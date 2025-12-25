יום חמישי, 25.12.2025 שעה 08:09
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

למרות הירידה במעמדו: מסטנטואונו נשאר בריאל

הארגנטינאי נדחק לשוליים על ידי צ’אבי אלונסו, ואפילו עלו ספקולציות במדינתו לגבי אפשרות של יציאה בהשאלה בחלון החורף, אך הבלאנקוס קבעו שיישאר

|
אלונסו ומסטנטואונו (IMAGO)
אלונסו ומסטנטואונו (IMAGO)

הוא הגיע בקיץ האחרון כאחד משחקני הרכש המסקרנים ביותר, אך הבלון של פרנקו מסטנטואונו הולך ומתרוקן במהירות. הארגנטינאי עבר מסטטוס של שחקן שמיועד להוביל את ריאל מדריד בעתיד, למצב שבו ספקות לגבי הרמה האמיתית שלו משתלטים על הדיונים סביבו.

המציאות היא שלמרות שלא סיפק את היכולת שציפו לה, הארגנטינאי כן הראה בארץ מולדתו שיש לו את הכלים להצליח ברמות הגבוהות ביותר. עם זאת, נראה כי תווית “הבטחת העל” שהודבקה לו מיד עם הגעתו מכבידה עליו, אולי משום שהציפיות בתחילת הדרך היו גבוהות מדי.

צ’אבי אלונסו הפגין אמון מרשים בשחקן מאז הגעתו. למרות שהיה רק בן 18, מסטנטואונו תפס מקום בהרכב כבר בתחילת העונה, אך כשזה הגיע למשחקים הגדולים באמת, מול אתלטיקו מדריד, יובנטוס או ברצלונה, הוא תמיד מצא את עצמו על הספסל.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

מאז חודש נובמבר השתנה תפקידו של הארגנטינאי לחלוטין. בקע השבית אותו כמעט לחודש, ומאז שחזר הוא כמעט שלא שיחק. דקה בודדת מול אלאבס, 66 דקות במשחק גביע המלך מול טלאברה, וחמישה משחקים נוספים שבהם ישב על הספסל מבלי לעלות כלל לכר הדשא.

מאזן דל זה הצית שמועות על אפשרות לעזיבה כבר בחלון החורף. כך דיווחו כלי תקשורת שונים בארגנטינה, שהצביעו על השאלה כאופציה כדי לקבל את הדקות והבמה שחסרו לו בריאל מדריד.

אלא שבמועדון רחוקים מאוד מלאפשר למסטנטואונו לעזוב. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, “בלתי אפשרי לחלוטין” שהארגנטינאי יעזוב כעת את המועדון. “הוא לא יעזוב את ריאל מדריד בינואר”, אמר העיתונאי המתמחה בשוק ההעברות בערוץ היוטיוב שלו.

נשאר בלבן. מסטנטואונו (IMAGO)נשאר בלבן. מסטנטואונו (IMAGO)

בריאל מדריד שומרים על אמון מלא בקיצוני ומאמינים שהוא יכול לממש את הפוטנציאל שלו גם בלי יציאה להשאלה, במיוחד בעמדה שבה אין שחקן קבוע בהרכב והמאבק עדיין פתוח. בנוסף, לאחר עזיבתו של אנדריק והזימון של ברהים דיאס לנבחרת מרוקו לגביע אפריקה, הקבוצה אינה יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן התקפה נוסף. מסטנטואונו עצמו ממשיך להתמקד בהחלמה מלאה, ושואף להחזיר לעצמו את האמון של צ’אבי אלונסו ושל הקהל המדרידאי.

