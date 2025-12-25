"אסאדי שב לאימונים ויאבק על המקום שלו בסגל"

לפי דיווחים בצ’ילה, לוקאס אסאדי, שמועמדותו למכבי חיפה עלתה לאחרונה, אינו ממהר לעזוב את אוניברסידד דה צ’ילה ומתכוון להיאבק על מקומו בסגל הקבוצה לקראת העונה הבאה. הקשר ההתקפי בן ה-21 נמצא בשלבים מתקדמים של חזרה מפציעה, והמגמה במועדון היא לראותו חוזר לפעילות מלאה כבר עם פתיחת ההכנות לעונה החדשה.

בצ’ילה דווח כי אסאדי נראה בימים האחרונים מתאמן באופן רגיל באצטדיון הביסנטנריו בלה פלורידה, לאחר שחזר מחופשה בברזיל. בצילומים שפורסמו הוא נראה עובד עם הכדור, מבצע תרגילים ואף מתרגל בעיטות לשער, סימנים המעידים על התקדמות חיובית בתהליך השיקום. במועדון מציינים כי הוא צפוי להיות נוכח כבר מהיום הראשון של אימוני טרום העונה, שנקבעו ל-5 בינואר, במטרה להיכנס לכושר מלא ולהתחרות על מקום בהרכב.

אסאדי לא שיחק מאז 26 באוקטובר, אז נפצע בשריר הירך האחורי במהלך ה’קלאסיקו’ מול אוניברסידד קטוליקה. מאז אותו משחק הוא לא רשם אפילו דקה אחת ונעדר עד סיום העונה, כולל משחקי ההכרעה של הקבוצה במפעלים היבשתיים. היעדרותו הורגשה במיוחד בחצי גמר הקופה סודאמריקנה מול לאנוס, שם הודחה אוניברסידד דה צ’ילה.

לוקאס אסאדי עם המספר 10 (IMAGO)

המאמן גוסטבו אלבארס התייחס בדיעבד לחסרונו של אסאדי והבהיר עד כמה הוא היה משמעותי עבור הקבוצה: “לגבי לוקאס, שחקנים טובים מעלים את הסיכויים, בלי לגרוע מהתרומה של מי ששיחקו. אם היו לנו יותר אפשרויות ופתרונות, וברמה שהוא היה בה, זה היה יכול לעזור לנו, אבל זו רק ספקולציה”, אמר בראיון. דבריו חיזקו את התחושה כי מדובר בשחקן מפתח עבור המועדון.

בעונת 2025 רשם אסאדי את העונה הטובה בקריירה שלו, עם 30 הופעות, 11 שערים ו-6 בישולים, נתונים שהציבו אותו כאחד הכישרונות הבולטים בליגה הצ’יליאנית. כעת, כשהוא מתאושש מהפציעה ומביט קדימה ל-2026, בצ’ילה מדגישים כי הכוונה שלו היא להישאר, להוכיח את עצמו מחדש ולהתקדם צעד נוסף בקריירה, לפני קבלת החלטות לגבי עתידו.