"פספוס ענק, אכזבנו, זה לא מכבד את הסמל"

הפועל חולון הפסידה אתמול (רביעי) 91:82 לבני הרצליה, במה שהיה משחק השלמה מהמחזור הראשון, כשחניכיו של דני פרנקו ירדו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול שלושה הפסדים בליגה העונה. בחולון כמובן שלא היו מרוצים לאחר המשחק, בו שוב ראו כיצד היריבה שלהם משלימה ריצה על חשבונם וזאת מבלי שהם מגיבים בזמן או מצליחים להגיב בכלל, ואתמול הדבר עלה להם בהפסד. בשבת חולוניה תארח יריבה בקליבר אחר – הפועל תל אביב, שניצחה במחזור הקודם את אותה בני הרצליה.

הבעיה הכי גדולה אולי של קבוצתו של פרנקו אתמול היו הדקות הגרועות בהן היא אפשרה לקבוצתו של יהוא אורלנד להשלים ריצת 22:2, ממנה כבר לא הצליחה לחזור. 04:47 דקות הרצליה הייתה צריכה באולם היובל כדי להשלים את הריצה הזו, מ-01:08 לסיום הרבע השלישי כאשר מקס היידגר הוריד את קבוצתו לפיגור 70:63 ועד לסל של דשון פרנסיס 03:39 דקות אל תוך הרבע הרביעי. חולוניה הפסידה בקרב על הלוחות. בנוסף, יחס האסיסטים-איבודים שלה לא היה טוב והביקורות לאחר המשחק לא נחסכו.

הקצב לא היה שם, ההחלטה להוציא את וולטון ג’וניור ברבע השלישי היא כזו שלבטח מציקה לקבוצה. הוא ירד מהפרקט דקה וחצי לסיום הרבע השלישי כאשר קבוצתו מובילה בתשע נקודות וחזר לפרקט עם פתיחתו של הרבע הרביעי, אך הרצליה מבחינתה כבר נכנסה לקצב וחולוניה לא רק שיצאה ממנו, היא גם לא הצליחה לחזור אליו.

דרק וולטון ג'וניור ודני פרנקו (רועי כפיר)

במועדון דיברו על כך שמה שקרה ברבע האחרון לא היה צריך לקרות ושייכו זאת לחוסר ריכוז. בתוך כך, היריבה הבאה של הסגולים, הפועל תל אביב, מגיעה מהמקום הראשון ביורוליג וכשבזירה המקומית היא עדיין לא הפסידה משחק. בשבת, בהיכל הטוטו שבחולון, דני פרנקו וחניכיו ינסו לנצח את קבוצתו של דימיטריס איטודיס, כאשר מאמן הקבוצה דיבר לאחר המשחק על הצורך להיות טובים יותר ועקביים.

נתנאל ארצי אמר לאחר המשחק: "פספוס ענק שלנו כקבוצה. עד דקה לסוף הרבע השלישי שיחקנו את הכדורסל שמצופה מאיתנו ונלחמנו בהגנה. בסוף, נתנו לשחקני הרצליה שידענו שצריך למנוע מהם את האוויר של הכדור את ההזדמנות לרוץ עלינו. אנחנו שחקנים מקצועניים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לרגע להוריד את הרגל מהגז. אנחנו לא יכולים להרשות לקבוצה אחרת לבוא ולשנות את המומנטום לטובתה. אכזבנו את עצמנו, את מה שמצופה מאיתנו. אנחנו צריכים ללמוד הרבה מהמשחק הזה. מבאס ללמוד ממשחק כזה, אבל אנחנו צריכים להיות אחראים למעשים שלנו. זה אנחנו השחקנים, לא אף אחד אחר. זה לא מכבד את הסמל של הפועל חולון שבשבילו אנחנו משחקים".