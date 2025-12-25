למרות הירידה במעמדו: מסטנטואונו נשאר בריאל

הוא הגיע בקיץ האחרון כאחד משחקני הרכש המסקרנים ביותר, אך הבלון של פרנקו מסטנטואונו הולך ומתרוקן במהירות. הארגנטינאי עבר מסטטוס של שחקן שמיועד להוביל את ריאל מדריד בעתיד, למצב שבו ספקות לגבי הרמה האמיתית שלו משתלטים על הדיונים סביבו.

המציאות היא שלמרות שלא סיפק את היכולת שציפו לה, הארגנטינאי כן הראה בארץ מולדתו שיש לו את הכלים להצליח ברמות הגבוהות ביותר. עם זאת, נראה כי תווית “הבטחת העל” שהודבקה לו מיד עם הגעתו מכבידה עליו, אולי משום שהציפיות בתחילת הדרך היו גבוהות מדי.

צ’אבי אלונסו הפגין אמון מרשים בשחקן מאז הגעתו. למרות שהיה רק בן 18, מסטנטואונו תפס מקום בהרכב כבר בתחילת העונה, אך כשזה הגיע למשחקים הגדולים באמת, מול אתלטיקו מדריד, יובנטוס או ברצלונה, הוא תמיד מצא את עצמו על הספסל.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

מאז חודש נובמבר השתנה תפקידו של הארגנטינאי לחלוטין. בקע השבית אותו כמעט לחודש, ומאז שחזר הוא כמעט שלא שיחק. דקה בודדת מול אלאבס, 66 דקות במשחק גביע המלך מול טלאברה, וחמישה משחקים נוספים שבהם ישב על הספסל מבלי לעלות כלל לכר הדשא.

מאזן דל זה הצית שמועות על אפשרות לעזיבה כבר בחלון החורף. כך דיווחו כלי תקשורת שונים בארגנטינה, שהצביעו על השאלה כאופציה כדי לקבל את הדקות והבמה שחסרו לו בריאל מדריד.

אלא שבמועדון רחוקים מאוד מלאפשר למסטנטואונו לעזוב. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, “בלתי אפשרי לחלוטין” שהארגנטינאי יעזוב כעת את המועדון. “הוא לא יעזוב את ריאל מדריד בינואר”, אמר העיתונאי המתמחה בשוק ההעברות בערוץ היוטיוב שלו.

נשאר בלבן. מסטנטואונו (IMAGO)

בריאל מדריד שומרים על אמון מלא בקיצוני ומאמינים שהוא יכול לממש את הפוטנציאל שלו גם בלי יציאה להשאלה, במיוחד בעמדה שבה אין שחקן קבוע בהרכב והמאבק עדיין פתוח. בנוסף, לאחר עזיבתו של אנדריק והזימון של ברהים דיאס לנבחרת מרוקו לגביע אפריקה, הקבוצה אינה יכולה להרשות לעצמה לאבד שחקן התקפה נוסף. מסטנטואונו עצמו ממשיך להתמקד בהחלמה מלאה, ושואף להחזיר לעצמו את האמון של צ’אבי אלונסו ושל הקהל המדרידאי.