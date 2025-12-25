שחר יקבע מי יאמן, רפאלוב יהיה מאלו שימליצו

בהמשך לידיעה אתמול ב-ONE לפיה ליאור רפאלוב ימשיך בקבוצה בעונה הבאה בזמן שעתידו של ברק בכר לא ידוע, כבר עכשיו ברור שמי שיקבע מי יאמן את הקבוצה יהיה נשיא המועדון, יעקב שחר, כאשר רפאלוב יהיה בין אלו שיצטרכו להמליץ על זהות המאמן. בניגוד לקיץ האחרון, בו טעו בחיפה בבחירת המאמן כאשר מינו את דייגו פלורס, הפעם בכרמל יודעים שאין מקום לטעויות והרצון הגדול יהיה לנסות ולהשאיר את ברק בכר בהתאם למבחן התוצאה.

כרגע, רפאלוב ובכר עובדים יחד בהרמוניה שלמה ומתוך ידיעה שהם חייבים להפוך את מכבי חיפה לקבוצה הרבה יותר טובה ואטרקטיבית בחצי השני של העונה. השניים עובדים בשיתוף פעולה מלא גם לגבי נושא הרכש לינואר ומתוך הסכמה שאין מנוס הפעם מלצרף שני שחקנים לפחות – קשר במקום מתיאס נהואל, שיעזוב, אבל טרם קיבל הודעה רשמית על כך, ושחקן כנף, כאשר יהיה ניסון גם להגיע להסכמות בכל מה שנוגע לשחרורו של ג'ורג'ה יובאנוביץ', שמעבר להיותו פצוע, רחוק מלספק את הסחורה.

לגבי פדראו, שמושבת לתקופה נוספת, אין כל כוונה לשחררו, וברגע שהוא יתאושש הוא יחזור לסגל ויהיה במצבת הבלמים בנוסף לעבדולאי סק שאמור לחזור אחרי אליפות אפריקה, שון גולדברג וליסב עיסאת. “אין לנו מקום לטעויות ברכש בינואר, אסור לנו ליפול כמו שנפלנו בתחילת העונה. נעשו המון טעויות כולל הרצון לתת למתיאס נהואל את המושכות, דבר שלא צלח, ולכן הוא גם יוחלף, ולא רק הוא", אמרו במועדון.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שליאור רפאלוב היה רוצה לראות משחק, דבר שלא קורה, הוא פטר אגבה, שהגיע בקול תרועה ולא רואה דקות. לא מן הנמנע שאגבה יחזור להרכב במשחק מול מכבי אחי נצרת במסגרת הגביע. סוף פודגוראנו, שהושעה בגלל שלא הלך להודות לקהל כמו שאר השחקנים אחרי ההפסד מול בית"ר ירושלים יעמוד לדין משמעתי, ייקנס ויתנצל לפני השחקנים ובכך הפרשה תרד מסדר היום.