה משהו מופלא בקלילות בה הוא קרא את המהלכים מראש, והפשטות גרמה לכך שלא תמיד שמו לב לפועלו הייחודי. הוא גרם למשחק לזרום בלי שירגישו בקיומו. במובן מסוים, בוסקטס "פרש" כאשר עזב את ברצלונה בקיץ 2023 כי אי אפשר לדמיין אותו מחוץ למדי הבלאוגרנה ונבחרת ספרד. ובכל זאת, הוא המשיך "ברצלונה הקטנה" שנבנתה עבור ליאו מסי באינטר מיאמי, ונפרד עם תואר. בוסקטס הודיע עוד בספטמבר כי זו תהיה עונתו האחרונה, והוא השלים אותה עם זכייה היסטורית באליפות ה-MLS.

ג'ורדי אלבה

יש סמליות עצומה בכך שהנגיעה האחרונה בקריירה של ג'ורדי אלבה הייתה מסירת מפתח לליאו מסי. שיתוף הפעולה בין השניים במדי ברצלונה היה אדיר, והמגן השמאלי סידר לסופרסטאר הארגנטינאי אין ספור מצבים ליד השער. גם מסי, שהיה פליימייקר בנשמה, ידע למצוא את אלבה הנמרץ באגף, ובאופן כללי תרומתו ההתקפית של ג'ורדי זכורה הרבה יותר מאשר יכולתו בהגנה. כמו בוסקטס, הוא עזב את בארסה בקיץ 2023 כדי להצטרף לאינטר מיאמי, ועבורו האיחוד עם מסי היה חשוב פי כמה. כמו בוסקטס, הוא הכריז על פרישה בגיל 36 שבועות ארוכים לפני תום העונה בארצות הברית. ובמהלך האחרון על הדשא הוא סיפק מסירה מושלמת למסי, שהפכה לבישול שלפני הבישול בדרך להבטחת הניצחון על ואנקובר ווייטקאפס בגמר. איזה סיום מושלם ומרגש זה היה.

סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה (אינטר מיאמי)

מרסלו

גם המגן השמאלי המיתולוגי של ריאל מדריד פרש רשמית בגיל 36 ב-2025, אם כי הוא עשה זאת בפברואר אחרי שלא שיחק מאז נובמבר 2024, כלומר מעשית מרסלו כלל לא היה על הדשא השנה. הייתה לו קריירה מרהיבה עד כדי כך בסנטיאגו ברנבאו שאנשים מסוימים אפילו מעזים לקבוע כי היה גדול יותר מרוברטו קרלוס. מבחינת משך הקדנציה (15 שנים!) ומספר התארים זה בהחלט נכון. מרסלו לא היה אייקון כמו קודמו, וגם לא התמקצע בכדורים נייחים, אבל הותיר מורשת אדירה בדרכו. הוא בהחלט ייזכר כאחד המגנים השמאליים הבולטים בהיסטוריה, וגם אקורד הסיום שלו היה נאה. שובו למועדון נעוריו פלומיננזה הניב זכייה בגביע ליברטדורס ב-2023. העזיבה הייתה מעט צורמת, ומרסלו אף שקל להמשיך את הקריירה לפני שהבין כי אין טעם, אבל זה פחות משנה.

מרסלו מודה לברנבאו (רויטרס)

פרננדיניו

גם ענק ברזילאי נוסף המתין זמן רב לפני שהחליט להודיע סופית על פרישה. פרננדיניו סיים את הקדנציה השנייה בקבוצת נעוריו אתלטיקו פרנאנסה בסוף 2024, אבל עזב את הכדורגל רשמית רק בנובמבר האחרון. איחולים זרמו לכיוונו ביום המרגש הזה, במיוחד מכיוון מנצ'סטר סיטי בה בילה הקשר הברזילאי 9 שנים והיה דמות מפתח קריטית במערך של פפ גווארדיולה. פרננדיניו היה עבור המאמן הקטלוני סוג של בוסקטס, ויש המון סמליות בכך ששניהם פרשו כמעט בו זמנית. פפ אף גרס כי הברזילאי עשוי להיות מאמן מצוין בעצמו, ואולי יחזור בבוא העת למנצ'סטר סיטי בתפקיד החדש. זה הגיוני, מה גם שהיה לו מנטור ענק נוסף, הרי פרננדיניו בילה 8 שנים בשחטאר דונייצק עם מירצ'ה לוצ'סקו על הקווים.

פרננדיניו (רויטרס)

איבן ראקיטיץ'

ראקיטיץ' כבר מצא לעצמו תפקיד חדש. הקשר פרש בדמעות בתום העונה שעברה במדי היידוק ספליט ומונה מיד למנהל הספורטיבי שלה. ההרפתקה הקרואטית הזו מרגשת עבור האיש שנולד ליד באזל וייצג את שווייץ בנבחרות הצעירות, עד שהתפתה לשתף פעולה בנבחרת קרואטיה עם לוקה מודריץ'. הוריו של ראקיטיץ' היגרו מאזור ספליט, והוא הגשים חלום משפחתי כאשר חתם במועדון במטרה להצעיד אותו לאליפות ראשונה מאז 2005. על הדשא זה לא הצליח, ועכשיו הוא עובר לנסות לשבור את הבצורת כאחראי על בניית הסגל. תארים בכל מקרה היו לו בשפע, במיוחד במהלך הקדנציה המוצלחת בברצלונה אז נהנה להתחרות מול מודריץ' במפגשי קלאסיקו. ראקיטיץ' ייזכר גם כאגדת סביליה, בה זכה בליגה האירופית פעמיים בשתי קדנציות, וכחלק מהקישור בנבחרת המפוארת ממנה פרש עוד ב-2019. את המשחק הוא עזב בגיל 37, בעוד מודריץ' עדיין חזק בעניינים בגיל 40 במדי מילאן.

איבן ראקיטיץ' (רויטרס)

מאטס הומלס

לא לכולם קל לעבור לאיטליה בשלהי הקריירה. הומלס היה אחד הבלמים החכמים והאלגנטיים ביותר בדור האחרון. כבנה של עיתונאית בכירה, הוא גם הבין מצוין את התקשורת, היטיב לבטא את עצמו וידע לבנות את הנרטיב. זה עזר לו להפנים במהרה כי המעבר לרומא בקיץ 2024 היה שגוי. מאז כבש שער עצמי בהופעת בכורה בתבוסה לפיורנטינה, דברים לא הסתדרו לכוכב הגרמני בעיר הנצח, וההחלטה לפרוש בגיל 36 התקבלה בטבעיות. הוא ייזכר כשחקן מפתח בנבחרת שזכתה במדליות הזהב במונדיאל 2014, וכסמל אדיר בדורטמונד. הוא היה המנהיג בקבוצה המרהיבה של יורגן קלופ שזכתה בשתי אליפויות בתחילת העשור הקודם, והאוהדים בצהוב-שחור קיבלו אותו בזרועות פתוחות לקדנציה שניה אפילו אחרי שבילה 3 שנים במדים האדומים של באיירן מינכן.

מאטס הומלס (רויטרס)

סמואל אומטיטי

בלם נוסף שזכה במונדיאל פרש השנה בגיל 31 בלבד, והוא הקריב למעשה את הקריירה למען מדליית הזהב הזו. אומטיטי היה בנסיקה במדי ברצלונה לפני גביע העולם ב-2018, בו בחר להשתתף למרות שהפציעה בברכו שחייבה ניתוח. המשחקים ברוסיה החמירו מאוד את המצב הרפואי, והוא מעולם לא חזר לעצמו. בהדרגה, הוא הפך לנטל בקטלוניה, שם האשימו אותו בבצע כסף בשל סירובו לוותר על חוזהו. ניסיונות השיקום בלצ'ה ובליל לא הועילו, וההודעה על פרישה באה אפילו באיחור מסוים. מאידך, הוא לא מתחרט על בחירתו, ואת הסיפור המלא אתם מוזמנים לקרוא כאן.

סמואל אומטיטי (IMAGO)

פפה ריינה

טוב, גם פפה ריינה הוא אלוף עולם. וגם אלוף אירופה פעמיים. הוא לא שיחק, כמובן, כי את איקר קסיאס לא מדיחים, והיה גם ויקטור ואלדס על תקן שוער שני, אבל כולם ידעו עד כמה תרומתו של ריינה בחדר ההלבשה הייתה חשובה מבחינה חברתית. הוא היה הבדרן שדאג לאווירה, וזה לא דבר של מה בכך. לו היה מתבקש, הוא היה עושה עבודה נהדרת גם בין הקורות. במהלך הקריירה, שהחלה עוד במילניום הקודם בברצלונה, הוכיח את עצמו מעל ומעבר – גם אם אביו, מיגל ריינה, עדיין היה כנראה גדול אפילו יותר. הייתה לו קריירה ארוכה ומיוחדת, עם 8 שנים בליברפול אליה הביא אותו רפא בניטס – וגם עונה בנאפולי עם אותו בניטס. בבאיירן מינכן ובמילאן חתם ריינה בידיעה כי יהיה שוער משנה, וזה לא הפריע לו. התחנה האחרונה בהחלט הייתה קומו, אליה הוזמן על ידי החבר הטוב ססק פברגאס, מאמן שהיה צעיר ממנו ב-5 שנים. בגיל 42 החליט ריינה לתלות את הכפפות, ורק אקורד הסיום היה מאכזב, כי במשחקו האחרון בקריירה הוא ספג כרטיס אדום.

פפה ריינה (רויטרס)

דריס מרטנס

ואם כבר מדברים על נאפולי של בניטס, אז דריס מרטנס היה הרכש הראשון של המאמן הספרדי בקיץ 2013. ואיזו עסקה מדהימה זו הייתה. רק 9 מיליון אירו שילמו בדרום איטליה לאיינדהובן תמורת הבלגי הצנום, וקיבלו שחקן שהגדיר במידה לא מבוטלת את המועדון במשך קרוב לעשור. מרטנס, שהיה במקור קיצוני ימני, הוסט בשלב מסוים על ידי מאוריציו סארי לעמדת החלוץ המרכזי והפך לסקורר מדופלם - עד כדי כך שהוא טיפס למקום הראשון בדירוג הכובשים של נאפולי בכל הזמנים. מרטנס הצטער על כך שעזב את הקבוצה ב-2022 בדיוק לפני שזכתה באליפות, אבל ליקט 3 אליפויות משלו עם גלאטסראיי בטורקיה והארך לעצמו את הקריירה, עד שהחליט לעצור בגיל 38 בתום העונה שעברה.

דריס מרטנס חוגג (רויטרס)

יאן ורטונחן

מרטנס הוא לא הבלגי היחיד שתלה את הנעליים ב-2025. ורטונחן היה דמות אפילו יותר חשובה בנבחרת, והבלם המיתולוגי הוא שיאן ההופעות של השדים האדומים עם 157 משחקים. את הנבחרת הוא עזב בתום יורו 2024, אבל את החוזה באנדרלכט האריך בשנה – ואולי זו הייתה טעות לאור הפציעות שהגבילו מאוד את דקות המשחק שלו בעונה שעברה. העסק נגמר בהפסד לברוז' בגמר הגביע, כך שאין לוורטונחן תארים במולדתו. מאידך, הוא ליקט מספיק תארים באייאקס בתחילת הקריירה, והיה אלוף פורטוגל עם בנפיקה. את השנים הטובות ביותר הקדיש הבלם לטוטנהאם, שם ייזכר תמיד כאגדה.

קארים בנזמה, יאן ורטונחן ואנטואן גריזמן (רויטרס)

טובי אלדרוויירלד

דרכו של אלדרוויירלד הייתה דומה יחסית. גם הוא החל באייאקס, וגם הוא היה מעוז ההגנה של טוטנהאם לצד ורטונחן. מצד שני, הוא שיחק "רק" 127 פעמים בנבחרת, בילה קדנציה קצרה באתלטיקו מדריד בדיוק כשהיא זכתה באליפות ב-2014, ועשה כותרות גדולות יותר במועדון הבלגי אליו חזר לפרק האחרון על הדשא. ב-2023, היה זה אלדרוויירלד שהבקיע את שער הדרמטי במיוחד של אנטוורפן בזמן פציעות במחזור האחרון כדי להעניק לה אליפות ראשונה מאז 1957. זה היה הרגע הגדול ביותר, ושום דבר בשנתיים שלאחר מכן לא יכול היה להתקרב אליו. עכשיו הוא גם פרש ביחד עם ורטונחן, ואולי השניים עוד יאמנו בבוא הזמן בצוותא.