יום חמישי, 25.12.2025 שעה 08:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

"כשהגישה טובה, זה לא משנה נגד מי אנחנו"

קרינגטון אחרי ה-69:100 של הפועל י-ם על נתניה: "במשחק הקודם אפשרנו להם דברים ונתנו זריקות פנויות". זוסמן עשוי לקבל דקות כבר מול רעננה בשבת

|
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים חזרה אמש (רביעי) למסלול הניצחונות עם תצוגת תכלית שהסתיימה ב-69:100 נגד נועלת הטבלה אליצור נתניה. האדומים די סגרו עניין כבר ברבע הראשון לאחר שפתחו את המשחק בסערה בדרך ליתרון דו ספרתי קצת יותר מחמש דקות מפתיחת המשחק. חניכיו של יונתן אלון שיפרו את מאזנם לשישה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים בליגה ונותרו במקום השביעי. הקבוצה מהבירה תארח את מכבי רעננה ביום שבת, כאשר בשני המחזורים האחרונים של הסיבוב הראשון בליגת העל היא תפגוש את שתי התל אביביות. 

ההפסד להפועל באר שבע/דימונה הרחיק את הפועל ירושלים מהשיח על המקום הראשון בתום העונה הסדירה, לפחות לעת לעתה, הרי הקבוצה מהבירה צברה כבר שלושה הפסדים יותר ממכבי תל אביב ויש לה ארבעה יותר מהפועל תל אביב, כך שמרווח הטעויות של הקבוצה הסתיים לו. במועדון הודו שההבדל בין המשחק מול קבוצתו של רמי הדר לזו של נתנאל דהן היה הגישה עמה הגיעו לשני המשחקים.

ארבעה שחקנים של אלון סיימו את המשחק בספרות כפולות: נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קשיוס ווינסטון וג'סטין סמית'. כמו כן, במועדון היו מרוצים גם מהדרך בה ניצחו את המשחק. לצד כל אלו, בבירה ניסו גם לצנן במעט את הדברים לאור ההבדל בין הפועל באר שבע/דימונה לבין אליצור נתניה, שכאמור מדורגת אחרונה עם ניצחון בודד אל מול עשרה הפסדים. בתוך כך, חדשות מעודדות מגיעות מכיוונו של יובל זוסמן, שכזכור נפצע בהפסד לבני הרצליה. הפורוורד קרוב לחזרה ובקבוצה מקווים שיראה כבר דקות ראשונות בשבת במשחק נגד מכבי רעננה.

יובל זוסמן. חדשות טובות להפועל ירושלים (אורן בן חקון)יובל זוסמן. חדשות טובות להפועל ירושלים (אורן בן חקון)

קאדין קרינגטון, שסיים עם 9 נקודות, אמר בסיום המשחק: "כמובן שמה שקורה בליגה הישראלית העונה זה לא סוד, כך שרצינו לאתגר את עצמנו ובכנות זו הייתה תוכנית המשחק. לא יצא לנו לראות אותם הרבה ואני מרגיש שברגע שאנחנו משחקים כפי שאנחנו רגילים ועושים את מה שאנחנו צריכים זה לא משנה נגד מי אנחנו משחקים אלא איך אנחנו עושים את הדברים ובזה התמקדנו". 

האם ההבדל בין המשחק מול הפועל באר שבע לנתניה היה הגישה?
"כן, במאת האחוזים, ברגע שהתחלנו טוב את המשחק לא הבטנו לאחור, הכל עבד. אם תראו את המשחק הקודם שלנו, הדרך שבה פתחנו את המשחק זה לא היינו אנחנו וזו לא הדרך שבה אנחנו רוצים לפתוח משחקים. לא משנה נגד מי אתה משחק, אם אתה נותן להם דברים ומאפשר זריקות פנויות זה לא טוב. הרי השחקנים של היריבה הם מקצוענים, אז צריך להפוך את הדברים לקשים עבורם. זו הייתה המטרה שלנו – להגיע, לתת את האגרוף הראשון ולא לאפשר להם להרים את הראש". 

קאדין קרינגטון במאבק (אורן בן חקון)קאדין קרינגטון במאבק (אורן בן חקון)

כמה מוזר זה היה לראות את אור קורנליוס בתור יריב?
"זה היה נהדר, יצא לי לבלות הרבה זמן עם אור, הוא היה חבר נהדר לקבוצה ותמיד שיחק קשוח, ראיתם אותו כשהוא במינוס 30 ועם חצי דקה שנותרה במשחק והוא עדין שיחק חזק, זה סוג השחקן שהוא ונהניתי להיות חברו לקבוצה במשך כמה שנים, כך שאני מאחל לו כל טוב". 

איך ההשתלבות של אייזיאה מובלי?
"הוא מביא עמו ורסטיליות. הוא יכול למסור, לשחק עם הכדור ולקלוע, כך שהוא נותן לנו עוד דינמיקה. אנחנו יכולים לשחק בהרבה הרכבים שונים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
