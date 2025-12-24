התקווה של צ'ילה ואב פלסטיני: היכרות עם אסאדי

במכבי חיפה חסר ברק. אמנם יש אחד כזה על הקווים, אך על המגרש, חסרה היצירתיות, אותה היה אמור להביא מתיאס נהואל לאחר ששב מפציעה, אך עד כה טרם הצליח לעשות זאת. עקב כך, הירוקים לוטשים עיניים אל עבר לוקאס אסאדי, מי שעלה בפנקסי הקבוצה.

אסאדי בן ה-21 נולד וגדל בפואנטה אלטו שבצ’ילה, ולמעשה מעולם לא עזב את גבולות המדינה כשאת כל חייו המקצועיים העביר בקבוצת אוניברסידד דה צ’ילה המקומית. הקשר ההתקפי סומן ככישרון גדול כבר בגילאי נערים, הספיק לעבור בכלל נבחרות הנערים ובגיל 18 בלבד הספיק לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת.

הקשר הצעיר, המתנשא לגובה 1.72 מטר, נולד למשפחה שחיה את הכדורגל, כשאחיו הגדול, מתיאס, הוא שופט שמנהל משחקים בליגה השנייה במולדתו. אביו, לואיס הומברטו נולד למשפחה אוהדת פלסטינו, קבוצה שהוקמה על ידי מהגרים פלסטיניים בצ’ילה, שכן הוא פלסטיני. למעשה, את המבחנים הראשונים, לוקאס עשה בפלסטינו בגיל שבע, לפני שהתקבל לקבוצתו הנוכחית.

יגיע לכרמל? צפו בביצועיו של הקשר המועמד

ההתחלה לא הייתה חלקה, כשנזרק אל המים בשלב צעיר כשקבוצתו הייתה במצוקה ונמצאה בסכנה לירידת ליגה. על אף שלא הצליח לספק מספרים, את הקרדיט קיבל בעיקר כשעלה מהספסל ויחד עם כישרון אחר שכבר עזב, דאריו אוסוריו, לקח חלק משמעותי במאבקי ההישרדות והצליח להציל יחד עם חבריו את קבוצתו מירידה.

לקח לו שנה וחודשיים למצוא את הרשת בפעם הראשונה כאשר ברוב המשחקים הוא עלה מהספסל. באופן קוסמי, את שער הבכורה שלו בבוגרים כבש נגד הקבוצה אותה משפחתו אוהדת, פלסטינו, בניצחון 1:2 במה שהתברר גם כגול שהכריע את ההתמודדות. משם, הדרך ל-11 הקבועים הייתה סלולה, והדקות עלו בהתאם לכך, על אף שמספרים עדיין לא היו לו.

לוקאס אסאדי עם המספר 10 (IMAGO)

הציפיות גדלו כשקיבל את המספר 10 בעודו טרם בן 20. אסאדי הצעיר היה אבוד, נכנע ללחץ והחל להסתכסך עם מאמנו באותם ימים, גוסטאבו אלברס. השיא הגיע כאשר אלברס בחר להוציא את הקשר בדקה ה-56, במה שהעלה ספקולציות לגבי עתידו תחת המאמן. “אולי לתת לו את מספר חולצה כזה חשוב, כשהוא עדיין לא קיבע את מעמדו בקבוצה הבוגרת, הובילה ללחץ מיותר שהשפיע על ההופעות שלו”, אמרו בהנהלה.

אלא שבקיץ 2024, הגיע למועדון מי שלימים יהפוך למנטור שלו - צ’ארלס ארנגיס. הקשר הוותיק שב לקבוצה בה פרץ והגיע לאירופה ואף הפך לשחקן מפתח בבאייר לברקוזן. ‘הנסיך’, שנולד בפואנטה אלטו כמו אסאדי, לקח את הכישרון תחת חסותו, הדריך אותו והקשר בין השניים יתברר בעתיד הלא רחוק כחיוני להמשך ההתפתחות של לוקאס, שהחל להתאמן גם אחרי שעות האימון באקדמיה.

צ'ארלס ארנגיס ולוקאס אסאדי (IMAGO)

ההשפעה של ארנגיס הייתה מיידית גם עבור שאר הקבוצה. כשהגיע, הקבוצה המתינה לשלב רבע גמר הגביע המקומי נגד אותה פלסטינו, ועזר לה להביס 1:5 את היריבה, כשאסאדי רושם בישול במפגש הראשון שהסתיים עם חמישייה לרשתה שככל הנראה שברה את לבו של אביו. ארנגיס לבסוף גם כבש את השער היחיד בגמר והביא לקשר הצעיר, שישב על הספסל, תואר ראשון בקריירה.

ההשפעה החלה לחלחל גם אל לוקאס, שבסופרקופה מול היריבה הגדולה קולו-קולו, היה זה ששם את השער השלישי ב-0:3 שהבטיח תואר שני בתוך פחות משנה בעוד הוא זוכה בשחקן המצטיין של המשחק. “אני מרגיש טוב, אני מרגיש מאושר, זה בלתי נשכח”, אמר.

לוקאס אסאדי בנבחרת צ'ילה (IMAGO)

אך ארגניס לבד לא הספיק, כשהכישרון הצ’יליאני הודה שהוא החל לעבוד עם פסיכולוג: “עבורי זה היה משמעותי. זה עזר לי, בעיקר כשלא שיחקתי. הוא עזר לי לשפר את הביטחון העצמי שלי ולשמור על המשכיות ברמת ההופעות שלי”, שיתף. “עבדנו גם על שפת הגוף שלי. אני חושב שזה מאוד חשוב מה אני משדר לשאר העולם, איך אנשים מסתכלים על הגישה שלי”.

הפריצה הגיעה בעונה האחרונה, כשלראשונה בקריירה הראה את יכולותיו באופן קבוע כאשר שיחק ב-30 משחקים בהם כבש 11 שערים ובישל שישה נוספים. בתקשורת המקומית כבר החלו שמועות כי אוניברסידד דה צ’ילה תדרוש עליו לא פחות מ-6 מיליון דולר ומושך עניין מברזיל, רוסיה, שבדיה, ארגנטינה, ספרד מצרים ועתה גם ישראל.

לוקאס אסאדי. יחגוג גם עם מדים ירוקים? (IMAGO)

לאחרונה שב אסאדי לאימונים חלקיים אחרי שסבל מקרע בשריר, פציעה שהשביתה אותו לחודשיים ואמורה לשים לא מעט סימני שאלה בנוגע לחזרתו למגרשים. אך כעת הוא מסתכל אל עבר הצעד הבא בקריירה כשהוא שואף ללכת בעקבות ארנגיס ולשחק באירופה. זה החלום שלו אותו הוא מתכנן להגשים בזמן הקרוב, בעוד חוזהו נגמר בדצמבר 2026. ייתכן כי מכבי חיפה היא התחנה הראשונה בדרך לקריירה מרשימה.