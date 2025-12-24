נייברגר: הלב הוא זה שניצח לנו היום את המשחק

בהפועל חיפה חגגו ארוכות אחרי המשחק את הניצחון הגדול הערב (רביעי) 75:91 בדרבי על מכבי חיפה. השחקנים עלו ליציע וחגגו עם הקהל האדום ביציע האורחים. האדומים שיחקו עם זר אחד, ווסלי האריס, בגלל הפציעה של אקסבייר ג'ונסון, כשגם האריס היה עם ארבע עבירות מאמצע הרבע השלישי וגם הרכז, שוהם גת, נפצע בתחילת הרבע הרביעי ולא חזר. למרות כל אלה הפועל ברחה בסיום וניצחה.

המאמן המנצח, רובן נייברגר, נשאל על ידי ONE בסיום מה הביא לו נצחון כזה גדול, למרות כל מה שקרה במשחק וענה: "קודם כל הלב והנשמה. משמעת טקטית של השחקנים. שמרנו טוב היום וניצחנו קודם כל דרך ההגנה. האריס רק חזר מפציעה, ג'ונסון לא שיחק וגם איבדנו את שוהם. אני גאה מאוד בשחקנים שלי, שנתנו הכל”.

נייברגר החמיא לקהל, שגדש את רוממה (3,200 צופים במשחק ליגה לאומית): "במשפט אחד: בשביל ערבים כאלה אני מאמן כדורסל. הייתה אוירה נהדרת וכל הכבוד לשני הקהלים".

שחקני הפועל חיפה מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

לסיום, נשאל נייברגר על העובדה שקבוצתו בצמרת הגבוהה, אחרי 13 משחקים והאם הוא רוצה לעלות ליגה וענה: "אני רוצה לנצח בכל משחק. אני בא לכל משחק בפני עצמו ורוצה לנצח. נמשיך ככה, אז נוכל לדבר על עלייה".

בצד המפסיד, מאמן הירוקים, מיקי גורקה, היה מאוכזב: "היינו שם. היינו קרובים עד שלוש הדקות האחרונות, אבל אז השחקנים שלי התחילו לעשות טעויות. השארנו את הקלעים שלהם לבד וכשאתה טועה ככה מול קבוצה איכותית כמוהם, אתה משלם".

דניאל רוזנבאום חוגג (לילך וויס-רוזנברג)

גורקה נשאל על מצב הקבוצה, עם נצחון בודד מ-13 משחקים והאם יגיע חיזוק, כדי להוציא את הקבוצה מהבוץ וענה: "כבר עשינו שינוי. הקבוצה בהחלט נראית טוב יותר מלפני חודש. אנחנו מחפשים כל הזמן שחקן איכותי שיוסיף לנו, אבל גם בסגל הזה אני מאמין בשחקנים שלי.

לסיום, נשאל גורקה האם הוא מאמין שמכבי חיפה יכולה להשאר בליגה וענה: "נשאר בליגה".