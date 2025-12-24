זידאן הגיע לצפות בבנו בבכורה באליפות אפריקה

אלג’יריה פתחה את טורניר אליפות אפריקה בצורה חיובית עם 0:3 מול סודן, כשמי שתפס את תשומת הלב היה לוקה זידאן, שבהופעת הבכורה שלו בטורניר שמר על שער נקי.

אביו של השחקן, כדורגלן העבר האגדי של נבחרת צרפת וריאל מדריד, זינדין זידאן, הגיע ליציעים יחד עם בנו תיאו כדי לצפות ברגע המרגש של בנו בין הקורות, לאחר שבחר לייצג את הנבחרת של סבא שלו.

זוהי ההופעה השנייה בלבד של לוקה זידאן במדי אלג’יריה, לאחר שערך את הבכורה שלו מול אוגנדה לפני כחודשיים במוקדמות המונדיאל. כעת, הוא מקבל את האמון בבמה המרכזית באפריקה.

הערב שיחק השוער את משחקו השני בנבחרת והראשון באליפות המרכזית באפריקה, ועשה עבודה טובה עם 2 עצירות.

לוקה זידאן הסביר את הבחירה בנבחרת: “באלג’יריה מיד חשבתי על סבא שלי. מגיל צעיר יש לנו תרבות אלג’יראית במשפחה. דיברתי על זה איתו לפני שעשיתי את הבחירה ואני שמח ממנה.

“מהרגע הראשון כשהמאמן וההתאחדות התקשרו אליי, היה לי ברור שאבחר להגן על המדינה שלי. לאחר מכן דיברתי על כך עם המשפחה שלי וכמובן שהם היו שמחים עבורי”.