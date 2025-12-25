יום חמישי, 25.12.2025 שעה 08:12
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

פרמין לופס בראיון: רוצה להישאר לתמיד בבארסה

אחרי שזכה לעניין רב בקיץ, בעיקר מצ'לסי, הקשר הבהיר: "לא מסתכל על קבוצות אחרות, החלום - ליגת האלופות". וגם: פליק, ההתקדמות המהירה והפספוס

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

בחופשת חג המולד, בבית שבו הכל התחיל, פרמין לופס חוזר לכפר שלו ומביט לאחור על שנה מטלטלת ומלאת הישגים. מהיציע של הפנייה המקומית ועד מרכז הבמה של ברצלונה והנבחרת, הקשר הצעיר מסכם תהליך של התבגרות מהירה, למידה, כאב, שאיפות גדולות ובעיקר אמונה שהקבוצה כבר בשלה להיאבק על הפסגה הגבוהה ביותר של הכדורגל האירופי.

"לחזור לכפר שלי ממלא אותי באושר. גדלתי כאוהד ברצלונה, ראיתי כאן אין ספור משחקים, והעובדה שהשם שלי מופיע עכשיו במקום הזה גורמת לי להרגיש גאווה גדולה. זה רגע מאוד מרגש בשבילי", אמר לופס.

"עברתי שנה מטורפת. זכיתי בתארים ראשונים עם ברצלונה וגם עם הנבחרת, הגשמתי חלומות ולמדתי המון. החיים שלי רצים מאוד מהר, והייתי צריך להתבגר מוקדם מהצפוי", הוסיף.

פרמין לופס מאושר (IMAGO)פרמין לופס מאושר (IMAGO)

"לפעמים אין לך זמן לעצור ולהבין מה אתה עובר. רק כשאני בבית, שוכב במיטה, אני חושב לעצמי שלפני שנתיים או שלוש הייתי בלינארס, והיום אני בקבוצה הראשונה וזוכה בתארים. אז כן, זה משהו שמחלחל. לראות אנשים בוכים מאושר אחרי שלושה תארים, לקפוץ, לשיר בלי הפסקה, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. זה היה אחד הרגעים הכי טובים שלי בשנה", אמר הספרדי.

לופס נזכר ברגעי הפספוס אשתקד: "ההדחה מול אינטר הייתה מאוד קשה. היינו שניות מגמר ליגת האלופות, הייתה אכזבה עצומה. זה כאב, אבל זה גם נתן לנו כוח להבין שאנחנו מסוגלים לחזור לשם ולנסות שוב".

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

במהלך הראיון פרמין לופס התייחס במפורש לעתיד שלו והבהיר בצורה חד משמעית שהוא רואה את עצמו נשאר בברצלונה, גם על רקע רעשי הרקע והעניין מקבוצות אחרות. לדבריו: "כן, אני מקווה שכן. אני רוצה להישאר תמיד קשור לברצלונה". בהמשך הוסיף שהפוקוס שלו הוא אך ורק בעשייה המקצועית ובהתקדמות עם הקבוצה, בלי להתעסק בהשוואות או בדיבורים חיצוניים: "אני לא אוהב ענייני פייבוריטיות ולא מסתכל על קבוצות אחרות. אנחנו מתמקדים בעצמנו, ואם נעשה את הדברים נכון, התוצאות יגיעו".

על האנזי פליק אמר: "המסר של המאמן תמיד רגוע וברור, גם כשדברים הולכים טוב וגם כשפחות. הוא מבקש ממני אינטנסיביות, לחץ, להיות אנכי, להגיע לרחבה ולבעוט, ונותן לי ביטחון מלא. אני מרגיש מאוד נוח".

"אנחנו קבוצה תחרותית, מאוחדת, עם סגל שמסוגל לשאוף להכל. אני מקווה ש-2026 תהיה כמו 2025 או אפילו טובה יותר, עם הרבה תארים ועם זכייה בליגת האלופות. זה החלום שלנו", סיכם.

הוספת תגובה



