יום רביעי, 24.12.2025 שעה 21:13
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
31-21מצרים1
31-21דר' אפריקה2
02-11אנגולה3
02-11זימבבואה4
 בית 3 
31-31טוניסיה1
31-21ניגריה2
02-11טנזניה3
03-11אוגנדה4
 בית 4 
30-31סנגל1
30-11הרפ' הדמוקרטית קונגו2
01-01בנין3
03-01בוטסואנה4
 בית 5 
30-31אלג'יריה1
31-21בורקינה פאסו2
02-11גינאה המשוונית3
03-01סודאן4
 בית 6 
00-00חוף השנהב1
00-00קמרון2
00-00גאבון3
00-00מוזמביק4

זידאן הגיע לצפות בבנו בבכורה באליפות אפריקה

זינדין זידאן, כדורגל העבר האגדי של נבחרת צרפת, נסע למרוקו וראה את המשחק של בנו לוקה זידאן במדי אלג'יריה. הוא שמר על שער נקי ב-0:3 מול סודן

|
לוקה זידאן (IMAGO)
לוקה זידאן (IMAGO)

אלג’יריה פתחה את טורניר אליפות אפריקה בצורה חיובית עם 0:3 מול סודן, כשמי שתפס את תשומת הלב היה לוקה זידאן, שבהופעת הבכורה שלו בטורניר שמר על שער נקי.

אביו של השחקן, כדורגלן העבר האגדי של נבחרת צרפת וריאל מדריד, זינדין זידאן, הגיע ליציעים יחד עם בנו תיאו כדי לצפות ברגע המרגש של בנו בין הקורות, לאחר שבחר לייצג את הנבחרת של סבא שלו.

זוהי ההופעה השנייה בלבד של לוקה זידאן במדי אלג’יריה, לאחר שערך את הבכורה שלו מול אוגנדה לפני כחודשיים במוקדמות המונדיאל. כעת, הוא מקבל את האמון בבמה המרכזית באפריקה.

הערב שיחק השוער את משחקו השני בנבחרת והראשון באליפות המרכזית באפריקה, ועשה עבודה טובה עם 2 עצירות.

לוקה זידאן הסביר את הבחירה בנבחרת: “באלג’יריה מיד חשבתי על סבא שלי. מגיל צעיר יש לנו תרבות אלג’יראית במשפחה. דיברתי על זה איתו לפני שעשיתי את הבחירה ואני שמח ממנה.

“מהרגע הראשון כשהמאמן וההתאחדות התקשרו אליי, היה לי ברור שאבחר להגן על המדינה שלי. לאחר מכן דיברתי על כך עם המשפחה שלי וכמובן שהם היו שמחים עבורי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */